Главные достопримечательности Швейцарии

В столь маленьком государстве, как Швейцария (население чуть больше 8 миллионов человек), смогло уместиться такое огромное количество необыкновенных, ярких чудес природы и архитектуры, что невольно возникает вопрос, а не является ли Швейцария неким оазисом человечества.

Величественные Альпы, кристально чистые озера, фешенебельные курорты, уникальные музеи и сооружения – настоящее богатство этого европейского государства. Ко многим объектам можно добавить приставку «самый» или «лучший».

Озеро Лага-Маджоре

В кантоне Тичино – италоговорящая часть Швейцарии. Площадь водоема более 200 квадратных километров, глубина – более 350 метров. Озеро образовалось в результате прохождения ледника. Побережье вокруг озера имеет субтропический климат, растут экзотические пальмы.

Озеро никогда не замерзает, красоты окружающих пейзажей ошеломляют. Кроме того, водоем находится в шаговой доступности от крупных мегаполисов Западной Европы. Здесь расположены прекрасные курорты, развито судоходство, водный спорт.

Боденское озеро

Боденское озеро лежит на границе Австрии, Баварии, Щвейцарии. Этот природный объект является самым крупным озером в Альпах с площадью более 580 кв. км. Красоты такие, что возникает вопрос, а надо ли жителям этих мест посещать другие курорты.

Рейн, вытекающий из Боденского озера, образует еще одно чудо Швейцарии – Рейнский равнинный водопад, который по характеру впечатлений не уступает Ниагарскому водопаду. Северная сторона берега – излюбленное место для самой богатой публики.

Фонтан Женевского озера

Символ Женевы — Фонтан Женевского озера. Высота его 120 метров. Он собирает вокруг себя множество туристов и жителей города. Фонтан специально насыщается воздухом, чтобы иметь устойчивый белый цвет воды, независимый от цвета неба и озера.

Люцернское озеро

Второе название озера – Фирвальдште́тское. У берегов озера в 1291 году был заключён союз первых кантонов. Водоем наполнен прозрачной горной водой. Оценить красоту окружающих пейзажей возможно, осуществляя прогулку на пароходе, который плывя по спокойной глади озера, с отражающимися в нем горными вершинами, обеспечивает великолепный релакс.

Шильонский замок

Замок расположен на восточном берегу Женевского озера. Главная достопримечательность Швейцарии посещается множеством туристов, которых покоряет идеальная гармония замка в окружении горных ландшафтов.

История этого сооружения уходит в глубь веков: первое упоминание о нем в летописи датировано 1160 г, однако археологи нашли более древние следы, например, римские монеты. Английский поэт Байрон под впечатление м от этого места написал своё знаменитое произведение «Шильонский узник».

Местоположение: Avenue de Chillon — 21.

Террасовые виноградники Лаво

Виноградники расположены вдоль берега Женевского озера. Ряды тянутся на 30 километров вдоль водоема. Они вдохновляют не только виноделов, но и художников и людей искусства. Этот природный объект находится под попечением ЮНЕСКО.

Ретийская железная дорога

Железная дорога была построена в окончательном варианте в конце 19 века, соединяет Давос и Женеву. Туристов привлекает возможность оценить красоту пейзажей из окна поезда. Она проходит через десять тоннелей и виадуков, расположенных на головокружительной высоте над ущельями. Более семи километров пути скрыто в горах.

«Пожиратель детей»

В Берне на площади Корнхаусплац находится страшная скульптура-фонтан «Пожиратель детей». Фонтан был воздвигнут в 1546 году зодчим Гансом Гингом. Нынешнее название сооружение получило лишь в 1666 году. Памятник представляет собой фигуру огромного великана, пожирающего ребёнка. В его сумке видны и другие дети. Существует несколько версий трактовки этого памятника.

Первая связана со средневековыми предрассудками о ритуальном убийстве детей евреями. На эту версию указывает то, что у людоеда на голове надета остроконечная шляпа. Такие головные уборы носили иудеи во времена воздвижения скульптуры. Другая версия связывает памятник с мифологическим сюжетом о Хроносе.

В более позднее время греки назвали это божество Кроносом, известного тем, что он предал всех своих детей, укрыться от которого смог Зевс. Эта статуя упоминается в романе Ж.Шоссе «Людоед». В 2007 году фонтан был капитально отреставрирован.

Стена Реформации

В Женеве на территории университета расположен барельеф, названный Стеной Реформации. На ней изображены основные действующие лица Реформации, главные из которых: Гийом Фарель, Жан Кальвин, Теодор Беза, Джон Нокс.

Эти фигуры занимают центральное место. Слева и справа от них статуи государственных деятелей, внесших свой вклад в движение Реформации, например, Вильгельм I Оранский, Оливер Кромвель. Длина стены достигает ста метров.

