Загадки на логику с подвохом

Решение различных задач и загадок, способствующих развитию логического мышления, само по себе сложное и затягивающее в «омут знаний» занятие. А когда задачки еще и с подвохом, думать тяжелее вдвойне: ответ на вопрос может оказаться предельно простым и ввести в «ступор» даже бывалого математика.

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Загадки с подвохом. В чем суть?

Вопросы с «подковыркой» содержат «тайну», которую нужно разгадать и детям, и взрослым. Здесь нет очевидных ответов, «прозрачных» решений и скучных алгоритмов. Верный ответ порой переворачивает сознание с ног на голову и заставляет взглянуть на мир по-другому. Дети учатся мыслить нестандартно и расширяют кругозор, взрослые смеются и (или) хватаются за голову в бесконечных попытках найти правильное решение.

Зачем это нужно?

Когда ребенок решает обычную задачу, он ищет самый «логичный» ответ на нее. Учится думать и анализировать, обрабатывать информацию, оценивать факты и делать выводы.

Загадки с подвохом для детей

При решении загадок с подвохом ему приходится менять алгоритм и подключать к работе не только левое «аналитическое» полушарие, но и «творческое» правое, которое оперирует вдохновением и фантазией. Найти правильный ответ помогает и то, и другое: в загадках с подвохом важно не только соотнести аргументы, посылки и выводы, но и предугадать неоднозначность самой отгадки.

Начнем с малого и решим 5 загадок для самых маленьких. Взрослым ответ покажется очевидным, а вот ребятам придется подумать (но может быть и наоборот). Чур, не подсказывать!

Загадка №1

Что ты никогда не сможешь съесть на завтрак?

Ответ: Обед и/или ужин.

Загадка №2.

Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу?

Ответ: Почтовая марка.

Загадка №3

В одноэтажном розовом доме жил розовый человек, розовый кот, розовая рыбка, был розовый компьютер, розовое кресло, розовый стол, розовый телефон, розовая душевая кабина – все было розовым! Какого цвета была лестница?

Ответ: В этом доме не было лестницы, потому что это был одноэтажный дом.

Загадка №4

Что настолько же огромное, как слон, но ничего не весит?

Ответ: Тень слона.

Загадка №5

Какое слово в словаре написано неправильно?

Ответ: Это слово «неправильно».

Мы знаем, что вам и вашим детям, как минимум, было интересно. А как максимум – вы серьезно задумались и хотите идти дальше!

СМЕШНЫЕ ЗАГАДКИ НА ЛОГИКУ

Подойдут для всех возрастных категорий и потребуют максимально нестандартных решений. Не заставят скучать, рассмешат и научат мыслить логически даже самого нелогичного человека. Переходим к изучению и поиску правильного ответа!

Загадка №1

У каких волос есть сходство с океаном?

Ответ: У волнистых.

Загадка №2

Мужчина гулял в парке, когда на улице пошел дождь. У мужчины не было зонтика, и он не мог накинуть на себя плащ или накрыться шляпой. На нем не осталось сухой одежды, однако ни один волос на его голове не промок. Как это могло произойти?

Ответ: Мужчина был лысый.

Загадка №3

Какой рукой удобнее размешивать сахар в стакане с чаем?

Ответ: Рукой, которая держит ложку.

Загадка №4

На что больше всего похожа половинка яблока?

Ответ: На вторую половинку этого же яблока.

Загадка №5

Какое изобретение позволяет смотреть сквозь стены?

Ответ: Ничего сверхъестественного. Сквозь стены мы смотрим через окно.

Посмеялись? Если да, мы вас поздравляем: ученые утверждают, что смех продлевает жизнь. Если нет, не грустите – попробуйте еще раз вчитаться в условие и соотнести его с правильным ответом. Даже если после этого на вашем лице нет и намека на улыбку, будьте уверены, вы старались не зря: развитое логическое мышление непременно пригодится в повседневной жизни вам и вашему ребенку.

Трудные загадки с подвохом

Нет, мы еще не закончили. Последние пять загадок будут особенно сложными: здесь детям понадобится помощь взрослых. Опять придется мобилизовать оба полушария мозга, немного понервничать и вспомнить кое-что из школьного курса обществознания. Поразмышляйте над ответом, «пораскиньте» мозгами и найдите то самое решение!

Загадка №1

Человек выпрыгнул из самолёта без парашюта. Он приземлился на твёрдый грунт, но остался невредимым. Почему?

Ответ: Самолёт стоял на земле.

Загадка №2

«Мой брат – адвокат», — говорит бухгалтер. Адвокат говорит, что у него нет брата. Кто из них лжет?

Ответ: Никто, потому что бухгалтер – сестра адвоката.

Загадка №3

Мужчина ехал по дороге на своем грузовике. Фары не были включены. Луна не светила. Перед грузовиком женщина в черной одежде переходила дорогу. Догадайтесь, как мужчина ее увидел.

Ответ: Женщину было отчетливо видно, потому что это происходило днем, а не ночью.

Загадка №4

Однажды за завтраком девушка уронила кольцо в чашку с кофе. Однако кольцо осталось сухим. Почему?

Ответ: Кофе не был напитком: он был в зернах. Если вы ответили, что кофе был молотый или растворимый, вы тоже правы.

Загадка №5

Что все время приходит, но никак не придет?

Ответ: Завтра.

Ура! Мы с вами поработали на отлично и стали чуть-чуть умнее.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2489844350723033914/

А вы знали об этом?

В Германии нет наказания для заключённого, который пытается сбежать из тюрьмы. Подобные действия расцениваются как проявление человеческого инстинкта быть свободным. В Германии остановка на автобане по причине истощения запасов топлива является административным правонарушением и карается штрафом. 5500 бомб времён Второй мировой войны находят и обезвреживают в Германии ежегодно — в среднем 15 в день.

В странах Европы слишком много проблемных, извилистых дорог, а также узких дорог и улиц. Отсюда и весьма жесткие требования к максимальной длине автопоезда. По стандарту «Еврофура», грузовик и прицеп не могут быть длине 16.5 метров. Именно из-за этого правила «нос» автомобилей и был принесен конструкторами тягачей в жертву. В США ситуация с правилами диаметрально противоположная, настолько жестких требований к длине автопоезда нет, а потому и большинство грузовиков здесь капотные.

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