Халява: откуда это слово появилось у русских

Проникновение слов из идиша (языка ашкеназов) в русский язык представляет собой предмет множества исследований. Замена слов происходила волнообразно, и можно выделить два основных этапа: христианизация, непосредственно связанная с изучением Ветхого Завета, и расселение евреев из Польши после присоединения ее части к Российской Империи в XVIII веке.

Церковные слова

На первом этапе это были богословские и литературные термины, не имевшие точных аналогов в греческом, через византийские переводы попадали в церковно-славянский язык. Это ветхозаветные имена Моисей или Абрам, слова «аббат», «алфавит», «алма» и «аллилуйя», и многое другое. В разговорную речь в те времена практически ничего не попало, поскольку в быту население использовало древнерусский, а к началу XVI века это влияние и вовсе исчезло в связи с преследованием приверженцев «ереси жидовствующих». Во вторую же волну при расселении огромного числа евреев за чертой оседлости — по данным историка Александра Пученкова, в Российской Империи проживало до 67% всех ашкеназов – разговорные слова из идиша хлынули в русскую речь.

Дешево и сердито

Одним из самых распространенных разговорных слов является любимая русским человеком «халява».

В разговорно-бытовом смысле слово означает «приобрести что-то полезное без затрат». Разумеется, это не имеет никакого отношения к дословному переводу, однако позволяет приоткрыть завесу происхождения.

Есть два взгляда на приобретение халявой иносказательного значения. Первый принадлежит Владимиру Далю и гласит, что этимология ее берет начало от польского сholewa – «голенище». Самые дешевые, практически бесплатные сапоги делались путем пришивания башмака к старому изношенному голенищу, то есть на халяву. За халяву же разные ловкачи затыкали украденные на рынке мелкие товары.

Однако альтернативный, народный, взгляд определяет корни понятия еще глубже (что не противоречит польской версии, делая ее просто промежуточной). Дело в том, что иудеям запрещено трудиться в шабат, но для владельцев коров было сделано небольшое исключение: они могли подоить корову, чтобы животное не мучились, а полученное молоко приносили в синагогу, где каждый мог бесплатно его забрать домой. В идише «халев» — молоко, соответственно, посетители храма приходили «на халяву», получить бесплатный продукт.

На халяву или на шару?

Часто в быту мы слышим слово «шара», которое иногда используется в таком же смысле. Этот сибирский диалектизм нееврейского происхождения изначально обозначал повторно заваренный чай, который подавали бесплатно. То есть «на шару» мы получаем ненужный другому человеку мусор, а на халяву – ценный продукт.

Кагал рассчитал гешефт

Слова из идиша прочно засели в русском языке. Лингвист Залман Кауфман приводит иные популярные заимствования: гешефт – предприятие, губернатор (через латинское gubernator – рулевой, правитель), гвардия (через французский язык), кагал – собрание авторитетных людей, казна – хранилище, ермолка – головной убор набожных евреев. Безусловно, серьезная часть криминального арго состоит также из слов на идише (фраер, шухер, ксива и прочее), которые перенимали преступники, ведшие дела с теневым бизнесом, скажем, в Одессе или в Варшаве.

Евреи всегда селились сравнительно небольшими независимыми группами, и всегда активно взаимодействовали с коренным населением региона. Большую роль в распространении заимствований сыграло христианство. Евреи – открытый и весьма предприимчивый народ, стремящейся к большой деловой активности и привносящий множество новаций, поэтому неудивительно, как много слов обогатили русскую, польскую, немецкую, итальянскую и испанскую речь.

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