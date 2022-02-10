Люби и жив будешь!

Мы говорим слово «талант», слушаем его и представляем себе, что это дар в человеке, дар великий, дар Божий, в котором человек раскрывается, которым человек живет и пользу приносит, которым человек добро творит.

Как важен в нас наш талант. А почему мы сейчас говорим «талант»? Когда-то люди говорили, что талант – это мера серебра, это деньги, монеты, которыми давали зарплату, которыми расплачивались.

Талант стал для нас «талантом» с того момента, когда Господь рассказал притчу о талантах. Притчу о том, как некий человек пошел в страну далекую и оставил рабам своим таланты. Одному дал пять, другому дал два, а третьему один. И когда вернулся, то спросил с них, как они эти таланты в пользу превратили. И один говорит: «Господи, вот ты мне дал пять талантов, я их превратил в десять», и услышал этот человек от Господа ответ: «В малом был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина своего». А другой подошел и говорит: «Ты мне дал два таланта, я их превратил в четыре». «Войди в радость господина своего». А третий подошел, говорит: «Я знаю, что ты человек жестокий. Что ты жнешь, где не сеял, и собираешь, где не расточал. Я твой талант взял и закопал в землю». И говорит Господь: «Кому дано – тому и прибавится.

А кому не дано, у того отнимется и то, что у него есть. И возьмите у него этот один талант, и отдайте тому, у которого десять. А злого раба бросьте туда, где плачь и скрежет зубов». И опять звучат слова Христовы: «Имеяй уши слышать – да слышит!», и вот это обращено к каждому из нас.

Имеяй уши слышать – да слушает! Слушай слово Божие, слушай Евангелие, слушай, как Христос говорит тебе, как Христос взывает к тебе. И возьми то, что тебе Бог дает. На Земле нет человека, которому Бог бы не дал талант! Нет ни единого, каждому Бог дает талант! Один большой и заметный, другой поменьше. Но Господь дает талант с определенной целью — чтобы мы состоялись как люди! Чтобы мы родились, как люди! Не просто руки и ноги, а сердце доброе. Сердце, отдающее себя! Душа человеческая живая, не собой живущая, не погибающая, не уменьшающаяся, а растущая душа!

Через талант, который нам дает Господь, который мы получаем от Бога – а иногда он не один, а два, и три, и пять – мы должны состояться по-человечески, родиться в любовь. А родившись в любовь, родиться для Бога, жить для Бога, и с Богом остаться. Чтоб мы в малом были верны здесь на земле и тогда войдем, даст нам Бог – над многим поставит, введет в Царство Небесное. И мы войдем в радость Господа нашего, в радость Иисуса Христа!

Как просто, как ясно, но что же сдерживает нас? Умеем петь – что угодно похабное споем, а в Церковь не придем, не станем на клирос, не споем. Умеем писать – что угодно напишем, а почему доброе не написать? Умеем рисовать – почему не нарисовать? Умеем приготовить – почему не приготовить? Все деньги да деньги, всё свое и свое. Бог нам дал уста, чтоб с них слово доброе вышло. Сколько ж ты у этой Исповеди слышишь! «Ругался! Спорил! Осуждал! Обижался!», а простой вопрос задай: «Сегодня «Доброе утро» ближним своим сказал? Перед едой «пожалуйста» сказал? Встал из-за стола, «спасибо» произнес? Увидел – человеку плохо, взял его за руку, спросил «как ты себя чувствуешь, что у тебя болит?» …. Только судить…. Сколько этих слов осуждения! Сколько этих слов порицания! Сколько этих слов клеветы! Накапываем, накапываем и накапываем! Обо всех врем! И уже так получается, что вокруг человека никого доброго нет! Все кривые да слепые – все уродливые! И так дойдет, что уже и Богу скажем: «А что мне, Бог, Ты дал!?»

Да, Бог не сеял. Да, Бог не жал и не расточал то, что ты, человек, делал. Бог большее засеял, Бог большее дал. Бог больше в душу вложил, Он тебе сердце дал, Он тебе жизнь дал! И больше Он тебе дал – Он тебе ближнего дал, для которого ты должен раскрыть свой талант! Слово свое доброе сказать.

Годами человек не может избавиться от мата. Годами! Оправдывает, объясняет: «Да вот, не могу без этого, это надо. Попробуй сейчас на работе без этого!» А ты другое слово возьми – мат будет там, где ничего доброго нет. Где доброго, ласкового слова нежного слова нет. А ты возьми, одно убери, а другое поставь, и то первое, скверное слово, уже не вернется, место будет добрым занято. И на клевету говори человеку хорошее. Останови его в клевете. На осуждение – подумай доброе. Подумай в этот момент доброе, когда тебя дьявол разрывает, дьявол разрывает – все плохо, и все нехорошие, и все в погибель, один ты хороший! В этот момент скажи: «А мне грешному куда судить? А мне грешному как оценку ставить? Лишь бы спасти душу свою! Вокруг люди свой талант умножают, вокруг люди свой талант вкладывают! Тот трудится, а тот – старика досматривает! А тот – дитя растит! А тот – Божье слово проповедует! А тот – суд праведный творит, хоть его и подкупить хотят, а тот – честный человек!»



Вы попробуйте судьей побыть в наше время. Вы попробуйте! Все на взятках построено. Как же этому человек, он один! 20 судей взятки берут, как же она, вот единственная не берет этих взяток! Как же вот та продавщица не обсчитывает, не обвешивает! А мы суд выносим… а ну, как бы нас на это место?! Как бы мы жили на этом месте?! Как бы добро творили?! Какое бы слово говорили?! Как бы себя отдавали?!

