5 моментов, когда Гитлер мог проиграть войну досрочно

Даже через много лет после разгрома войск Гитлера историки до сих пор задаются вопросом: почему на окончательную победу над нацистами понадобилось столько лет? Можно ли было закончить войну раньше? Ответ однозначен: можно.

1. Когда в Германии начали ударными темпами строить рейхсавтобаны

Дороги никогда не были предметом гордости для России, что есть, то есть. Но в случае с рейхсавтобанами, немецкая самоуверенность сыграла явно не в пользу гитлеровцев: те самое немецкое качество и неправильная расстановка приоритетов при восстановлении военной мощи Германии только испортили все грандиозные планы. «Нация больше не оценивается по длине ее железных дорог, но оценивается по длине дорог автомобильных», – заявил Гитлер в 1933 году. И понеслась… Уже через три года Фриц Тодт, глава одноименной строительной организации, с воодушевлением докладывал о сдаче в эксплуатацию 1000 км отличных немецких магистралей, насмехаясь над Россией, где на 1000 км2 приходилось всего 12 м мощёного пути. Этот досадный факт позже сыграет нам на руку. Немцев же в решении транспортной проблемы подвело пренебрежение все теми же железными дорогами: существующие автобаны с потоком не справлялись, грузовиков не хватало. А на «железке» тем временем многие километры пути требовали капитального ремонта или полной замены. О том, чтобы в ближайшие сроки конструировать двухэтажные поезда и трехметровое полотно, даже речи быть не могло.

Рейхсавтобан

2. Когда вместо Москвы ударили по Киеву

21 августа 1941 года Гитлер неожиданно решает отложить продвижение к Москве и предлагает окружить войска под Киевом. Котел в столице УССР унес жизни более 650 тыс. советских солдат и офицеров, но для советского фронта в глобальном масштабе это было терпимо. Да и к тому же, гитлеровцы на юге потеряли целый месяц драгоценного времени. В результате для активного продвижения последних дней сентября не хватило, а в октябре на сторону советских солдат стала сама природа – к капризам осени немцы готовы не были. Об этом – далее.

Когда понимаешь, что зима близко

3. Когда наступила осень

Говоря о суровой русской погоде, можно вновь вспомнить первый пункт и возмущение Тодта: сами ведь знали, куда наступают – дороги нет! Конечно, немцы готовились: специально для прохождения по бездорожью у них было около 5 тыс. лошадей, около полусотни автомобилей и столько же мотоциклов. Но всего этого для успешного преодоления пути до Москвы не хватало: не было машин на гусеничном ходу, которые значительно ускорили бы продвижение. Естественно, деревянные настилы, которые солдаты делали прямо в грязи, не спасали. Да еще и карты подводили: хорошее покрытие на бумаге, на деле часто оказывалось совершенно размытой грунтовой дорогой.

Немцы катаются. Очень весело и увлекательно

4. Когда Фриц Тодт уговаривал фюрера прекратить

В СССР такое упадничество для высшего руководства было недопустимо, и Сталин наверняка пресек бы его на корню. Но рейхсминистр вооружения и боеприпасов вполне серьезно убеждал Гитлера возвращаться в родной Фаттерлянд уже в декабре 1941-го. «В военном и экономическом отношении Германия войну уже проиграла», – заключал Фриц Тодт, до того с таким апломбом говоривший о тяжелом положении советской промышленности и транспорта. При чем, ему это было понятно даже из далекого Берлина, а солдаты с передовой видели войну еще ближе. «Падающая кривая! …необходимо перемирие», – пишет о восточном фронте генерал-полковник Ф. Гальдер.

Фриц Тодт

5. Когда план «Валькирия» почти свершился

Граф Хельмут фон Мольтке считал строй СССР настоящим злом, но национал-социализм в родной Германии нравился ему еще меньше. Внутри самого кружка было много противоречий, но единство взглядов сохранялось в одном: Гитлер Германии не нужен и должен быть ликвидирован. Исполнителем плана в 1944 году избрали полковника Клауса фон Штауффенберга. Утром 20 июля он вошел в ставку фюрера в Растенбурге для доклада и оставил на столе портфель, в котором были спрятаны две бомбы. С большим трудом однорукому полковнику удалось активировать лишь одну из них. В 12:42 бомба взорвалась. В зале для завещаний погибли четверо, а вот Гитлер… «Ох, мои новые брюки - я только вчера их надел!» – вот и вся реакция. Фюрера спасло только чудо. Конечно, в случае гибели главаря Рейх вряд ли рухнул бы сразу, но в 1944 году дела на фронте уже шли достаточно плохо, чтобы деморализовать командование.

Так что, говорить о боевом духе немецких солдат не приходится. В отличие от оптимистично настроенного Гитлера, его приближенные здраво оценивали боевую мощь Германии и отлично понимали, что такая маленькая страна не сможет контролировать огромные пространства на востоке: не хватит ни армии, ни ресурсов. Подвела нацистов недальновидность и излишняя самоуверенность.

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