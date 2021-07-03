10 мест, которые стоило бы посетить в Солнечной системе

Порой человеку нелегко решить, куда отправиться в отпуск. Ведь многим хочется отправиться туда, где потрясающе красивая природа и нет толп туристов, куда не потребуется загранпаспорт и нет необходимости делать прививки.

Но на самом деле, таких мест огромное количество – достаточно поднять голову и посмотреть в небо и ... ждать, пока технологии достигнут уровня, позволяющего совершать такие экскурсии.

1. Равнина Жары

Красиво и интересно: Равнина Жары.

Меркурий

Равнина Жары на Меркурии является одной из крупнейших ударных структур в Солнечной системе. Около 4 миллиардов лет назад большой астероид, подобный тем, которые привели к образованию «морей» на Луне, врезался в планету Меркурий и образовал равнину Жары — ударный кратер диаметром 1 550 км. Внутренняя часть этой равнины изобилует высокими гребнями и глубокими разломами, а окружена она самыми высокими горами Меркурия, пики которых взмывают в небо на 3 км. Также здесь можно найти множество отверстий, из которых извергается лава, что указывает на период активного вулканизма.

2. Море Спокойствия

Красиво и интересно: Море Спокойствия.

Луна

Солнечная система - это не только огромные кратеры и величественные перспективы. Можно посетить действительно историческое место, где приземлился корабль «Аполлон-11».

3. Долина Маринера

Речь идет о Море спокойствия на Луне, где 20 июля 1969 года Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, нога которых коснулась поверхности другого мира. Правда, прогуливаться там стоит аккуратно, ведь отпечатки ног останутся в лунной пыли на миллионы лет.

Красиво и интересно: Долина Маринера.

Марс

Valles Marineris, самая большая система каньонов на Марсе. На Земле привыкли считать огромным Гранд-каньон в США, который тянется на 450 км в длину, а глубина его составляет около 2 км. Однако, по сравнению с долиной Маринера (названными в честь обнаружившего её в 1971 году космического аппарата «Маринер-9») он выглядит просто как канава.

Эта система каньонов на Марсе простирается на 4500 км (ширина 200 км и глубина до 11 км). Предполагается, что долина Маринера может быть системой разломов, разделяющей две континентальные плиты. Если это так, Марс и Земля являются единственными планетами, поверхность которых была сформирована благодаря движению тектонических плит.

4. Вулкан Олимп

Красиво и интересно: вулкан Олимп.

Марс

Олимп - самый большой вулкан (потухший) в Солнечной системе. Его диаметр у основания составляет 700 км, а поднимается Олимп над окружающей равниной Фарсида на 22 км. Напомним, что самый большой вулкан на Земле - Мауна-Лоа на Гавайях. Его диаметр составляет 120 км, а высота - 9 км (хотя большая часть вулкана скрыта под водой).

5. Большое Красное пятно

Красиво и интересно: Большое Красное пятно.

Юпитер

Большое Красное Пятно - самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе. Эта гигантская круглая красная буря в два раза больше Земли. И, что еще более невероятно, она не утихает и не показывает даже признаков ослабления уже сотни лет (Большое красное пятно постоянно наблюдается с 1878 года).

Вся система вращается каждые семь дней (на ее краю скорость ветра составляет 400 км/ч). Вихрь «плавает» над облаками Юпитера, и неизвестно, как далеко он глубоко спускается в атмосферу планеты. Он иногда меняет цвет от оранжево-красного до серого (когда его частично закрывают белые облака, плавающие на большей высоте). Что делает это гигантское пятно красным, неизвестно.

6. Ио

Красиво и интересно: Ио.

спутник Юпитера

У Юпитера есть четыре больших спутника, называемых галилеевыми спутниками (в честь итальянского астронома Галилео Галилея, который открыл их в 1610 году). Поскольку Ио наиболее близок к Юпитеру, приливные эффекты сжимают этот спутник, как резиновый шарик, сильно нагревая его. Эта энергия выделяется в виде захватывающих вулканических извержений силикатной лавы.

Благодаря своим 400 активным действующим вулканам, Ио является первым местом за пределами Земли, где наблюдается вулканическая деятельность. Эти извержения настолько многочисленны, что у Ио полностью меняется поверхность каждые несколько тысячелетий. Поверхность этого необычного спутника окрашена в оранжевые, белые и желтые оттенки благодаря очень высокому содержанию серы и ее соединений.

