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Не только Калашников: 7 лучших штурмовых винтовок современности

Многие страны Старого и Нового Света имеют свое развитое оружейное производство. Отдельные европейские производители в данном вопросе и вовсе имеют за плечами многовековую традицию. Автоматы Калашникова, безусловно, являются одними из лучших в мире. 

Однако, данный факт отнюдь не означает того, что в других странах конструкторы не способны сделать чего-то вполне соответствующего. Итак, вспомним наиболее удачные серийные образцы автоматов или как принято их называть на стороне «наиболее вероятного противника» - штурмовых винтовок.

Не только Калашников: 7 лучших штурмовых винтовок современности

1. FAMAS

Самый известный французский автомат. ¦Фото: reddit.com.

Самый известный французский автомат. 

Французский автомат, выполненный в компоновке «булл-пап». Создан в 1977 году. Не слишком распиаренное в массовой культуре и общественном сознании оружие. При этом французский FAMAS отличается высокой кучностью стрельбы и представительной надёжностью, которая вполне сопоставима с надежностью отечественных автоматов. Пользуются FAMAS французские военные до сих пор. За последние десятилетия появилось множество модификаций винтовки, а также огромное количество улучшений и аксессуаров для нее. Самым крупным набором доработок стал проект FELIN.

2. FN SCAR

Серьезное оружие. |Фото: Pinterest.

Серьезное оружие. 

Если кто-то до сих пор думает, что Бельгия известна на весь мир только своими знаменитыми вафлями, то это означает ровно одно – о современном огнестрельном оружии такой человек знает немного.

Автомат FN SCAR был разработан в 2004 году. Отличная эргономика, высокая надежность и нехарактерная для многих иностранных видов оружия неприхотливость сделали SCAR крайне популярным в специальных подразделениях и западных ЧВК. Единственный недостаток оружия – вес.

3. HK G36

Главный автомат Германии. |Фото: unotices.com.

Главный автомат Германии. 

Автомат от той самой немецкой компании. Создан Heckler & Koch G36 был в 1995 году. Разрабатывали штурмовую винтовку в первую очередь для немецкой армии на замену, морально устаревающей G3. Со времен предшественника немецкий автомат заметно похорошел: сбросил в весе, стал надежнее, улучшил кучность. Немецкие конструкторы без дела не сидели. Впрочем, на сегодняшний день G36 все-таки проигрывает по ряду параметров, в том числе по массе, современным автоматам Калашникова.

4. Bushmaster Acr 3

Интересная модификация. |Фото: Pinterest.

Интересная модификация. 

По сути, данная штурмовая винтовка является глубокой модернизацией М16 с учетом опыта создания таких популярных винтовок как XM8 и FN SCAR. Главной особенностью Acr 3 является модульная конструкция, позволяющая максимально оперативно заменять как отдельные детали, так и целые узлы! Подросли по сравнению с предком и боевые характеристики. Правда конструкторы Bushmaster Firearms International «немножко» перестарались. После всех улучшений себестоимость М16 скакнула почти в три раза до 2 700 долларов.

5. TAR-21

Сделано в Израиле. |Фото: avto.goodfon.com.

Сделано в Израиле. 

«Булл-пап» компоновка не дает покоя оружейным конструкторам на протяжении последних 70 лет. Впрочем, абсолютно справедливо не даёт. В 1993 году собственную вариант оружия в данной компоновке выпустили и израильтяне. По сути сыны Израиля создали не одну винтовку, а целую стрелковую систему с огромным потенциалом к модификации и модернизации. Стрелковый комплекс TAR позволяет решать самые разные задачи. Сегодня используется израильской армией повсеместно.

6. HK 416

Отличное оружие получилось. |Фото: reddit.com.

Отличное оружие получилось. 

«Воруй, как художник!» - сказали немецкие оружейные конструкторы и просто скопировали американский карабин М4, превратив его в автомат и внеся в конструкцию несколько улучшений из школы Heckler & Koch. Впрочем, с М4 у HK 416 сходства по большей части внешние. Если разобрать автомат, то выяснится, что куда больше общего у него с уже упомянутым G36. Делался 416-ый не просто как автомат, а как стрелковый комплекс с широкими возможностями к тюнингу. Получилось удачно, помимо стран НАТО данное чудо тевтонского оружейного гения закупают даже специальные подразделения России.

7. Steyr AUG a3

Первый в своем классе. |Фото: fi.pinterest.com.

Первый в своем классе. 

Пожалуй, самый знаменитый «булл-пап» современности. Появился данный автомат еще в 1960-х годов, став фактически первым действительном удачным оружием, использующим упомянутую компоновку. Несмотря на солидный возраст, Steyr AUG a3 все еще используется в вооруженных силах и полицейских подразделениях стран Европы, прекрасно справляясь с задачей универсального вооружения.

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