Вот врач… Лежишь, плохо тебе, ждешь врача! А он заходит, на нем лица нет, у него две операции подряд! И он смотрит на тебя, и говорит: «Все хорошо, жить будут. А теперь, что у Вас?» А мы об этом враче… 20 раз ему в спину гадость скажем! А ты встань к этому операционному столу. Встань и выстой одну операцию! Когда оно трепещет все, живое! А потом после операции чашку кофе выпил, и вторая операция, а потом – к больным на всю смену!

Что судим? О чем судим? Кого судим? О чем говорим? Может, свое бы разобрать? Может в себя посмотреть? А ты сделал сегодня операцию? Да, ему дал Бог в руки скальпель взять. А тебе дал Бог в руки сегодня лопату взять! Кастрюлю взять в руки, нож, чтобы хлеб отрезать дал Господь в руки! Сегодня Бог дал тебе, человек, сердце! Чтоб ты это сердце в добро превратил! Чтоб ты согрел! Чтобы ты выслушал хотя бы!

Человек подходит к тебе с добром, чем ты ответишь? А знаете, что нам мешает? Нам вот эти таланты и мешают. Каждый себе оправдание думает: «Да, Бог дал мне таланты. Но я занят сейчас, сейчас не до этого». Что мешает делать добро? Что мешает тебе, человек, делать добро? Богатый скажет ли: «Богатство мешает»? Как же! Я такой богатый, с такой красивой машиной, с такими слугами вокруг себя, как же я пойду туда — в нищету! Не смогу уже пойти! Вот, если б бедный был — меня б там не заметили, я б и раздал каждому по куску хлеба!» А что тебе мешает твои деньги превратить в добро? Что тебе мешает Храм строить, больницу строить? Что тебе мешает написать счет и ребенку на операцию перечислить? Что мешает?

А бедный скажет: «О, пускай богатые добро творят! Я бедный, мне надо собой заниматься! Мне как бы себя прокормить!» А что тебе мешает доброе слово сказать? Грешника в грехе остановить! Что стоит сказать: «Не греши, дитё!», что стоит сказать: «Не пачкай себя, дитё, грехом!» Что мешает старушке сказать: «Бабушка, давай за ручку тебя поведу!»? Что мешает мать старую не ругать? Не терзать ее, и не трусить: «Дай пенсию, мне нужнее, я молодой!»

И вот так у каждого… Молодой говорит: «Потом добро буду делать, сейчас надо в баре сидеть, сейчас надо танцевать, сейчас надо соблазнять, о нарядах надо думать, сейчас о выпивке надо думать! Вот состарюсь, тогда и буду добро творить! А сейчас – нет!» А старый говорит: «Да я уже немощный, куда мне! Пускай молодые делают! Уже не те силы, уже не то здоровье!» И так каждый.

И так каждый имеет молодость впустую, в землю закопал! А молодость – это тоже талант. Это ж тоже дар Божий. Имеешь старость – что ты ноешь «старость пришла» ?! Да, когда ж так помолишься, как не в старости? Да, когда ж так Бога не ощутишь, как в немощах своих! Слава Богу! И за эту молитву, время для которой Бог дает! И за эту немощь, которую Бог посылает! Слава Богу за всё!

А мы, как тот воин. Пришел на поле битвы и говорит: «Вот здесь я противника не смогу победить! Вот мне бы там на горке стать! Вот там на горке я хорошо воевать смогу!» Да не будет же так победы… Ты и здесь на горке не победишь, если не победишь в себе зло, не победишь в себе эгоизм, не победишь в себе алчность, если не победишь в себе самость, ничего в себе не победишь! Всё будешь оправдывать мамами, папами, всё будешь оправдывать друзьями — у друзей лучше! Всё будешь оправдывать: «Нет у меня талантов!» Как нет? Каждому он дан. Кому больше, кому меньше. Но дан не для того, чтоб мы его закапывали, в грехи наши не погружали! Грехами нашими не давили этот талант!

Человек первый на Земле – Адам, где свои таланты потерял? Всё было дано ему, рай ему был дан! В раю всё потерял, в раю согрешил! В раю упал! Всё, чем оправдывался: «Еву послушал!», а кто ж тебя заставлял Еву слушать? Что ж Бога нельзя слушать?

А Иов праведный? В гноище сидел, кроме этого гноя ничего не имел! «Поправлюсь», — говорил. Кроме гноя имел он сердце, душу имел, любовь имел в сердце своем! И встал! На Бога не возроптал! И ближних не осудил! Встал и сердце свое, душу свою в жизнь превратил, ожил и умножил добро! И вокруг себя, и на Земле умножил добро!

Так как же, за Адамом? Туда, в грех? Или за Иовом, как бы тяжело ни было? А вот, царь Давид — какой богатый был. Что ему мешало? Богатство мешало? Чтобы он сказал самое главное: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей! И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое!» Всё было, богатство было, власть была, тысячи людей в подчинении было, а он упал на колени, восплакал о грехах своих. Восплакал.

Так и в жизни нашей. Лень нам делать добро. Лень нам прощать. Лень нам не осуждать. Лень нам и помогать. Лень пойти гвоздь соседу забить – старому, немощному! А может быть, надо?..

Попробуй не для себя, попробуй для Бога. Попробуй жить так, чтоб Богу отдать. Дан талант – умножь его и отдай Богу! Попробуй и получится. Всё получится.

А можно искать себе оправдание. Можно чем угодно оправдываться – молодостью, старостью! Можно чем угодно оправдывать себя! Можно кричать: «Никто меня не любит!» Сам возлюби, не закапывай свою любовь в яму! Не закапывай, не засыпай, не затаптывай! А люби. С мукой! С болью! Люби и жив будешь! Аминь.

Протоиерей Владимир Астахов. Проповеди.

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