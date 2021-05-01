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Кто из этих армянок всех милее и краше?

Армянские девушки издавна возглавляли список королев красоты. Они известны своими идеальными фигурами в виде песочных часов. По божественной милости у этих девушек не только красивые лица, но и пропорциональные изгибы тела. Более того, у большинства красивых армянских женщин красивые глаза глубокого коричневого, серого, синего и зеленого оттенков.

Армянки – удивительные женщины, красота которых воспевается в песнях, литературных и живописных произведениях уже не одно столетие. Следует отметить, что современные армянские женщины известны не только своей красотой, но и темпераментным характером, преданностью семье, умением хранить традиции своего народа.

Недавно был опубликован топ-30 самых красивых армянских девушек , в который вошли и девушки, которых ,на мой взгляд, трудно назвать красивыми ! Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако хотелось бы вместе с вами выбрать самую привлекательную и красивую из выбранных мной десяти армянских красавиц.

Не скрою, что лично мне ,например, больше всех нравится Элиза Мурадян(8).

И так – выбираем!

1.Вардануш Мартиросян/ Varda(род. 3 марта 1985 г.)—украинская певица , актриса , танцовщица армянского происхождения.

Кто из этих армянок всех милее и краше?

2.Тюлип Джоши(род. 11сентября 1979г)— индийско-армянская актриса и модель всемирно известных брендов.

Кто из этих армянок всех милее и краше?

3.Кимберли Ноэль Кардашьян/(Кардашьян) Уэст (род. 21 октября 1980 г.)—американская звезда реалити-шоу, актриса , фотомодель . Участница седьмого сезона реалити-шоу «Танцы со звездами ».

Кто из этих армянок всех милее и краше?

4. Алиса Паникян /Алиса Паник (род. 23 мая 1980 г.)— болгаро- канадская модель, журналист , телеведущая армянского происхождения.

Кто из этих армянок всех милее и краше?

5.Николь Саба (род .26 июня 1974 г) — певица и актриса армянского происхождения из Ливана.

Кто из этих армянок всех милее и краше?

6.Назени Ованнисян (род.18 июля 1982 г.)— актриса, модель , телеведущая.

Кто из этих армянок всех милее и краше?

7. Лусине Товмасян (род.25 июля 1986 г. )— армянская участница конкурса красоты, выигравшая титул Мисс Армения в 2003 году.

Кто из этих армянок всех милее и краше?

8. Элиза Мурадян (род. 16 января 1993 г.)  армяно-российская модель и обладательница титула «Мисс Вселенная Армения 2018» .

Кто из этих армянок всех милее и краше?

9.Лили Саргсян (род.25 мая 1989 г.)— обладательница титула "Мисс Армения 2017".

Кто из этих армянок всех милее и краше?

10. Сирануш Арутюнян /Сирушо (род. 7 января 1987 г.) — популярная армянская эстрадная певица .

Кто из этих армянок всех милее и краше?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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