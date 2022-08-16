«Сурья Намаскар» - упражнения, которые избавляют от бедности

В древних священных писаниях сказано, что чтобы найти духовную силу внутри себя, людям была дана эта практика.

Солнце всегда еще с древних времен считалось самым главным божеством во Вселенной. Сурья Намаскар — это форма высказывания уважения и поклонения Солнцу как тому, что дает жизнь всему живому — всем микро и макроформам жизни.



Согласно тем же священным писаниям, делая один раз практику Сурья Намаскар, человек получает результаты, равные нескольким благочестивым деяниям.

Один цикл упражнений Сурья Намаскар по эффективности сильнее, чем неделя обычной утренней зарядки.

Регулярное выполнение Сурья Намаскар избавляет от бедности. В Ведах сказано: «Тот, кто совершает Сурья Намаскар ежедневно, не будет знать бедности в течение 1000 рождений».То есть вы поняли, да? Каждое утро делаем Сурья Намаскар и богатеем. По мне так отличная мотивация, чтоб не придумывать ежедневно отмазки типа «ну ладно, сейчас лень, позанимаюсь завтра».

А вдобавок к настрою на богатство мы еще будем настраиваться и на правильный день. Ведь когда с утра уже позанимаешься хоть чем-то — сразу хочется и в остальном не косячить — правильно питаться, чисто мыслить и поддерживать голову и тело в порядке.

По крайней мере у меня всё именно так.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2546803535059356421/ А вы знали об этом? Маннергейм - был обрусевшим шведом, женатым на русской, происходившей из добротного «генеральского» рода Араповых-Казаковых. Он был выходцем из славной, но бедной семьи, ужасный мот, прекрасный наездник и любимец дам всех сословий. Наверх же его подкинул случай.Согласно традиции, введенной ещё первым Романовым, в православном храме оружие носят только казаки. Николаю II в ходе собственной коронации пришлось посещать церковь в офицерской форме, но без оружия – сабля отстёгивалась на входе.Неловким движением будущий император не только отцепил клинок, но и сорвал с себя массивный орден Андрея Первозванного. Упавший знак ордена святого, почитаемого в России, – очень плохое предзнаменование, но шустрый кавалергард Густав выручил замешкавшегося «патрона», подхватив орден на лету и ловко водрузив на место. После этого достойная карьера юноше была обеспечена.Николай пожаловал Маннергейму свое фото с дарственной надписью – его в память о том случае барон хранил до самой смерти. Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал. Рекомендую также прочесть: "Окно Овертона" или как манипулируют нашим сознанием https://otari.mirtesen.ru/blog/43330799160 Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!

Если встала с утра и что-то вредное съела — то кажется весь день перечеркнула, и уже нет мотивации ни на что. А правильное утро задаёт тон всему дню. Так что лично я включаю Сурья Намаскар в свою утреннюю рутину.Ну а для тех, кто не сильно в курсе, как оно вообще делается, вот небольшая шпаргалочка: