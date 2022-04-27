Русский граф, к которому прислушался Сталин во время войны. Как это помогло в возрождении армии

Современная Российская армия обладает крепкой основой и мощным духом, которые опираются на знания, полученные военными за долгую историю нашего государства. А базой являются и советский боевой опыт, и традиции, и достижение Царской Армии. Это может вызывать недоумение, естественно. Но не все офицеры прежнего режима остались на его стороне. Многие приняли новую власть, и не только приняли, но и служили молодому государству со всей верой и правдой, присущей только истинным патриотам.

Иосиф Виссарионович Сталин

Кто такой красный граф Игнатьев

Граф Алексей Алексеевич Игнатьев потомственный дворянин, представитель военной династии в четвертом поколении. Его прадед служил комендантом крепости Бобруйск во времена Наполеона. Героические достижения рода продолжил уже дед, который в рядах российской армии в 1814 году вошел в Париж. Исключительно влияние матери уберегло офицера Павла Игнатьева от участия в «декабрьском восстании» и это дала старт карьере и его, и его потомков.

Отец будущего «красного графа» предпочел военную службы государевой – служил членом государственного Совета, но после не совсем удачного противостояния общей внешней политики России был отправлен в отставку и назначен генерал-губернатором нескольких губерний.

Именно там его и постигла смерть, виновные не были найдены, но его сын Алексей считал, что это дело рук царских жандармов.

Игнатьев Сергей Алексеевич

Сам Алексей Алексеевич воспитывался в добрых традициях вымирающего дворянства, но отец не мог этого допустить, поэтому он отправил 14-летнего сына сначала в кадетский корпус, а потом настоял на продолжении военной карьеры. Юноша получил образование в лучших традициях – дисциплина и языки, этикет и науки, танцы и военная муштра. На войне между Россией и Японией потомственный граф уже руководил разведкой, имел авторитет, как в войсках, так и среди союзников, вел дипломатические переговоры, которые были продолжены во Франции. Своими талантами он смог обеспечить поддержку своему государству во время Первой мировой войны. Эти навыки пригодились и с наступлением новых времен.

Как изменилась Красная Армия после письма Игнатьева

Во время Октябрьской революции А.А. Игнатьев еще находился во Франции, но в 1924 году исходя из собственных убеждений решил вернуться в Россию и попросил выдать советский паспорт. Ему пришлось пережить предательство родных и близких, голодные времена, но все же он вернулся на Родину в весьма неоднозначном 1937 году.

Долгое время пришлось работать преподавателем языков (хотя многие считали его шпионом), но именно с его обращения к руководству страны началось восстановление обескровленной армии Советского Союза. Во времена репрессий были расстреляны, либо морально уничтожены многие офицеры Царской Армии, которые остались в новой стране. Именно это и увидел потомственный военный.

С началом войны проблема обострилась – молодые офицеры обладали лишь поверхностными знаниями, опытного офицерского состава любого уровня не хватало. Командующие Армией и генералы любого ранга не могли участвовать в каждом сражении, обеспечивать обучение солдат, налаживать поставку продуктов и боекомплектов. Для этого существуют – старшины, ефрейторы, лейтенанты. А учить было некогда и некому.

Именно эта ситуация на фронтах Великой Отечественной и сподвигла бывшего графа Игнатьев на обращение к верховному главнокомандующему с предложением о создании учебных заведений для младшего офицерского состава. Было это в апреле 1943г, а к началу учебного года, т.е. 1 сентября, уже были сформированы 9 учебных заведений по всей стране.

Суворовские училища 1943 г.

В первый набор входили дети погибших фронтовиков, вне зависимости от звания, тружеников тыла и колхозников, сотрудников органов и государственных служащих. Молодые люди получали всесторонне образование, как по точным наукам, так и по прикладным, их учили военному делу и дисциплине, языкам. Именно они стали костяком для возрождения Советской Армии и прародителями многих династий.

Можно ли считать это великим достижением для возрождения воинской славы страны? Кто-то согласится, кто-то нет, но военная наука, выросшая на опыте многих поколений, доказывает, что без обученных кадровых военных армия не может существовать. Только имея надежных наставников возможно успешное решение абсолютно любого военного конфликта.

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