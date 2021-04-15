С именем Сталина на исках

Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов вновь вышел в суд, доказывая, что массовые репрессии в СССР были политикой руководителей государства. Он требует от «Российской газеты» опровергнуть слова директора ФСБ России Александра Бортникова из его интервью о том, что массовые расстрелы во время Большого террора были «перегибами на местах» . В суде господин Степанов предъявил приказ НКВД о начале репрессий с планами по количеству расстрелянных и постановление ЦК ВКП (б), утверждающее финансирование террора. Суд отклонил его иск, господин Степанов намерен отказ обжаловать.

Господин Степанов подал заявление в Савеловский районный суд Москвы о пересмотре решения за 21 декабря 2018 года по его иску к директору ФСБ России Александру Бортникову и «Российской газете» в связи со вновь открывшимися обстоятельствами — документами НКВД. Иск касался интервью господина Бортникова 20 декабря 2017 года, в котором он, в частности, заявил, что массовые репрессии 1930-х годов были результатом «перегибов в работе ОГПУ-НКВД на местах».

По мнению Игоря Степанова, чекисты «перегнули миллионы раз». Истец ссылался на п. 24 постановления пленума ВС РФ от 15 июня 2010 года, которое позволяет требовать опровержения, если в СМИ допускалось одностороннее представление информации, искажающей восприятие реального события. Господин Степанов считает себя пострадавшим, так как около 20 человек из его семьи были репрессированы. В прошлый раз господин Бортников не явился в суд, а судья, отказавшись его вызывать, отклонила иск, пояснив, что глава ФСБ «освещал свое мнение на исторические события».

В этот раз истец пришел в суд с документами о начале Большого террора в СССР. Это приказ НКВД № 00447 от 31 июля 1937 года «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» и постановление Политбюро ЦК ВКП (б) об утверждении приказа, которое подписали Иосиф Сталин, председатель Совета народных комиссаров (СНК) СССР Вячеслав Молотов и его заместители Влад Чубарь и Анастас Микоян, нарком обороны Климент Ворошилов, нарком путей и сообщений и тяжелой промышленности Лазарь Каганович, глава НКВД Николай Ежов и председатель ЦИК СССР от РСФСР Михаил Калинин.

В приказе даны конкретные цифры: расстрелять 82 700 человек и еще 193 400 человек выслать в лагеря. В постановлении руководители государства выделяют НКВД на операцию 75 млн руб. Наркомлесу предлагается немедленно передать ГУЛАГу НКВД леса для организации новых лагерей, а также направить туда 10 крупных специалистов по лесному хозяйству и 50 выпускников Ленинградской лесотехнической академии; СНК предписывается выделить 10 млн руб. ГУЛАГу на создание лагерей, регионам — выделить коммунистов и комсомольцев для работы в администрациях лагерей и охраны, Наркомобороны — призвать в ГУЛАГ из запаса Красной армии 240 командиров и политработников, Наркомздраву — выделить в ГУЛАГ 150 врачей и 400 фельдшеров.

В последующие годы количество репрессированных было увеличено. Только на 1937−1938 годы приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям.

По подсчетам международного общества «Мемориал» , общее число репрессированных, в том числе раскулаченных и насильственно перемещенных, может достигать 12 млн человек. Исследователи установили имена более 3,1 млн человек.

Как подчеркнул «Ъ» господин Степанов, приказ и постановление опровергают доводы господина Бортникова о «перегибах на местах» и «наглядно показывают преступную деятельность сотрудников ОГПУ-НКВД, направленную на уничтожение граждан СССР». Называя эти документы вновь открывшимися обстоятельствами, господин Степанов пояснил, что раньше не знал о них: «Иначе я бы с самого начала по-другому строил свою позицию», — отметил «Ъ» истец.

Судья Олеся Королева уточнила, что по ст. 392 ГПК РФ вновь открывшимися обстоятельствами являются существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю. Однако она пояснила, что указанные документы не могут быть признаны таковыми, и отказала в иске.



«Буду обжаловать это решение. Также ожидаю рассмотрения кассационной жалобы в Мосгорсуде на первое решение», — пояснил господин Степанов. Он не верит, что судьи выступят против господина Бортникова: «Но я вынужден обжаловать его слова. Кто-то должен это делать, иначе будут говорить, что никто на такие заявления не жалуется».

Напомним, сразу после выхода интервью господина Бортникова ряд правозащитников, в том числе Людмила Алексеева, Ирина Прохорова, Лев Шлосберг, Светлана Ганнушкина и Лев Пономарев, потребовали отставки директора ФСБ из-за «ряда возмутительных утверждений, дискредитирующих правовые основы нашей страны».



