Неизвестный Артур Конан Дойл: как писатель общался с духами и пропагандировал спиритизм

Писатель верил в существование призраков и серьезно относился к спиритическим сеансам. Но некоторые исследователи называют это очередной мистификацией, связанной с именем Конан Дойля.С трудом верится, что получивший степень бакалавра медицины и магистра хирургии врач, который даже к своей профессии относился с известной долей скептицизма, рассказы о духах и привидениях воспринимал всерьез. Изучением потустороннего мира Артур Конан Дойл решил заняться после смерти отца – он умер в психиатрической лечебнице, а перед этим утверждал, что слышит голоса с того света. Писатель якобы нашел дневник отца, в котором тот заявлял о найденном им способе общения с душами умерших и заклинал сына исследовать эту заповедную область человеческого сознания.
Спиритический сеанс в 1890 г.
Однако некоторые из моих друзей интересовались спиритуализмом, и я вместе с ними принял участие в сеансах с верчением стола. Мы получили связные сообщения».
Артур Конан Дойл увлекся спиритизмом и оккультными науками в то время, когда его писательский талант уже принес ему международную популярность. В 1916 г. он опубликовал статью, в которой заявил о своей вере в общение с умершими: «Когда в 1882 году я закончил свое медицинское образование, то, как и большинство врачей, оказался убежденным материалистом… Я всегда смотрел на эту тему как на величайшую глупость на свете; к тому времени я прочитал кое-какие рассказы о скандальных разоблачениях медиумов и поражался тому, как человек, будучи в здравом уме, мог вообще в такое поверить.
Писатель, оккультист, адепт спиритизма Артур Конан Дойл
В 1917 г. во время одного из публичных выступлений он заявил, что отрекается от христианства и переходит в «спиритическую религию». А в 1925 г. он уже председательствовал на Международном спиритическом конгрессе в Париже и выступал с лекциями о спиритизме. Современники не сомневались в психическом здоровье писателя, но многие подозревали его в сознательных мистификациях. Дело в том, что с его именем действительно было связано несколько странных историй, участников которых разоблачили в подлоге.
Фрэнсис Гриффит в окружении фей
Элси и фея с цветком
В 1917 г. две сестры из Йоркшира, 10-летняя Фрэнсис Гриффит и 16-летняя Элси Райт заявили о том, что общаются с феями и в качестве доказательства предоставили фотографии. На них были запечатлены танцующие феи! Конечно, многие сомневались в подлинности фотографий, но Конан Дойл поддержал девочек и принялся доказывать версию существования фей. В 1982 г. сестры признались, что вырезали изображения фей из книжек и прикололи их шпильками к кусту. По этому поводу британский писатель Гилберт Честертон сказал: «Мне давно казалось, что интеллектом сэр Артур больше пошел в доктора Ватсона, нежели в Шерлока Холмса».
Артур Конан Дойл
Невзирая на критические отзывы, в 1925 г. в статье «Спиритизм и прогресс человечества» Конан Дойл писал: «Спиритизм, несомненно, наиболее важное дело на свете и заслуживает того, чтобы ему уделили время… Чтобы понять это учение, вам нужно время. Мне самому на то понадобилось много лет. Сейчас же для меня нет ничего важнее этого, потому что я знаю, что здесь истина».
Спиритический сеанс
В 71 год Конан Дойл предсказал дату своей смерти: он пригласил жену в свой кабинет и заявил, что духи предупредили его о том, что он покинет мир 7 июля. После этого писатель вручил жене конверт и попросил распечатать его после своей смерти. 7 июля 1930 г. Артура Конан Дойля не стало. А в его последнем послании говорилось: «Я победил вас, господа неверующие! Смерти нет. До скорой встречи!».
Источник : https://mistika.temaretik.com/2482251360688671576/n
А вы знали об этом?
Марина Мнишек прокляла весь род Романовых, пообещав, что ни один из мужчин Романовых не умрет своей смертью. Если посмотреть внимательно на историю этой царственной семьи, то невольно придет в голову, что проклятие обезумевшей от горя матери действительно сработало. Почти все Романовы умирали или от странных болезней, которые частенько приписывали действию ядов, или были убиты. Особенно показательна в этом смысле страшная судьба последних Романовых.
Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43468473738)
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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