Расчёт Числа Экспрессии: ваши таланты, призвание и духовные склонности

Именно эта слепая неустрашимость вкупе с тягой к справедливости частенько «подводит Девятку под монастырь». Бросаясь на защиту слабых, человек этого числа редко реально оценивает свои шансы на победу. В результате, ввязавшись в бой с неравным противником, Девятка может понести значительные потери. Но потери могут быть исключительно материального свойства. Сила духа Девятки в любом случае останется на высоте.

Счастливый день недели для Девятки — вторник.

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Счастливый день недели для Тройки — четверг.ЧетверкаЧисло четыре — символ квадрата. А квадрат — это, по сути, крут, которому в жизни пришлось несладко. Если же говорить серьезно, то число четыре как бы «впечатано» в материальный мир. Четыре времени года, четыре стороны света, четыре биологических цикла человека (детство, юность, зрелость, старость)… В сущности, можно сказать, что число четыре — антипод Тройке. Все, что дано людям числа три от рождения, Четверке приходится добывать самостоятельно, часто — тяжелым трудом и в изнурительной борьбе с окружающим миром. Но это прекрасно, так как человек числа четыре обладает закаленным характером и повышенной сопротивляемостью внешним воздействиям. Этого человека трудно сбить с ног даже самым тяжелым ударом. Его материальная сущность проявляется в здравомыслии и трезвой оценке ситуации. Паника и малодушие не свойственны представителям этого числа. Зато им присущи искренность и надежность, а в нашем сугубо материальном мире эти качества ценятся на вес золота.Единственным недостатком, который может проявиться у Четверки, — это некая угрюмость и колючесть по отношению к другим людям. Представители этого числа довольно-таки недоверчивы, во всем им чудится подвох или козни. Они настолько себя недооценивают, что мысль о своей привлекательности для других людей даже не воспринимают всерьез. Из-за этого есть риск остаться в одиночестве.Наилучшие отношения устанавливаются у них с людьми чисел 1, 2, 7 и 8.Счастливый день недели для Четверки — воскресенье.ПятеркаЧеловек числа пять в своих поступках ориентируется на чувства и порывы. Импульсивные натуры, люди этого числа, как правило, сначала делают и только потом думают. Да и то не всегда. Пятерка придает человеку некое вечное беспокойство и постоянную неудовлетворенность своим положением, каким бы привлекательным оно ни казалось со стороны. Как тень Жизели, приходят и зовут за собой сомнения в том, что предмет (или событие), о котором они еще не узнали, окажется лучше, удивительнее и привлекательнее, чем тот, что есть. Пятерки, как правило, не обременены большим количеством крепких привязанностей, они вообще не любят зависеть от внешних факторов. Представители этого числа чуть легче, чем другие, расстаются с людьми и предметами и редко обрастают различным бытовым хламом. Человек числа пять обладает способностями, которые обычно приписывают только кошкам, — падая, приземляться на все четыре лапы и иметь девять жизней. Моральная регенерация у этих людей — как у ящерицы. Оторванный «хвост» привязанности или неудачи вырастает прямо на глазах. Из-за своей внутренней неутолимой жажды жизни представители этого числа частенько оказываются в сложных и даже рискованных ситуациях, но на них можно смело поставить всю наличность — они выйдут сухими из воды.Вот только окружающие люди чувствуют такую внутреннюю независимость, и не каждому это чувство по вкусу. Люди числа пять довольно уязвимы в силу своей открытости и могут по неосторожности попасть во власть чьей-то не очень позитивной воли. Еще одним важным моментом, способным испортить Пятерке жизнь, может стать неуемное любопытство и манера всегда быть в курсе всего. Ну, тут можно только напомнить прописную истину: «Меньше знаешь — здоровее сон».Наилучшие отношения складываются у Пятерки с обладателями того же числа.Счастливый день недели для Пятерки — среда.ШестеркаГармония и равновесие заложены в это число изнутри, так как шесть является суммой своих делителей:6 =1 + 2 + 3.Так как в бизнесе важнее несколько другие движущие силы, представители числа шесть наиболее полно могут реализоваться в браке или сделать головокружительную карьеру на дипломатическом поприще. Одним из самых удивительных талантов Шестерки можно назвать способность вызывать доверие даже у самых недоверчивых людей. Зачастую представитель другого числа не может даже связно выразить, почему для него так важно расположение человека числа шесть. Вроде никакой выгоды или другого разумного объяснения не придумать, а вот хочется понравиться — и все. Расположение Шестерки как будто возвышает человека другого числа в собственных глазах. Очевидно, это происходит из-за врожденной способности Шестерки к объективности и справедливости. Но при этом от человека числа шесть трудно требовать бытовой приспособленности. Он склонен видеть не внешние проявления, а внутреннюю сущность ситуации, поэтому может искренне недоумевать по поводу необходимости соблюдать какие-то надуманные (как ему кажется) правила социума. Шестерки романтичны, влюбчивы и бескорыстны, что может иногда послужить причиной проблем, созданных более корыстными и расчетливыми людьми.