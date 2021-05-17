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Mirror: у Елизаветы II есть искусственная рука для приветствия публики

Mirror: у Елизаветы II есть искусственная рука для приветствия публики

 

Королева Великобритании Елизавета II является обладательницей специального приспособления, с помощью которого она в случае усталости может имитировать приветствие публики так, как будто машет ладонью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily Mirror.

По данным издания, оно представляет собой наполненную плотным материалом перчатку, закрепленную на деревянном рычаге. С помощью последнего «фейковую руку» при необходимости можно приводить в движение легким прикосновением, после чего она начнет двигаться из одной стороны в другую, производя тем самым эффект живого приветственного жеста.

На страницах книги Queen of the World («Королева мира»), на которую ссылается газета, дочь монарха, принцесса Анна, рассказала о том, что устройство Елизавете несколько лет назад преподнесли в качестве шуточного сюрприза австралийские студенты, которые, по словам принцессы, не исключали, что этот презент может показаться королеве излишне дерзким. Однако Елизавете подарок пришелся по душе, и она забрала его с собой в Великобританию. Автор книги Роберт Хардмэн полагает, что королева отвезла искусственную руку в шотландский замок Балморал, где традиционно проводит летний период. «Я не думаю, что она когда-либо использовала его (приспособление — прим.

ТАСС) на публике, но я слышал, что оно стало обожаемой семейной шуткой», — сообщил автор.

Mirror: у Елизаветы II есть искусственная рука для приветствия публики

 

92-летняя королева Великобритании за 66 лет пребывания на троне тысячи раз прибегала к приветствию своих подданных взмахом руки и неустанно продолжает ему следовать. За время своего правления она возглавляла в общей сложности 32 страны мира (некоторых государств из этого числа уже не существует — прим. ТАСС). Каждая страна Содружества наций, признающая Елизавету II своим монархом, именует ее не британской, а своей королевой, в том числе «королевой Канады», «королевой Австралии» и т.д.

Источник : https://knews.kg/2018/09/29/

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