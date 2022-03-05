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10 самых страшных лестниц мира, пройтись по которым отважится только самый смелый турист

Можно с невозмутимым спокойствием стоять на краю какого-нибудь древнего горного поселения или на крыше величественного здания и наслаждаться открывающимся видом. Но ровно до тех пор, пока вы не вспомните о совершенно безумной лестнице, по которой вам затем предстоит путь обратно.

Лестницы, как и любые дороги, могут оставить в вашей памяти воспоминания ничуть не менее яркие, чем те места, к которым они ведут. Некоторые из них выглядят столь захватывающе, будто сошли с полотен сюрреалистов, другие и вовсе вызывают один лишь страх. Идти по древним лестницам рискованно уже только в силу их возраста, в то время как многие их современные аналоги специально спроектированы, чтобы быть устрашающими. Эти 10 лестниц, приведенных ниже, способны напугать буквально до дрожи в коленках.

Храмы Ангкор-Ват, Камбоджа

10 самых страшных лестниц мира, пройтись по которым отважится только самый смелый турист


Храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже— знаковое место для буддистов со всего мира. Нет ничего постыдного в том, чтобы карабкаться по ведущим к самому верхнему храму ступенькам на четвереньках или с помощью специальных веревок, ведь уклон у лестницы — примерно 70 градусов. Местные гиды объясняют, что лестница была сделана столь крутой, чтобы напомнить людям, что попасть на небеса — занятие не самое простое.

Впрочем, находясь наверху, то же самое вы можете подумать и о спускании с небес.

Водопад Пайлон дель Дьябло, Эквадор

10 самых страшных лестниц мира, пройтись по которым отважится только самый смелый турист


Приятно знать, что лестница, примыкающая прямо к водопаду, была построена специально для того, чтобы можно было насладиться тропическими пейзажами. Но все же ее название, в переводе звучащее как «дьявольский котел» было выбрано неспроста, учитывая, что преодоление этих крутых ступеней наслаждением назвать едва ли получится. Из-за близости к водопаду вы едва ли сможете найти сухие и нескользкие ступени, как впрочем и металлические перила и ограждения.

Канатная лестница на вершину Халф Дом, США

10 самых страшных лестниц мира, пройтись по которым отважится только самый смелый турист


Знаете, что лежит между вами и самым известной горной вершиной Национального парка Йосемити в Калифорнии? 10-километровый путь сквозь дикую местность с постоянно возрастающим уклоном, увенчанный подъемом более чем на 100 метров вверх прямо по поверхности горы по канатной лестнице. Пройтись по ней в день могут не более 300 человек, каждому из которых дается специальное разрешение.

Ступени Инков, Перу

10 самых страшных лестниц мира, пройтись по которым отважится только самый смелый турист


В Мачу-Пикчу есть мощенная инками примерно 500 лет назад каменная лестница, ведущая вверх прямо по горе Уайна-Пикчу к Храму Луны, с которого открывается прекрасный вид на развалины древнего города. Администрация местного парка установила лимит на посещение — 400 человек каждое утро, — а также укрепила металлическими конструкциями самые ветхие участки лестницы. Но все равно нужно быть крайне осторожными, ведь с одной стороны лестницы влажная вертикальная стена, а с другой — пропасть, ведущая к реке Урубамба.

Статуя Свободы, США

10 самых страшных лестниц мира, пройтись по которым отважится только самый смелый турист


Если вы хотите насладиться видом, открывающимся из короны Статуи Свободы в Нью-Йорке, и при этом страдаете клаустрофобией, вам придется тяжело. Единственный путь туда идет через тесную винтовую лестницу в форме двойной спирали, где расстояние от ступеней до потолка всего 180 сантиметров. И вся она битком набита туристами. Самые стойкие могут пройти полный путь из 377 ступеней, что эквивалентно подъему на 20 этаж. Но эти подъемы — лишь приятное удовольствие после прохождения самого сурового испытания — заполучения билета на попадание в корону.

Лестница Флорли, Норвегия

10 самых страшных лестниц мира, пройтись по которым отважится только самый смелый турист


Гидроэлектростанция Флорли в Норвегии — отправная точка для крайне захватывающего хайкинг-маршрута вокруг Люсе-Фьорда, и местная лестница заставит вас нервничать по двум причинам. Во-первых, в ней 4444 ступеней, которые уходят вверх на более чем 800 метров, а во-вторых, это самая длинная в мире лестница, целиком и полностью сделанная из дерева. Так что стоит обращать особое внимание на каждый хруст и треск.

Небесная лестница на гору Хуашань, Китай

10 самых страшных лестниц мира, пройтись по которым отважится только самый смелый турист


Точного количества ступеней, вырезанных прямо на поверхности горы Хуашань, одной из пяти священных гор даосизма в Китае, никто не знает. Вероятно, потому что каждый, кто когда-либо пытался вести счет, сбивался с него из-за головокружительных условий и страха смерти. После того, как вертикальное восхождение закончится, вас ждет не менее адская горизонтальная прогулка — дорожка шириной всего в три доски, прибитых прямо к вертикальному склону горы и лишь одна цепь, за которую можно держаться. После этого — снова череда извилистых ступеней. Когда вы наконец дойдете до вершины Хуашань, вы узнаете, что «небеса»— это труднодоступный чайный домик с потрясающим видом.

Обсерватория на вершине Монблана, Франция

10 самых страшных лестниц мира, пройтись по которым отважится только самый смелый турист


Ступени этой лестницы удобные, прочные, имеют ограждения и не переполнены людьми. Единственное, что может заставить ваше сердце замереть во время подъема по этой лестнице — это ее расположение на самой высокой горной вершине в Альпах. Сильные ветры и низкие температуры иду в комплекте.

Храм Святого Семейства, Барселона, Испания

10 самых страшных лестниц мира, пройтись по которым отважится только самый смелый турист


Винтовые лестницы этого католического собора больше похожи на игрушки-пружини Слинки. Причем здесь даже нет перил, которые защитят вас от падения к основанию этого творения знаменитого Антонио Гауди.

Лестница Хайку, Гавайи, США

10 самых страшных лестниц мира, пройтись по которым отважится только самый смелый турист


Может ли лестница быть настолько страшной, что ее попросту закроют? Да, 3922 расшатанных ступеней, ведущих к вершине Кулау гавайского острова Оаху несут в себе настолько большие риски, что подниматься по ним в прямом смысле незаконно. До такой степени, что внизу есть охрана, которая не даст вам подняться. Эта лестница, названная «Лестницей в Небо» была построена солдатами ВМФ США в 1942 году для прокладки коммуникаций в годы Второй мировой войны. В послевоенное время этот маршрут облюбовали хайкеры, но к 1987 его пришлось закрыть из соображений безопасности.

Источник : https://turizm.mirvokrugnas.com/2426558473367980205/

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