7. Европа

Красиво и интересно: Европа.

спутник Юпитера

Европа - еще один галилеев спутник, но он покрыт льдом. Его поверхность гладкая с несколькими ударными кратерами, что свидетельствует о том, что Европа очень молода. Ученых очень интригует вопрос, что находится ниже поверхности льда. Предполагается, что толщина ледяного покрова составляет около 150 км, а под ним может быть океан жидкой воды.

8. Кольца Сатурна

Красиво и интересно: кольца Сатурна.

Сатурн

Кольца Сатурна являются одним из самых отчетливо видимых планетарных объектов в Солнечной системе. Они имеют диаметр 270 000 км, но при этом поразительно тонкие (их толщина всего 100 метров). Кольца состоят из множества частиц породы и пыли и лежат в пределах того, что известно как предел Роша (радиус, в пределах приливные силы, вызванные гравитацией планеты, уравновешиваются собственной гравитацией).

9. Южные полярные гейзеры Энцелада

Красиво и интересно: гейзеры Южного полюса Энцелада.

спутник Сатурна

Самый яркий спутник Сатурна, Энцелада имеет гладкую поверхность, покрытую льдом. Однако на южном полюсе находится зона «тигровых полос» - несколько горных хребтов, где извергаются гигантские гейзеры, струи которых бьют на тысячи километров в космос и образуют одно из колец Сатурна. Гейзеры, вероятно, питаются из океана с жидкой водой, находящимся под льдом.

10. Гавайские вулканические острова

Красиво и интересно: Гавайские вулканические острова.

Земля

После путешествий по Солнечной системе пора вернуться от огромных пропастей Долины Маринер и ледяных гейзеров Энцелада на Землю. Здесь также немало прекрасных мест, среди которых особо стоит выделить вулканические острова Гавайи. Вулканы здесь не такие огромные, как Олимп, но они удобно расположены рядом с асфальтированными дорогами, красивыми отелями, прекрасными ресторанами и сказочными пляжами.

Источник

Порой человеку нелегко решить, куда отправиться в отпуск. Ведь многим хочется отправиться туда, где потрясающе красивая природа и нет толп туристов, куда не потребуется загранпаспорт и нет необходимости делать прививки.

Но на самом деле, таких мест огромное количество – достаточно поднять голову и посмотреть в небо и ... ждать, пока технологии достигнут уровня, позволяющего совершать такие экскурсии.

1. Равнина Жары

Красиво и интересно: Равнина Жары.

Меркурий

Равнина Жары на Меркурии является одной из крупнейших ударных структур в Солнечной системе. Около 4 миллиардов лет назад большой астероид, подобный тем, которые привели к образованию «морей» на Луне, врезался в планету Меркурий и образовал равнину Жары — ударный кратер диаметром 1 550 км. Внутренняя часть этой равнины изобилует высокими гребнями и глубокими разломами, а окружена она самыми высокими горами Меркурия, пики которых взмывают в небо на 3 км. Также здесь можно найти множество отверстий, из которых извергается лава, что указывает на период активного вулканизма.

2. Море Спокойствия

Красиво и интересно: Море Спокойствия.

Луна

Солнечная система - это не только огромные кратеры и величественные перспективы. Можно посетить действительно историческое место, где приземлился корабль «Аполлон-11». Речь идет о Море спокойствия на Луне, где 20 июля 1969 года Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, нога которых коснулась поверхности другого мира. Правда, прогуливаться там стоит аккуратно, ведь отпечатки ног останутся в лунной пыли на миллионы лет.

3. Долина Маринера

Красиво и интересно: Долина Маринера.

Марс

Valles Marineris, самая большая система каньонов на Марсе. На Земле привыкли считать огромным Гранд-каньон в США, который тянется на 450 км в длину, а глубина его составляет около 2 км. Однако, по сравнению с долиной Маринера (названными в честь обнаружившего её в 1971 году космического аппарата «Маринер-9») он выглядит просто как канава.

