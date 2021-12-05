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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

                                            Смейтесь на здоровье !                                  

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Двоих пожалуй я не съем, подумала  богомолиха, отказав в сексе втроем  двум симпатичным самцам богомола!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

ТОЙОТА придумала рекламный слоган: "Если бы мы делали девушек, то они долго  бы не ломались"!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Грузин долго ходил в зоопарке вокруг клетки с гориллой , а когда стемнело , подошел и тихо спросил :- Вано неужели это ты ?
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

После первой брачной ночи муж заявляет: Дорогая я понял, что я у тебя не первый…Жена же ,закуривая, :Да …  А  я однозначно поняла, что ты  точно не последний!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
—Муж с женой смотрят фильм ужасов. На экране появляется ведьма.Жена:Ой, мама!Муж:Узнала, да?))
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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