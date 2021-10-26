Эмоциональный интеллект мужа — залог прочного брака

Одни пары находят компромисс, другие ссорятся из-за каждого пустяка. Исследования психолога Джона Готтмана показали: причина в низком эмоциональном интеллекте мужчины.

Группа ученых из Вашингтонского университета под руководством Джона Готтмана провела долгосрочное исследование семейных отношений на примере 130 пар, наблюдая за ними на протяжении 6 лет с момента свадьбы. Вывод — пары, в которых мужья идут навстречу жене, более крепкие.

Представьте семейную пару: Лорен и Стивен. На словах Стивен согласен, что равенство — залог счастливого и долгого брака, но его действия показывают обратное.

Стивен: Мы с друзьями собираемся на рыбалку. Выезжаем сегодня вечером.

Лорен: Но завтра ко мне приезжают подруги. Ты же обещал помочь с уборкой. Неужели ты забыл? Ты не можешь уехать завтра утром?

Стивен: Это ты забыла про рыбалку! Я не могу уехать завтра. Мы выезжаем через несколько часов.

Лорен злится. Она называет Стивена эгоистом и вылетает из комнаты. Стивен чувствует себя подавленным, он наливает виски и включает футбол. Лорен возвращается, чтобы поговорить, но Стивен игнорирует ее. Лорен начинает плакать. Стивен говорит, что ему нужно в гараж, и уходит. Такие ссоры переполнены взаимными обвинениями, поэтому сложно найти главную причину.

Нежелание уступать

Но очевидно одно — Стивен не хочет идти на уступки.

В браке случаются жалобы, вспышки гнева, взаимная критика. Но если супруги не пытаются уладить конфликт, а только разжигают его, отвечая друг другу негативом на негатив, брак оказывается под угрозой. Джон Готтман подчеркивает — 65% мужчин только усугубляют конфликт во время ссоры.

Реакция Стивена говорит о том, что он не слышит претензии Лорен. Вместо этого он занимает оборонительную позицию и высказывает ответные претензии — как она могла забыть про его планы. Критика, защитное поведение, неуважение, игнорирование — сигналы того, что муж не хочет идти на уступки.

Такое поведение характерно для мужчин. Конечно, чтобы брак был счастливым, оба человека должны работать над отношениями. Но большинство жен делают это. Они могут злиться на мужей или проявлять неуважение, но позволяют мужьям влиять на их решения, принимают мнения и чувства мужей во внимание. Но мужья редко отвечают им тем же. В результате вероятность развода в парах, где муж не готов делить власть с женой, возрастает до 81%.

Различия из детства

Все начинается в детстве. Когда мальчики играют между собой, они концентрируются на победе, их не волнуют переживания других игроков. Если один разбивает коленку, остальные не обращают внимания. В любом случае игра продолжается.

Для девочек эмоции — главный приоритет. Если одна девочка говорит: «Я с вами не дружу», игра прекращается. Девочки возобновляют игру только после того, как помирятся. Игры девочек лучше готовят к семейной жизни, нежели игры мальчиков.

Конечно, есть женщины, которые плохо разбираются в социальных нюансах, и мужчины, которые тонко чувствуют переживания других. Однако в среднем только 35% мужчин одарены развитым эмоциональным интеллектом.

Последствия для семьи

Мужчины, которым недостает эмоционального интеллекта, отказываются уступать женам. Они боятся потерять власть. В результате жены тоже отказываются идти навстречу таким мужьям.

Мужчина с развитым эмоциональным интеллектом считается с чувствами жены, потому что ценит и уважает ее.

Когда жене нужно поговорить, он выключает футбол и слушает ее. Он выбирает «нас» вместо «себя». Он учится понимать внутренний мир жены, восхищается ей и показывает уважением тем, что идет навстречу. Его удовлетворение от секса, отношений и жизни в целом будет гораздо выше, нежели у мужчины с низким эмоциональным интеллектом.

Он также будет лучшим отцом, поскольку не боится чувств, он научит детей уважать собственные и чужие эмоции.

Жена будет глубоко привязана к мужчине с высоким эмоциональным интеллектом. Она обратится к нему, когда будет расстроена, обрадована или сексуально возбуждена.

Анастасия Менн, психолог

Если у мужа низкий эмоциональный интеллект, скорее всего, он не замечает пагубные последствия для отношений и не считает это проблемой. Не стоит давить на него. Лучше действовать по-другому.

Говорите о своих эмоциях: «я огорчена», «я так рада», «это может обидеть».

Замечайте и отмечайте его эмоции: «ты расстроен», «ты так обрадовался, когда...».

Обращайте внимание мужа на эмоции людей из вашего окружения: «ты заметил, как Соня обрадовалась, когда…», «Василий так опечален тем, что...».

Не бойтесь проявлять искренние эмоции. Плачьте, если хочется. Смейтесь.

Таким образом, муж будет учиться у вас. Эмоции — очень важная часть нашей жизни. К сожалению, мы не всегда уделяем им должное внимание, но в наших силах это исправить.

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