Неизвестный Артур Конан Дойл: как писатель общался с духами и пропагандировал спиритизм

Писатель верил в существование призраков и серьезно относился к спиритическим сеансам. Но некоторые исследователи называют это очередной мистификацией, связанной с именем Конан Дойля.С трудом верится, что получивший степень бакалавра медицины и магистра хирургии врач, который даже к своей профессии относился с известной долей скептицизма, рассказы о духах и привидениях воспринимал всерьез. Изучением потустороннего мира Артур Конан Дойл решил заняться после смерти отца – он умер в психиатрической лечебнице, а перед этим утверждал, что слышит голоса с того света. Писатель якобы нашел дневник отца, в котором тот заявлял о найденном им способе общения с душами умерших и заклинал сына исследовать эту заповедную область человеческого сознания.

Спиритический сеанс в 1890 г.



Артур Конан Дойл увлекся спиритизмом и оккультными науками в то время, когда его писательский талант уже принес ему международную популярность. В 1916 г. он опубликовал статью, в которой заявил о своей вере в общение с умершими: «Когда в 1882 году я закончил свое медицинское образование, то, как и большинство врачей, оказался убежденным материалистом… Я всегда смотрел на эту тему как на величайшую глупость на свете; к тому времени я прочитал кое-какие рассказы о скандальных разоблачениях медиумов и поражался тому, как человек, будучи в здравом уме, мог вообще в такое поверить.

Однако некоторые из моих друзей интересовались спиритуализмом, и я вместе с ними принял участие в сеансах с верчением стола. Мы получили связные сообщения».

Писатель, оккультист, адепт спиритизма Артур Конан Дойл

В 1917 г. во время одного из публичных выступлений он заявил, что отрекается от христианства и переходит в «спиритическую религию». А в 1925 г. он уже председательствовал на Международном спиритическом конгрессе в Париже и выступал с лекциями о спиритизме. Современники не сомневались в психическом здоровье писателя, но многие подозревали его в сознательных мистификациях. Дело в том, что с его именем действительно было связано несколько странных историй, участников которых разоблачили в подлоге.

Фрэнсис Гриффит в окружении фей

Элси и фея с цветком

В 1917 г. две сестры из Йоркшира, 10-летняя Фрэнсис Гриффит и 16-летняя Элси Райт заявили о том, что общаются с феями и в качестве доказательства предоставили фотографии. На них были запечатлены танцующие феи! Конечно, многие сомневались в подлинности фотографий, но Конан Дойл поддержал девочек и принялся доказывать версию существования фей. В 1982 г. сестры признались, что вырезали изображения фей из книжек и прикололи их шпильками к кусту. По этому поводу британский писатель Гилберт Честертон сказал: «Мне давно казалось, что интеллектом сэр Артур больше пошел в доктора Ватсона, нежели в Шерлока Холмса».

Артур Конан Дойл

Невзирая на критические отзывы, в 1925 г. в статье «Спиритизм и прогресс человечества» Конан Дойл писал: «Спиритизм, несомненно, наиболее важное дело на свете и заслуживает того, чтобы ему уделили время… Чтобы понять это учение, вам нужно время. Мне самому на то понадобилось много лет. Сейчас же для меня нет ничего важнее этого, потому что я знаю, что здесь истина».

Спиритический сеанс



В 71 год Конан Дойл предсказал дату своей смерти: он пригласил жену в свой кабинет и заявил, что духи предупредили его о том, что он покинет мир 7 июля. После этого писатель вручил жене конверт и попросил распечатать его после своей смерти. 7 июля 1930 г. Артура Конан Дойля не стало. А в его последнем послании говорилось: «Я победил вас, господа неверующие! Смерти нет. До скорой встречи!».

Источник : https://mistika.temaretik.com/2482251360688671576/n