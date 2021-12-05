Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !







Двоих пожалуй я не съем, подумала богомолиха, отказав в сексе втроем двум симпатичным самцам богомола!



ТОЙОТА придумала рекламный слоган: "Если бы мы делали девушек, то они долго бы не ломались"!

Грузин долго ходил в зоопарке вокруг клетки с гориллой , а когда стемнело , подошел и тихо спросил :- Вано неужели это ты ?



После первой брачной ночи муж заявляет: Дорогая я понял, что я у тебя не первый…Жена же ,закуривая, :Да … А я однозначно поняла, что ты точно не последний!

—Муж с женой смотрят фильм ужасов. На экране появляется ведьма.Жена:Ой, мама!Муж:Узнала, да?))