Анастасия Курилова

Источник : https://news.mail.ru/society/37695143/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Господин Бортников !Хватит лапшу вешать на уши и без того облапошенным людям, которых Ваши друзья- коммуняки и так развели как лохов!Говоря о кровавых преступлениях Сталина, в первую очередь нельзя не отметить, что этот кровожадный изверг уничтожил и репрессировал миллионы своих граждан, фактически устроив геноцид своему народу ! Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых ,например, турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

Для оправдания же своих репрессивных действий Сталин использовал понятие «враг народа» ,которое впервые было употреблено Лениным еще на кануне революции 1905 года. Репрессиями и террором Сталин целенаправленно «убивал в людях людей».

И чем масштабнее были репрессии, тем больше Сталин говорил о гуманизме, светлом будущем и социальной справедливости. Коба сделал простой практический вывод: если человек смирится с абсолютно несправедливым лишением свободы или расстрелом родственников и близких, значит, он абсолютно сломлен морально и даже начнет через некоторое время оправдывать «Хозяина».

Общее число репрессированных и убитых палачом народов Сталиным сегодня невозможно точно установить, поскольку он приказал уничтожить большинство архивных документов, однако речь однозначно идет о десятках миллионов людей! Любопытно, что именно поэтому, чтобы скрыть катастрофическую убыль населения при переписи населения 1937 года, тиран всех времен и народов назначил новую перепись в 1939 году, расстреляв объективных и честных руководителей переписи Ивана Краваля и Олимпия Квиткина ( https://otari.mirtesen.ru/blog/43085451208/ ).

Все эти варварские злодеяния лживая советская пропаганда и сам кровожадный вождь на протяжении десятилетий скрывали от советских людей (странно, о них не любят вспоминать и сейчас) , объясняя катастрофический разгул репрессий вынужденной мерой в сложившейся ситуации!И разве не миф, что, проводя массовые репрессии, Сталин боролся с врагами советской власти, а не со своими соперниками?

Как не парадоксально, но «врагами народа» почему-то , как правило, становились все те, кто не был согласен с проводимой варварской политикой и произволом Сталина и просто безвинные люди, у которых большевики незаконно конфисковали все имущество!

Врагом народа, как ни странно, можно было стать и просто из-за механической ошибки в опубликованном тексте газеты. Например, выпуск газеты «Правда Востока» от 25 октября 1944 года стал для редакции последним и роковым: весь коллектив газеты расстреляли. Причиной стала всего одна пропущенная буква «л» в слове «главнокомандующий» , в результате чего в опубликованном тексте фигурировало слово «гавнокомандующий» Сталин ( https://otari.mirtesen.ru/blog/43865886928/ ).

Любопытно также , что, захватив в 1945 г. Берлин, сотрудники госбезопасности, тщательно изучив захваченные архивные документы германской разведки и допрашивая, попавших в плен высокопоставленных офицеров имперской безопасности и политической разведки SD, выяснили, что предвоенном СССР у немецкой разведки не было ни одного высокопоставленного русского агента.

Выходит, что все высокопоставленные генералы, кто в предвоенные годы был обвинен в работе на германскую разведку, не были виновны! Особенно это касается маршала Тухачевского. Признание же своей вины на сталинских процессах были в результатом нечеловеческих пыток и угроз расстрела членов семьи! Немаловажно также, что судебные процессы тех времен были недемократичны и преступны, поскольку в процессах не была допущена защита и опрос свидетелей!

В декабре 1934 года, после начала массовых репрессий, в письме к Молотову великий русский физиолог академик Павлов открыто заявил: «Мы жили и живём под неослабевающим режимом террора и насилия».Вместе с тем он однозначно заявил:«Если то, что делают большевики с Россией, – эксперимент, то для такого эксперимента я пожалел бы даже лягушку»!

Следует также отметить, что Сталин прибегал не только к репрессиям, но и к голодоморам, которые делались искусственно. Вы думаете, что люди голодали из-за неурожая? Да нет — у людей забирали все, даже не оставляя шансы на выживание, а все для того, чтобы подчинить голодного и страдающего человека под свои взгляды!

А может напомнить забывчивым сталинистам и ужасы сталинских депортаций, когда народы не только выселяли и истребляли, но и пытались отобрать у этих народов Родину, раздавая ее земли представителям других народов(подобного злодеяния, которое, например, произошло с чеченцами и ингушами ,пожалуй, еще не знала история человечества)!

И если не подох бы величайший злодей современности Сталин ,то эти героические народы однозначно потеряли бы свою Родину и Чечено-Ингушская АССР была бы полностью вычеркнута из истории, не оставив даже следов на карте!

Нетрудно догадаться, что массовое противостояние советской власти во время войны со стороны многих народов, особенно же русских, украинцев , белорусов, проибалтов и т. д., объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения в результате репрессий росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против нее!Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима.

Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны многих народов. Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д .

С уважением, Отари Хидирбегишвили!

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