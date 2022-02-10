Утро после брачной ночи: как на Руси все узнавали о том, что невеста не сохранила целомудрие

Раньше на Руси о том, сумела ли невеста сохранить целомудрие до свадьбы или нет, знали все, кто проживал с ней в непосредственной близости. В открытую об этом не говорил никто. Однако существовало множество знаков, благодаря которым и передавалась информация о результатах первой брачной ночи.

Грязная рубаха

Одним из самых популярных на Руси средств оповещения о невинности невесты служила так называемая брачная или «целошная» рубаха. Как пишет Михаил Суров в своей книге «Вологодчина: невостребованная древность», в первую ночь, которую супруги проводили вместе, ее нередко использовали в качестве простыни. Если молодая жена оказывалась девственницей, рубашку вывешивали на всеобщее обозрение: прикрепляли на конскую дугу, на печную трубу или забор. Иногда ее надевали на жердь и возили по всей деревне. Однако если женщина была уличена в обмане, брачную рубаху измазывали сажей, чернилами, дегтем или обычной грязью.

Внешний вид

В некоторых губерниях незапятнанную кровью рубаху обязана была надеть мать невесты. В таком виде женщину в наказание за то, что та не смогла уберечь дочь, водили по улицам. Однако чаще всего за себя отвечала сама молодая. В знак позора девушке, оказавшейся нецеломудренной, оголяли ноги, подвязывая подол платья веревками за пояс.

Красные знаки

Бывало, что нечестную невесту отправляли бродить по селу даже без юбки, на ней была надета только нижняя рубаха, перепачканная сажей.

В связи с тем, что целомудрие ассоциировалось у наших предков с красным цветом, цветом крови, то в большинстве случаев именно красные предметы указывали на то, что невеста «блюла себя» до свадьбы. Так, по словам авторов издания «Славянске древности» Никиты Толстого и Татьяны Агакиной, вместо «целошной» рубахи на Руси нередко вывешивали на всеобщее обозрение красные ленты, фартуки и другие предметы аналогичных оттенков, на бутыли с алкогольными напитками повязывали красные ягоды калины. Отцу невесты дарили красный платок, который затем привязывали к палке и устанавливали в избе для того, чтобы каждый входящий мог его видеть. Соответственно отсутствие красного цвета считалось дурным знаком.

Битая посуда

Не меньший интерес представляет и битая посуда, которую также использовали для того, чтобы поставить всех в известность о целомудрии или отсутствии такового у новоявленной супружницы. К примеру, в Калужской и Рязанской губерниях принято было бить горшки, если невеста оказывалась честной девушкой. В ином случае горшки оставались целыми. В других местностях мать жениха преподносила родителям невесты, не сохранившей свою честь, дырявый горшок и заставляла их лить в него воду. Отцу и матери невесты прямо во время свадебного пира могли преподнести стаканы без дна. В Нижегородской губернии утром после первой брачной ночи жениху приносили поднос с рюмкой. Если молодой человек осушал рюмку, не разбив ее об пол, все знали – жена оказалась нецеломудренной.

Наряженная упряжка

Гораздо больше односельчан или даже жителей окрестных деревень узнавало о результатах прошедшей брачной ночи, благодаря обычаю, согласно которому утром свахи и другие участники свадьбы ехали за родителями невесты. Тысяцкий открывал чулан или баню, «вскрывая» молодых, а свахи забирали рубашку невесты или простыню. Отец и мать новоиспеченной жены не присутствовали на торжестве, поэтому для того, чтобы до них добраться снаряжали упряжку, украшенную цветами. Празднично украшенная упряжка означала, что все прошло благополучно. В противном случае лошадей «украшали» старыми вениками и рваными тряпками.

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