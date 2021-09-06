Кризис 30 лет у женщин: как его распознать и извлечь из него пользу

Приближение тридцатилетия может стать причиной беспокойства и тревоги. Переход от беззаботной юности к более зрелому возрасту неизбежен, но он способен спровоцировать психологический кризис возрастного развития, причем даже у тех женщин, которые вполне уверены в себе.

Если вам скоро исполнится 30 лет и вы вдруг начали сомневаться в правильности своего пути и тех отношений, в которых вы состоите, стали бояться, что никогда не добьетесь успеха в жизни, ‒ у вас явные симптомы кризиса 30 лет.

Как и в случае кризиса сорокалетних, «спусковым крючком» у 30-летних является совершенно ложная установка, что к определенному возрасту нужно понять о себе все. Подобный подход чреват сомнениями и беспокойством: вам кажется, что жизнь отклонилась от правильной траектории или не отвечает вашим ожиданиям. Чтобы спокойно сказать себе: «Я пришла туда, где и должна быть», надо сначала научиться различать симптомы, свойственные вступлению в бальзаковский возраст. Вот некоторые из них:

Врать о своем возрасте

Даже если вы начали борьбу со старением, едва окончив университет, большинство женщин не боятся широко отмечать свои дни рождения до 25-летнего возраста. Если вы начали приуменьшать свой возраст, вас настиг кризис 30 лет.

Ощущать себя неудачницей

Если с приближением к 30-летию у вас сложилось ощущение, что вы опаздываете по всем пунктам (особенно если сравнивать себя с собственной мамой в этом возрасте) и в вашей жизни нет чего-то, по вашему мнению, важного и обязательного, ‒ например, вы не вышли замуж или у вас нет детей ‒ бесполезно нервничать в связи с этим и изводить себя. Самое важное, что нужно сделать к этому возрасту, ‒ понять, что вы хотите получить от жизни и что нужно сделать, чтобы этого добиться, а не подсчитывать то, что у вас уже есть!

Некоторым женщинам прошлые достижения, личные или профессиональные, которыми они в свое время очень гордились, спустя какое-то время могут казаться уже не такими важными и яркими, особенно по сравнению с новым пониманием успеха в жизни. Будьте внимательны, на этом пути вас может поджидать депрессия! Просто имейте в виду, что сожалеть о несделанном ‒ один из симптомов кризиса.

Постоянно сравнивать себя с другими

Кризис 30 лет подпитывается сравнением себя с другими людьми того же возраста. Вы с горечью ощущаете, что ваша жизнь не на высоте. Можно, конечно, залезть на Facebook и прогуляться по личным страничкам всех ваших друзей и даже врагов. Но будьте осторожны! Научно доказано, что Facebook усиливает чувство зависти и ощущение одиночества.

Другая опасность ‒ «синдром самозванца». Вы преуспели в делах и добились успеха в жизни, но вы сомневаетесь в себе и не уверены в собственных способностях. Многие преуспевающие женщины могут страдать от так называемого «синдрома самозванца»: вам кажется, что все, что есть в вашей жизни, сделано не вами, а вы только умело притворяетесь успешной женщиной.

Размышлять об изменениях в карьере

Осознав, что ваша работа не имеет ничего общего с вашими юношескими мечтами, вы размышляете об увольнении или даже о кардинальной смене профессии. Психотерапевт Поль Кюллан считает, что подобные мысли характерны для женщин в возрасте от 28 до 32 лет. Ваш новый образ взрослой женщины вовсе не означает, что вы тратите денег больше, чем зарабатываете, но если состояние ваших финансов вдруг стало казаться вам еще более жалким, чем обычно, ‒ это также один из признаков кризиса 30 лет.

Чувствовать себя не в своей тарелке

Вполне возможно, что, став на десяток лет старше, вы по-другому смотрите на собственное поведение и то, что когда-то казалось важным. В современном обществе женщина сталкивается с разнообразием возможностей и мнений. Иногда сделать выбор очень сложно. Не торопитесь, хорошо подумайте! Многие замечают, что работа полностью подчинила себе личную жизнь. Прессинг, который вы ощущаете в личной и профессиональной жизни, порождает у вас желание обрести стабильность. Одновременно вы стали сильнее переживать из-за любовных неудач.

«Уныние и стресс, как следствие разрыва в любовных отношениях или полного отсутствия таких отношений, могут усилиться после 25 лет», ‒ считает персональный коуч Кристин Ассле. Тратить время на просмотр бесконечных сериалов, вечер за вечером, ночь за ночью, тоже может быть симптоматично для кризиса этого возраста. Если вы совсем перестали общаться с друзьями и раз за разом отказываетесь от приглашений пойти в кино или поболтать в кафе с подругами, то, наверное, вам понадобится еще какое-то время, чтобы справиться с психологическими проблемами.

Источник

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Голубь мой белый»: как на самом деле Сергей Есенин добился славы https://otari.mirtesen.ru/blog/43404379125/

Как разбитая керамика стала украшением Барселоны и принесла автору мировую славу: Великий каталонец Антонио Гауди https://otari.mirtesen.ru/blog/43209264832/

ТОП-10 потрясающих построек Римской империи https://otari.mirtesen.ru/blog/43569609589/