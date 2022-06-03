Самые сильные молитвы после операции

Операция – это всегда большие риски для жизни и здоровья человека. Даже если она прошла вполне успешно, есть шанс возникновения осложнений в послеоперационный период. Чтобы этого не произошло, нужно не только прислушиваться к рекомендациям врача, а и заручиться поддержкой высших сил.

Верующий человек знает, насколько важна молитва после операции, которую может читать сам больной или его родственники. Она помогает обрести спокойствие, и настроить себя на скорейшее выздоровление. В этой статье я расскажу, кому можно молиться после оперативного вмешательства, и как правильно это делать.

СИЛА МОЛИТВЫ

Послеоперационный период может быть гораздо сложнее, чем сама процедура. Чтобы он прошёл благополучно, верующие люди часто обращают за помощью к Всевышнему и святым. Молитва в первую очередь помогает настроиться на скорейшее выздоровление. Больной обретает уверенность в том, что вскоре поправится, и организм начинает правильно функционировать. Искренняя вера в помощь высших сил способна ускорить заживление ран, и избавить от болезненных ощущений.

Каждый православный человек знает, что молитвы поистине чудотворны. Они помогают даже в самых сложных случаях, когда остаётся надеяться лишь на чудо и волю божью.

Нужно обращаться не только к Иисусу Христу, а и к другим святым, которые помогают в вопросах здоровья.

Читать молитвы следует ежедневно, причём даже в случае временного улучшения самочувствия.

Желательно молиться перед иконой того святого, к которому обращаетесь.

Для лучшей концентрации, рекомендуется уединиться и зажечь свечу возле лика святого.

Всевышний слышит каждую просьбу, обращённую к нему, поэтому можно просить о помощи в произвольной форме. Но для большей эффективности рекомендуется читать специальные молитвы после операции, и соблюдать при этом несколько правил:

Молитвы можно читать самостоятельно, но есть и те, которые необходимо произносить родственникам и близким. Первая молитва после операции на выздоровление себя должна быть обращена к Ангелу-Хранителю, т.к. он всегда находится рядом, и первым слышит ваши просьбы. Просьба может иметь произвольную форму. После этого можно обращаться к Господу и другим святым, например:

Луке Крымскому;

целителю Пантелеймону;

Николаю Чудотворцу;

Матроне Московской;

Пресвятой Богородице;

Архангелу Михаилу.

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

МОЛИТВА ГОСПОДУ

Иисус Христос помогает в любых ситуациях, поэтому именно к нему обращено большинство молитв. Просить его о помощи можно, как в произвольной форме, так и в молитвенных текстах. Для скорейшего выздоровления после операции рекомендуется ежедневно читать следующие слова:

Другая сильная молитва к Богу, написанная Иоанном Кронштадтским, также способна исцелить человека. Ежедневное её чтение поможет заживить раны после оперативного вмешательства, и дарует крепкое здоровье.

ПРИЗЫВ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

К Архангелу Михаилу обращаются с разными просьбами, но чаще всего у него просят защиты от нечистой силы и исцеления от болезней или восстановления здоровья. В послеоперационный период, и вплоть до самого выздоровления, рекомендуется читать следующую молитву:

ОБРАЩЕНИЕ К СВЯТИТЕЛЮ ЛУКЕ КРЫМСКОМУ

Лик святому Луке Крымскому можно увидеть не только в храмах, а и в лечебных учреждениях. Он помогал тяжелобольным при жизни, и даже после смерти продолжает своё благородное дело. Обращаться к нему нужно со следующими словами:

Рекомендуется молиться перед иконой Луки, при этом нужно поставить стакан со святой водой, и зажечь 12 церковных свечей.

МОЛИТВА К ЦЕЛИТЕЛЮ ПАНТЕЛЕЙМОНУ

При жизни Пантелеймон исцелял людей не только при помощи традиционной медицины, а и молитвенным словом. За свою непоколебимую преданность Иисусу он был казнён, но и после смерти люди обращаются к нему за помощью. Самая сильная молитва за здравие после операции к Пантелеймону звучит так:

Для скорейшего выздоровления, возле кровати больного должен находиться образ Пантелеймона. Также его рекомендуется носить с собой.

ПРОШЕНИЕ К МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ

О чудотворной силе матушки Матроны знали люди разных стран, и приезжали к ней за помощью. Она помогала исцелиться даже тем, кто находился в критическом положении. Сейчас верующие люди выстраиваются в огромные очереди, чтобы прикоснуться к её мощам, и попросить её о выздоровлении от тяжёлой болезни или после операции. К Матроне следует обращаться с такой молитвой:

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ БОГОРОДИЦЕ

Пресвятая Дева Мария – заступница семей. Если болеет кто-то из близких, в особенности мать или ребёнок, то нужно обязательно посетить церковь, поставить свечу за здравие, и прочесть следующую молитву:

Эти молитвенные слова помогают людям восстанавливаться после операции, и укрепить здоровье.

ОБРАЩЕНИЕ К НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ

Особой силой и эффективностью обладает молитва после операции на выздоровление, обращённая к Николаю Чудотворцу. О чудесах, совершённых святым Угодником, известно каждому верующему человеку. Он способен исцелить от любой хвори, и даровать крепкое здоровье тому, кто искренне в него верит. Молитву Николаю можно читать не только после операции, но и до её проведения.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ

Высшие силы готовы помогать каждому нуждающемуся безвозмездно. Причём не важно, был ли человек ранее верующим, или обратился к святым впервые. Получив нужную помощь, важно быть благодарным, и выражать это словами. К тому же следует благодарить не только высшие силы, а и всех, кто был рядом в трудную минуту. Помимо сказанных слов нужно заказать благодарственный молебен в храме за врачей, которые проводили операцию, и близких людей.

Сказать «спасибо» за исцеление также можно совершением благих дел. Как правило, это благотворительность и помощь нуждающимся. Но следует отметить, что это должен быть не единоразовый широкий жест, а осмысленное и искреннее благое деяние, которое нужно повторять регулярно.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2489882252490312583/

А вы знали об этом?

Одной из наиболее порицаемых церковью игр считались шахматы. К грешникам причислялся не только сам игрок, но даже сторонний наблюдатель. Но многие русские цари не могли устоять перед искушением. Вспомним хотя бы Ивана Грозного, который играл в шахматы ежедневно и даже умер за шахматной доской.А вот Михаил Федорович имел два хобби – смотреть в подзорные трубы, коих у него было немало, а также играть в шахматы или «саки» (шашки). Его сын, Алексей Михайлович «Тишайший» не только сам ежедневно расставлял фигуры на шахматной доске, но и приучал к игре своих многочисленных детей, в том числе будущих царей Петра Великого и его брата Федора. Как пишет в книге «Повседневная жизнь московских государей в XVII веке» Л. Черная, по указу Алексея Михайловича в апреле 1672 года царевичу Федору отправили две шахматные доски, «писанные по золоту цветными красками».

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