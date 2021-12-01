Загадка про помидор для развивающих игр с ребенком

Мамы и папы всегда заботятся о полноценном развитии и росте ребенка. Загадка про помидор, огурец и другие овощи поможет развеселить чадо и дать возможность включить логику и фантазию, которые так важны для полноценного развития.

Чем полезны загадки для детей

Вопросы, на которые ребенок должен найти ответ, – это не просто увлекательное путешествие в мир познаний. Такие задачки открывают перед малышом широкие возможности:

Загадка про помидор, капусту, яблоко и другие продукты питания поможет родителям окунуться во внутренний мир чада.Задачки позволят проявить уровень логического мышления и фантазию мальчика или девочки.Вопросы с ответами помогут ребенку выработать усидчивость и настойчивость в достижении поставленной перед собой цели.Если загадка про помидор для детей будет красочной и продуманной, мальчик или девочка сможет проявить творческие таланты, нестандартно преподнося ответ.

В целом игровые и развивающие занятия с загадками очень важны для полноценного развития дочерей и сыновей.

Загадка про помидор: какой она должна быть?

Нет стандартов в творческих идеях. Родители могут самостоятельно составить текст вопроса, тогда загадка про помидор будет неординарной и наполненной красками.

А могут подготовить задачки, воспользовавшись интернетом или детскими книгами. За пример можно взять следующие идеи:

***

У него зеленая шляпа,

Сам он круглый, словно мяч.

Алый овощ, очень сочный,

Отличный салат из него у нас.

***

Пузатый, красный сеньор,

Растет на огороде сочный … (помидор).

***

Очень сочный плод,

Кто-то его в салат кладет,

Кто-то просто ест без оглядки.

Что за красный круглый овощ?

А ну-ка, ответьте, ребятки!

***

На огороде у бабушки их не счесть,

В салаты, к ужину подносить их честь.

Красный, пузатый, сочный и сладкий,

Что за овощ? Ответьте, ребятки!

Приблизительно такой может быть загадка для детишек. Наполняя вопросы интонацией и красочностью речи, можно порадовать ребенка и вдохновить его на участие в развивающей игре.

Интересная загадка про помидор для детей 5-6 лет

Для деток разных возрастов необходимо придумать разнящиеся по ритму, сложности и длине вопросы. Для мальчишек и девчонок пяти-шести лет отлично подойдут следующие загадки:

***

Ты на огороде его срываешь.

У бабушки их много.

В салат овощной его добавляешь,

Красной мякотью и соком блюдо дополняешь.

***

Красный, пузатый, сочный красавец,

Зеленую шапку с него снимаешь, а алый плод в салат нарезаешь.

***

Растут на веточке рядочком.

Любят плод и мама, и сын, и дочка.

Красный, сочный и пузатый.

Что за овощ такой, ребята?

***

Овощ этот очень важный,

Витаминов в нем множество.

Красный, сочный, круглый, как мяч.

Что за плод такой, ответь мне?

***

Сочный очень, алый и пузатый.

Что за овощ такой? Ответьте мне, ребята.

***

Он на веточке растет,

Зеленый, когда не спелый.

А потом красный цвет обретет,

Попадет к нам прямо в рот.

***

У бабули в огороде этих веточек не счесть,

На них строем вырастают красные плоды.

Их можно потом есть.

Сочные, пузатые, нравятся ребятам.

Преподнося загадки про помидор в игровой форме, родители помогают ребенку обрести желание принимать участие в игре. Поэтому следует продумать сценарий и программу перед началом развлекательного мероприятия.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2358392226262813494/

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