ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ ПОДАЕТ В СУД НА МЕГАН МАРКЛ

Актриса Меган Маркл недавно заявила, что ее супруг, принц Гарри, не желает общаться со своим отцом, 73-летним принцем Чарльзом. При этом сам Гарри не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Чарльз расстроился после слов Меган и решил подать на нее в суд. Принц уже начал консультироваться с юристами. Мужчина собирается привлечь жену сына к ответственности, сообщает New Idea.

Напомним, Маркл заявила на прошлой неделе, что ее супруг больше не хочет поддерживать общение с отцом. «Гарри сказал мне: „Я потерял отца в этом процессе“. Для них это не должно быть таким же, как для меня, но это его решение», — сказала актриса в интервью американскому изданию.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году. Спустя год у пары родился сын Арчи. А в прошлом году герцоги Сассекские стали родителями во второй раз — у них появилась на свет дочь Лилибет-Диана.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Честно говоря, меня удивляют англичане , когда они своими неадекватными действиями позорят свою нацию! Разве не позор, когда только недавно похоронили королеву Елизавету II , а ее нерадивый сын не только запретил своей невестке Меган Маркл появляться на похоронах королевы , но и сегодня пытается подать на невестку в суд?

И разве не позор для нации , когда премьер-министром Великобритании выбирают женщину с легким поведением?В 2006 году выяснилось, что у Лиз Трасс на протяжении 18 месяцев был роман с ее политическим наставником — женатым членом парламента Тори Марком Филдом. СМИ утверждают , что Трасс была беременна на момент огласки внебрачных отношений. Но ей удалось убедить мужа, что это его ребенок.За измену Трасс упрекал не муж, а избиратели и однопартийцы. В 2009 году разразился скандал, когда члены консервативной партии в ее избирательном округе в Норфолке пожаловались, что их держали в неведении о ее романе на стороне, и попытались сместить ее. Но изменице Трасс, понаставившей своему преданному муженьку рога, удалось удержаться у власти !

Одновременно с этим вызывает удивление, когда в 2002-м году зрители телеканала «Би-би-си» поставили Диану на третье место в списке 100 величайших британцев всех времен.Как ни странно, но Леди Ди оказалась выше Уильяма Шекспира, Исаака Ньютона, Джона Леннона и даже своей бывшей свекрови — Елизаветы II. Обойти Диану сумели лишь Уинстон Черчилль и Изамбард Брюнель — создатель Большой Западной Железной дороги. Безусловно, Диана была королевских кровей и ее род брал свое начало от незаконнорожденного сына Карла II, короля Англии из династии Стюартов, однако эта не самая любимая англичанами династия. Стюарты были католиками и именно это обстоятельство стоило им трона.

Когда леди Ди выходила замуж за принца Чарльза, многие газеты обращали внимание на эту деталь, намекая на то, что их брак может оказаться несчастливым.И они оказались правы, поскольку этот брак оказался не только несчастливым, но и позорным для всей Англии! Диане приписывали романы с актерами Джоном Траволтой и Джеком Николсоном, писателем Джоном Фаулзом, который был на 35 лет ее старше и еще с целым рядом очень известных людей.

Принцесса Диана также изменила принцу Чарльзу с офицером домашней кавалерии Джеймсом Хьюитти, которого многие считают биологическим отцом принца Гарри (кстати,у него такие же рыжие волосы и черты лица, как и у Джеймса Хьюитти). Однако наибольший резонанс вызвал роман Дианы с сыном арабского миллионера Доди Аль-Файедом.Таким образом , принцесса Диана, покорившая и одновременно опозорившая большое количество английских сердец ,не раз понаставила рога принцу Чарльзу!

В результате сегодня Чарльз стал не просто королем Карлом III, а королем Карлом III- рогоносцем !Исходя из этого, трудно понять логику тех неадекватных англичан, которые ,позоря свою страну, поставили принцессу легкого поведения на третье место в списке 100 величайших британцев всех времен!И вот после всего этого, англичане , которые в свое время колонизировали четверть мира и устроили геноцид многим народам, учат основам демократии всесь мир !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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