5 самых известных предателей в истории

1. Брут

Брут известный и горячо любимый друг Юлия Цезаря, а по некоторым данным его внебрачный сын. Несмотря на то что Юлий осыпал его титулами и почестями, Брут стал одним из организаторов покушения на царя. Когда Цезарь увидел его в числе тех, кто покушался на его жизнь, он сказал фразу, которая позднее стала крылатой: «И ты, Брут».

Убийство Цезар

2. Мазепа

Один из приближенных и доверенных лиц Петра I был Иван Мазепа. Он участвовал во многих битвах сражаясь за русскую честь, но после того как шведский король Карл XII обещал Украине независимость за содействие в Северной войне против русского народа, Мазепа решил, что пойдет на коварство и предаст своего царя. После измены, он был лишен всех титулов, предан анафеме от церкви и бежал в Османскую империю.

Иван Мазепа

3. Андрей Михайлович Курбский

Боярин служивший у Ивана Грозного, так боялся царской расправы, что бросил свою семью и родину, и переметнулся на сторону польского короля Сигизмунды. После предательства он выступил в атаке против Москвы, отлично зная, как устроена русская оборонительная система. Поляки разбили русских во многих немаловажных сражениях, по вине Курбского, за что он был навсегда клеймён предателем.

Андрей Михайлович Курбский. Грустить изволит

4. Павлик Морозов

Мальчик, который стал олицетворением героизма в советское время, предал своего отца, дав показания против него на суде, за что был позднее убит со своим младшим братом родственниками подсудимого. История началась с того, что отец Павлика - пьяница и дебошир, ушел из семьи, а его мать в качестве мести решила донеси на горе-мужа. Советскому правительству поступил донос о сокрытии хлеба. На суде Павлик подтвердил все гневные заявления матери в адрес отца, за что был признан пионером-героем, но был ли это героизм?

Павлик

5. Ванг Джингвей

Со студенческих лет начал активно участвовать в революционных действиях против правительства, за что был отправлен в тюрьму. После окончания тюремного срока он продолжил борьбу против власти со своим другом - Сеном Вангом, который возглавил новое правительство после победы оппозиции. Со смертью Сена к власти пришел Джингвей, но предал идею, когда Японцы пришли в Китай.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Молодая вдовушка: лакомый кусочек для мужчин https://otari.mirtesen.ru/blog/43277226677/

В Советской армии грузовики могли сами себя закопать в землю по самую крышу. Гениальное изобретение СССР https://otari.mirtesen.ru/blog/43376750010/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!