Загадка про помидор для развивающих игр с ребенком

Мамы и папы всегда заботятся о полноценном развитии и росте ребенка. Загадка про помидор, огурец и другие овощи поможет развеселить чадо и дать возможность включить логику и фантазию, которые так важны для полноценного развития.
Чем полезны загадки для детей
Вопросы, на которые ребенок должен найти ответ, – это не просто увлекательное путешествие в мир познаний. Такие задачки открывают перед малышом широкие возможности:
Загадка про помидор, капусту, яблоко и другие продукты питания поможет родителям окунуться во внутренний мир чада.Задачки позволят проявить уровень логического мышления и фантазию мальчика или девочки.Вопросы с ответами помогут ребенку выработать усидчивость и настойчивость в достижении поставленной перед собой цели.Если загадка про помидор для детей будет красочной и продуманной, мальчик или девочка сможет проявить творческие таланты, нестандартно преподнося ответ.
В целом игровые и развивающие занятия с загадками очень важны для полноценного развития дочерей и сыновей.
Загадка про помидор: какой она должна быть?
Нет стандартов в творческих идеях. Родители могут самостоятельно составить текст вопроса, тогда загадка про помидор будет неординарной и наполненной красками.А могут подготовить задачки, воспользовавшись интернетом или детскими книгами. За пример можно взять следующие идеи:
***
У него зеленая шляпа,
Сам он круглый, словно мяч.
Алый овощ, очень сочный,
Отличный салат из него у нас.
***
Пузатый, красный сеньор,
Растет на огороде сочный … (помидор).
***
Очень сочный плод,
Кто-то его в салат кладет,
Кто-то просто ест без оглядки.
Что за красный круглый овощ?
А ну-ка, ответьте, ребятки!
***
На огороде у бабушки их не счесть,
В салаты, к ужину подносить их честь.
Красный, пузатый, сочный и сладкий,
Что за овощ? Ответьте, ребятки!
Приблизительно такой может быть загадка для детишек. Наполняя вопросы интонацией и красочностью речи, можно порадовать ребенка и вдохновить его на участие в развивающей игре.
Интересная загадка про помидор для детей 5-6 лет
Для деток разных возрастов необходимо придумать разнящиеся по ритму, сложности и длине вопросы. Для мальчишек и девчонок пяти-шести лет отлично подойдут следующие загадки:
***
Ты на огороде его срываешь.
У бабушки их много.
В салат овощной его добавляешь,
Красной мякотью и соком блюдо дополняешь.
***
Красный, пузатый, сочный красавец,
Зеленую шапку с него снимаешь, а алый плод в салат нарезаешь.
***
Растут на веточке рядочком.
Любят плод и мама, и сын, и дочка.
Красный, сочный и пузатый.
Что за овощ такой, ребята?
***
Овощ этот очень важный,
Витаминов в нем множество.
Красный, сочный, круглый, как мяч.
Что за плод такой, ответь мне?
***
Сочный очень, алый и пузатый.
Что за овощ такой? Ответьте мне, ребята.
***
Он на веточке растет,
Зеленый, когда не спелый.
А потом красный цвет обретет,
Попадет к нам прямо в рот.
***
У бабули в огороде этих веточек не счесть,
На них строем вырастают красные плоды.
Их можно потом есть.
Сочные, пузатые, нравятся ребятам.
Преподнося загадки про помидор в игровой форме, родители помогают ребенку обрести желание принимать участие в игре. Поэтому следует продумать сценарий и программу перед началом развлекательного мероприятия.
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2358392226262813494/
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