Памятник был воздвигнут в 1909 году в честь 400 -летия со дня рождения Кальвина. Стена находится на территории университета, поскольку основателем этого учебного заведения и был Жан Кальвин.

Собор Сен-Пьер

Собор Сен-Пьер – одна из важнейших достопримечательностей Женевы. Начатый в эпоху раннего Средневековья изначально был задуман в романском стиле. Однако позже приобрёл готические черты. Строительство собора было закончено в 1310 году. Позже здание достраивались, появлялись новые элементы.

Так в XVIII веке был пристроен фасад в классическом стиле. Собор стал одним из первых культовых сооружений кальвинизма.

Местоположение: Place du Bourg-de-Four — 24.

Зубчатая железная дорога Юнгфрау

Она проходит на высоте 3000 метров в Бернских Альпах. Это самая высокогорная железная дорога в Европе. Она позволяет в полной мере насладиться у окна вагона окружающими ландшафтами альпийских луков и снеговых вершин.

Скала с памятником генералиссимусу А.Суворову

Ведущая к скале дорога и сама скала с памятником являются собственностью Российской Федерации. Здесь с 1898 года развевается российский флаг. Это увековеченная память швейцарского народа, который был спасен Суворовым и русской армией от войск Наполеона в 1799 году.

Памятник расположен в кантоне Андермат возле знаменитого Чертового моста, у которого состоялось сражение двух армий. Старый мост не сохранился. Современное сооружение было построено в 1830 году. В скале высечен памятный крест в честь русских воинов, сложивших головы в боях за освобождение Италии и Швейцарии.

Базельский зоопарк

Базельский зоопарк находится прямо в центре города, в парковой зоне и является интерактивным, ландшафтным, современным и одним из самых больших в Европе. Здесь собраны животные из разных уголков планеты. В зоопарке воссозданы условия содержания животных, приближенные к естественным.

Музей Кукол в Базеле

Само здание, где находится музей, площадью более тысячи квадратных метров, также является достопримечательностью. Экспозиция занимает четыре этажа, обойти которые за раз очень сложно. В музее не только куклы, но и мягкие игрушки.

Экспонаты собирались свыше двадцати столетий. Есть электронный каталог всех игрушек. При желании можно изготовить копию любой игрушки. Это самый крупный музей подобного рода в Европе.

Местоположение: Steinenvorstadt — 1.

Гора Риги

Гора Риги – популярный туристический маршрут. Она называется «королевой гор», так как с ее вершины 1797 метров открываются захватывающие виды на Альпы и швейцарские озера. В тёплое время года здесь популярны пешие прогулки, зимой – горные лыжи и санки.

Добраться сюда можно по самой старой швейцарской железной дороге 1871 года. В выходные дни здесь курсируют поезда в стиле девятнадцатого века, а кондукторы одеты в форму тех времён. Здесь же к услугам путешествующих работает канатная дорога.

Базилика Нотр-Дам

Базилика Нотр-Дам — это главный храм, расположенный в Женеве, в центре города. Он необычайно красив и имеет богатое убранство. Сине-золотые витражи храма придают ему сказочно-фантастический вид. Построена в середине 19 века из песчаника и выдержана в готическом стиле.

Местоположение: Rue Argand — 3.

Горный пик Мотерхорн

Горный пик Мотерхорн вздымается колоссальной каменной громадой на высоту более 4000 метров. Это вершина на границе Швейцарии в кантоне Вале и в Италии в провинции Валле-д,Аоста. Пик Матерхорн имеет прямоугольную , четырёхгранную пирамидальную форму со стенами обоащенными по сторонам света.Из-за высокой технической сложности восхождения , а также страха внушаемого вершиной Матерхорн стал одной из последних покорённых горных вершин Альп.

Город Люцерн

Город Люцерн прославился на весь мир благодаря памятнику «Умирающий лев». Писатель Марк Твен назвал эту старейшую каменную скульптуру в стране «самым грустным, но в то же время и самым трогательным каменным изваянием в мире».

Памятник создан по эскизу Б. Торвальдсена и посвящена доблести швейцарских гвардейцев, павших при сопротивлении штурму дворца Тюильри в день восстания в августе 1972 года.

Художественный музей

Для любителей искусства в городе Базель имеется художественный музей, в котором созданы коллекции картин с невероятным историческим размахом. Такие имена как Моне, Ренуар, Сезан, Шагал, Пикассо прославили этот музей. В экспозиции имеются археологические находки, исторические предметы, скульптуры.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Что делала Российская империя, чтобы укротить Османскую: Русско-турецкие войны (https://otari.mirtesen.ru/blog/43088128759/)

10 самых нелепых научных мифов(https://otari.mirtesen.ru/blog/43127995854/)

Американцы разбогатели на $26 триллионов за год пандемии (https://otari.mirtesen.ru/blog/43382750527/)