Из представителя числа шесть может выйти прекрасный муж — слепо-глухонемой капитан дальнего плавания. Вот только будет ли при этом хорошо человеку числа шесть? Или опять выгадают другие?Счастливый день недели для Шестерки — пятница.СемеркаЧисло семь — символ оккультных наук и мистических знаний. Это не могло не наложить определенный отпечаток на представителей этого числа. Человек числа семь не довольствуется навязанными ему объяснениями и не принимает за чистую монету расхожие штампы. Его вообще трудно одурачить. Благодаря склонности к анализу люди числа семь не делают поспешных выводов. У Семерки есть свойство выстраивать оригинальные причинно-следственные связи, что позволяет ей преуспевать в сфере науки, поражая коллег парадоксальными выводами, сделанными на основании общеизвестных фактов. Люди числа семь зачастую обособлены от окружающего мира и предпочитают одиночество в качестве способа обрести душевное равновесие. Они не нуждаются в утешителях и умеют исправлять свои ошибки самостоятельно. Страстные читатели, люди числа семь, оказавшись между возможностью поговорить с умным человеком и прочитать интересную книгу, без колебаний предпочтут книгу. Философ, мыслитель и аналитик — самое подходящее поле деятельности для этих людей. Но, поскольку в жизни они редко выбирают столь экзотические профессии, то чаще всего ограничиваются тем, что привносят в любую деятельность элемент научного подхода.В отношении с другими людьми Семерка довольно инертна. Есть — есть, нет — так не очень-то и хотелось. Такое равнодушие не выстроит потенциальных друзей и партнеров в очередь, зато те, которые останутся и решат побороться за право называться близким для Семерки человеком, будут очень и очень верными и преданными спутниками. Семерка не потерпит рядом с собой случайных людей.Счастливый день недели для Семерки — понедельник.ВосьмёркаЧисло довольно противоречивое. С одной стороны, в нумерологии принято считать Восьмерку более чем приземленным числом, не способным на значительные духовные свершения. С другой — пусть и с долей пренебрежения, но за Восьмеркой признается очень большой потенциал достижений в материальном мире. Ну что ж, люди до сих пор спорят, что важнее — журавль в небе или синица в руках. Одно можно сказать определенно:Восьмерка — очень сильное число, которое награждает своего обладателя немалой силой духа и почти железной волей. Противоречивость же этого числа в основном видится лишь людям сторонним. Под внешними проявлениями холодности и отстраненности может скрываться горячее и порывистое сердце, и человек другого числа, обнаруживший это, будет немало удивлен. Еще одна особенность, сильно отличающая представителей числа восемь от других людей: столкнувшись с препятствиями на жизненном пути или проблемами любого характера, человек числа восемь до предела мобилизует свои возможности и способности, достигая порой таких вершин, что сам удивляется. Размеренное же существование может полностью его деморализовать, и, живя спокойной жизнью, представитель числа восемь не будет использовать и десятой доли своих талантов. Восьмерки, как правило, умеют хорошо организовать свой быт и не испытывают особой материальной нужды. Они очень практичны и не требуют от окружающего мира больше, чем он реально может им дать.Некоторая заторможенность представителей числа восемь по части проявления своих чувств может сослужить им плохую службу. Даже близкие люди могут искренне считать, что рядом с ними живет сухарь и даже эгоист. Правда, так будет до тех пор, пока эти близкие, не дай бог, не попадут в неприятную ситуацию. Вот тогда-то они и убедятся, что человек числа восемь со всей своей практичностью и горячим сердцем с легкостью пожертвует ради них своими интересами. А это и есть лучшее доказательство преданности и любви.Счастливый день недели для Восьмерки — суббота.ДевяткаЧисло Девять считается в нумерологии числом с сакральным значением. Связано это с тем, что при умножении на любое число Девятка воспроизводит себя. Например, 9 х 4 = 36 => 3 + 6 = 9. Такое положение приводит к тому, что Девятка — почти всегда очень цельная натура, ее трудно не воспринимать всерьез. Иногда людей этого числа ошибочно принимают за максималистов. Но это совершенно не так. Просто жизненные убеждения Девяток настолько тверды, а представления о чести отчасти даже походят на средневековые, что люди этого числа невольно вызывают досаду у людей с менее определенной жизненной позицией. Необыкновенная широта души странным образом сочетается у Девяток с почтением к материальным благам, что создает у окружающих впечатление, что у них есть свои любимчики. То есть одним — все, а другим — ничего. И это ошибка, просто Девятка не станет делится с теми, кому не нужно, вот и все. Девятка не может бесцельно разбазаривать ни свои чувства, ни свои материальные активы, ей приходится постоянно себя контролировать, потому что если дать ей волю, она раздаст все и останется ни с чем, а это в конце концов повредит всем (и дающему, и берущим). Люди этого числа неустрашимы до абсурда, а уж если речь идет о защите слабых или немощных — тут лучше сразу убраться с пути Девятки. Сметет и не заметит. Соображения справедливости всегда стоят у человека числа девять на первом месте.