Эта система каньонов на Марсе простирается на 4500 км (ширина 200 км и глубина до 11 км). Предполагается, что долина Маринера может быть системой разломов, разделяющей две континентальные плиты. Если это так, Марс и Земля являются единственными планетами, поверхность которых была сформирована благодаря движению тектонических плит.

4. Вулкан Олимп

Красиво и интересно: вулкан Олимп.

Марс

Олимп - самый большой вулкан (потухший) в Солнечной системе. Его диаметр у основания составляет 700 км, а поднимается Олимп над окружающей равниной Фарсида на 22 км. Напомним, что самый большой вулкан на Земле - Мауна-Лоа на Гавайях. Его диаметр составляет 120 км, а высота - 9 км (хотя большая часть вулкана скрыта под водой).

5. Большое Красное пятно

Красиво и интересно: Большое Красное пятно.

Юпитер

Большое Красное Пятно - самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе. Эта гигантская круглая красная буря в два раза больше Земли. И, что еще более невероятно, она не утихает и не показывает даже признаков ослабления уже сотни лет (Большое красное пятно постоянно наблюдается с 1878 года).

Вся система вращается каждые семь дней (на ее краю скорость ветра составляет 400 км/ч). Вихрь «плавает» над облаками Юпитера, и неизвестно, как далеко он глубоко спускается в атмосферу планеты. Он иногда меняет цвет от оранжево-красного до серого (когда его частично закрывают белые облака, плавающие на большей высоте). Что делает это гигантское пятно красным, неизвестно.

6. Ио

Красиво и интересно: Ио.

спутник Юпитера

У Юпитера есть четыре больших спутника, называемых галилеевыми спутниками (в честь итальянского астронома Галилео Галилея, который открыл их в 1610 году). Поскольку Ио наиболее близок к Юпитеру, приливные эффекты сжимают этот спутник, как резиновый шарик, сильно нагревая его. Эта энергия выделяется в виде захватывающих вулканических извержений силикатной лавы.

Благодаря своим 400 активным действующим вулканам, Ио является первым местом за пределами Земли, где наблюдается вулканическая деятельность. Эти извержения настолько многочисленны, что у Ио полностью меняется поверхность каждые несколько тысячелетий. Поверхность этого необычного спутника окрашена в оранжевые, белые и желтые оттенки благодаря очень высокому содержанию серы и ее соединений.

7. Европа

Красиво и интересно: Европа.

спутник Юпитера

Европа - еще один галилеев спутник, но он покрыт льдом. Его поверхность гладкая с несколькими ударными кратерами, что свидетельствует о том, что Европа очень молода. Ученых очень интригует вопрос, что находится ниже поверхности льда. Предполагается, что толщина ледяного покрова составляет около 150 км, а под ним может быть океан жидкой воды.

8. Кольца Сатурна

Красиво и интересно: кольца Сатурна.

Сатурн

Кольца Сатурна являются одним из самых отчетливо видимых планетарных объектов в Солнечной системе. Они имеют диаметр 270 000 км, но при этом поразительно тонкие (их толщина всего 100 метров). Кольца состоят из множества частиц породы и пыли и лежат в пределах того, что известно как предел Роша (радиус, в пределах приливные силы, вызванные гравитацией планеты, уравновешиваются собственной гравитацией).

9. Южные полярные гейзеры Энцелада

Красиво и интересно: гейзеры Южного полюса Энцелада.

спутник Сатурна

Самый яркий спутник Сатурна, Энцелада имеет гладкую поверхность, покрытую льдом. Однако на южном полюсе находится зона «тигровых полос» - несколько горных хребтов, где извергаются гигантские гейзеры, струи которых бьют на тысячи километров в космос и образуют одно из колец Сатурна. Гейзеры, вероятно, питаются из океана с жидкой водой, находящимся под льдом.

10. Гавайские вулканические острова

Красиво и интересно: Гавайские вулканические острова.

Земля

После путешествий по Солнечной системе пора вернуться от огромных пропастей Долины Маринер и ледяных гейзеров Энцелада на Землю. Здесь также немало прекрасных мест, среди которых особо стоит выделить вулканические острова Гавайи. Вулканы здесь не такие огромные, как Олимп, но они удобно расположены рядом с асфальтированными дорогами, красивыми отелями, прекрасными ресторанами и сказочными пляжами.

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