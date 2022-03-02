АРНО ХИДИРБЕГИШВИЛИ: РОССИЯ ВЕРНУЛА В ГРУЗИЮ НАДЕЖДУ И ГОРДОСТЬ!

Вчера Европарламент стоя аплодировал похабному комику и извращенцу, наркоману, трусу, предателю и убийце своего народа – президенту Украину Зеленскому. «Саакашвили №2», он перещеголял своего трусливого друга – бывшего президента Грузии – по всем статьям! Этим европейские политики доказали, что они осталась нацистскими проститутками, которые 80 лет назад легли под фашистскую Германию, а сегодня легли под США вопреки национальным интересам своих стран. Неужели европейцы получают удовольствие, когда их насилуют?! Европа скоро ощутит на себе урон от участия в антироссийских санкциях и военной помощи киевскому режиму, он будет больше, чем прибыль от работы на вермахт! И тогда европейцы опять приползут на коленях к России – за помощью, и Россия опять поможет, но уже – по новым рыночным ценам!

В Грузии тоже оказалось много «европейцев», которые соскучились по массовому насилию, как во времена режима Саакашвили! Еврогрузины отнюдь не в обиде на Саакашвили, что он продал, проиграл и потерял грузинские земли! Сегодня они защищают Украину, которая плевала на Грузию 10 лет – не выдавала палача грузинского народа Саакашвили и назначала на высшие государственные должности! Сейчас киевские нацисты требуют от Грузии выпустить преступника против человечности и человечества из тюрьмы и вернуть в Киев!

Грузины - мазохисты и евронацисты – готовы пожертвовать остальной Грузией и открыть здесь Второй фронт против России! Только в Грузии и на Украине Запад нашёл достаточное количество предателей, руками которых он воюет с Россией! Запад открывает для предателей грантовую линию – доллары и евро уже плывут рекой в карманы грузинской оппозиции, их медиа-пропагандистов и НПО, которые, если что, надеются убежать от русских на своих «джипах» до границ с Арменией или Азербайджаном, как в августе 2008 года!

Вчера Украина в лице аморального Зеленского (не показывайте детям младше 16-ти клипы с его участием в Сети!) нанесла Грузии очередное открытое оскорбление, назвав грузин аморальными изменниками: «Грузия изменили своему слову и международному праву! Немедленно отзываем посла из Грузии за препятствия для добровольцев, которые хотят нам помогать, за неморальную позицию по отношению к санкциям!». Да, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял решение не подключать Грузию к антироссийским санкциям и не посылать самолёты с добровольцами на Украину (100 провокаторов в лице оппозиционных политиков Саакашвили, полковых проституток – НПОшниц, наркоманов и российского киноактёра Кацарава с его отребьем, показавшим голый зад российским пограничникам). Вот почему нормальные гетеросексуальные и православные грузины сегодня ощущают гордость за своё правительство, потерянную более 30 лет назад! Хотя Грузия оказала посильную поддержку украинцам – деньгами, гуманитарным грузом, медицинской помощью и многим, многим другим.

28 января 2019 года, в интервью грузинскому еженедельнику «Асавал-Дасавали» я заявил, что УКРАИНА ДРУЖЕСТВЕННЫМ ГРУЗИИ ГОСУДАРСТВОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ, и оказался прав. Сегодня заявляю - меньшинство грузинского народа и часть украинского народа – потомки бандеровцев и полицаев, фашистских прихвостней - являются неонацистами, мазохистами, предателями родины и продажными проститутками! Напоминаю, что именно от таких нацистов половина талантливого и работоспособного населения Грузии убежала в Россию и в другие страны навсегда! Нацисты Саакашвили начали и проиграли войны в Цхинвали и Абхазии, на их совести – подаренное просто так Кодорское ущелье и более 100 сёл Шида Картли, тысячи убитых грузинских солдат и сотни тысяч грузинских беженцев, в том числе – детей, замёрзших на Чуберском перевале! Бандформирования грузинских нацистов терроризировали грузинское население в Тбилиси, Самегрело и по всей Грузии!

Вот почему сегодня ГРУЗИНСКИЙ НАРОД, впервые за 30 лет, смотрит в будущее С НАДЕЖДОЙ! РОССИЯ вступилась ЗА ВСЕХ УНИЖЕННЫХ И УБИТЫХ НАЦИСТАМИ, на что мы уже не надеялись и почти смирились, что ПРАВДЫ НА СВЕТЕ НЕТ.

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ

Арно Хидирбегишвили

2 марта 2022 года

Грузия, Тбилиси

Источник : http://ru.gruzinform.ge/

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть:

«МИФ О НЕЗАВИСИМОСТИ ГРУЗИИ» http://www.ru.gruzinform.ge/news/31446/-mif-o-nezavisimosti-...

Олеся Яхно – укропская Псаки: Отар Хидирбегишвили http://ru.saqinform.ge/news/30239/olesA-AKno-ukropskaA-psaki...

ОТАР ХИДИРБЕГИШВИЛИ: «ОБРАЩЕНИЕ К АМЕРИКАНСКИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ» (СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ГРУЗИНФОРМ)http://ru.saqinform.ge/news/29155/