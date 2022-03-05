10 самых страшных лестниц мира, пройтись по которым отважится только самый смелый турист

Можно с невозмутимым спокойствием стоять на краю какого-нибудь древнего горного поселения или на крыше величественного здания и наслаждаться открывающимся видом. Но ровно до тех пор, пока вы не вспомните о совершенно безумной лестнице, по которой вам затем предстоит путь обратно.

Лестницы, как и любые дороги, могут оставить в вашей памяти воспоминания ничуть не менее яркие, чем те места, к которым они ведут. Некоторые из них выглядят столь захватывающе, будто сошли с полотен сюрреалистов, другие и вовсе вызывают один лишь страх. Идти по древним лестницам рискованно уже только в силу их возраста, в то время как многие их современные аналоги специально спроектированы, чтобы быть устрашающими. Эти 10 лестниц, приведенных ниже, способны напугать буквально до дрожи в коленках.

Храмы Ангкор-Ват, Камбоджа



Храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже— знаковое место для буддистов со всего мира. Нет ничего постыдного в том, чтобы карабкаться по ведущим к самому верхнему храму ступенькам на четвереньках или с помощью специальных веревок, ведь уклон у лестницы — примерно 70 градусов. Местные гиды объясняют, что лестница была сделана столь крутой, чтобы напомнить людям, что попасть на небеса — занятие не самое простое.

Водопад Пайлон дель Дьябло, Эквадор

Впрочем, находясь наверху, то же самое вы можете подумать и о спускании с небес.



Приятно знать, что лестница, примыкающая прямо к водопаду, была построена специально для того, чтобы можно было насладиться тропическими пейзажами. Но все же ее название, в переводе звучащее как «дьявольский котел» было выбрано неспроста, учитывая, что преодоление этих крутых ступеней наслаждением назвать едва ли получится. Из-за близости к водопаду вы едва ли сможете найти сухие и нескользкие ступени, как впрочем и металлические перила и ограждения.

Канатная лестница на вершину Халф Дом, США



Знаете, что лежит между вами и самым известной горной вершиной Национального парка Йосемити в Калифорнии? 10-километровый путь сквозь дикую местность с постоянно возрастающим уклоном, увенчанный подъемом более чем на 100 метров вверх прямо по поверхности горы по канатной лестнице. Пройтись по ней в день могут не более 300 человек, каждому из которых дается специальное разрешение.

Ступени Инков, Перу



В Мачу-Пикчу есть мощенная инками примерно 500 лет назад каменная лестница, ведущая вверх прямо по горе Уайна-Пикчу к Храму Луны, с которого открывается прекрасный вид на развалины древнего города. Администрация местного парка установила лимит на посещение — 400 человек каждое утро, — а также укрепила металлическими конструкциями самые ветхие участки лестницы. Но все равно нужно быть крайне осторожными, ведь с одной стороны лестницы влажная вертикальная стена, а с другой — пропасть, ведущая к реке Урубамба.

Статуя Свободы, США



Если вы хотите насладиться видом, открывающимся из короны Статуи Свободы в Нью-Йорке, и при этом страдаете клаустрофобией, вам придется тяжело. Единственный путь туда идет через тесную винтовую лестницу в форме двойной спирали, где расстояние от ступеней до потолка всего 180 сантиметров. И вся она битком набита туристами. Самые стойкие могут пройти полный путь из 377 ступеней, что эквивалентно подъему на 20 этаж. Но эти подъемы — лишь приятное удовольствие после прохождения самого сурового испытания — заполучения билета на попадание в корону.

Лестница Флорли, Норвегия



Гидроэлектростанция Флорли в Норвегии — отправная точка для крайне захватывающего хайкинг-маршрута вокруг Люсе-Фьорда, и местная лестница заставит вас нервничать по двум причинам. Во-первых, в ней 4444 ступеней, которые уходят вверх на более чем 800 метров, а во-вторых, это самая длинная в мире лестница, целиком и полностью сделанная из дерева. Так что стоит обращать особое внимание на каждый хруст и треск.

Небесная лестница на гору Хуашань, Китай



Точного количества ступеней, вырезанных прямо на поверхности горы Хуашань, одной из пяти священных гор даосизма в Китае, никто не знает. Вероятно, потому что каждый, кто когда-либо пытался вести счет, сбивался с него из-за головокружительных условий и страха смерти. После того, как вертикальное восхождение закончится, вас ждет не менее адская горизонтальная прогулка — дорожка шириной всего в три доски, прибитых прямо к вертикальному склону горы и лишь одна цепь, за которую можно держаться. После этого — снова череда извилистых ступеней. Когда вы наконец дойдете до вершины Хуашань, вы узнаете, что «небеса»— это труднодоступный чайный домик с потрясающим видом.

Обсерватория на вершине Монблана, Франция



Ступени этой лестницы удобные, прочные, имеют ограждения и не переполнены людьми. Единственное, что может заставить ваше сердце замереть во время подъема по этой лестнице — это ее расположение на самой высокой горной вершине в Альпах. Сильные ветры и низкие температуры иду в комплекте.

Храм Святого Семейства, Барселона, Испания



Винтовые лестницы этого католического собора больше похожи на игрушки-пружини Слинки. Причем здесь даже нет перил, которые защитят вас от падения к основанию этого творения знаменитого Антонио Гауди.

Лестница Хайку, Гавайи, США



Может ли лестница быть настолько страшной, что ее попросту закроют? Да, 3922 расшатанных ступеней, ведущих к вершине Кулау гавайского острова Оаху несут в себе настолько большие риски, что подниматься по ним в прямом смысле незаконно. До такой степени, что внизу есть охрана, которая не даст вам подняться. Эта лестница, названная «Лестницей в Небо» была построена солдатами ВМФ США в 1942 году для прокладки коммуникаций в годы Второй мировой войны. В послевоенное время этот маршрут облюбовали хайкеры, но к 1987 его пришлось закрыть из соображений безопасности.

Источник : https://turizm.mirvokrugnas.com/2426558473367980205/

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