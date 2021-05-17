Почему экспедиция Витуса Беринга была секретной операцией России

Алексей Чириков, дослужившийся впоследствии до чина капитан-командора, стал важным помощником Беринга в обоих его плаваниях (1728 и 1741 гг.

). Мартин Шпанберг, ставший затем капитаном 1 ранга, также сопровождал Беринга в обеих экспедициях. Дмитрий Лаптев, о котором идёт речь в данном документе, не сподобился назначения в экспедицию Беринга, но впоследствии, вместе с двоюродным братом Харитоном Лаптевым, прославился исследованиями Заполярья в ходе Великой Северной экспедиции.

По поводу руководства экспедицией Адмиралтейств-коллегия отписала императору: «А не худо, чтобы над ними был командир из капитанов, Беринг или фон Верд (Верден), понеже Беринг в Ост-Индии был и обхождение знает, а фон Верд был штурманом».

Голландец Карл фон Верден был также известен Петру. В 1719-1720 гг. он, по заданию царя, исследовал берега Каспийского моря, а в 1722-1723 гг. командовал всеми ластовыми (небольшими транспортными) судами в Персидском походе на том же море. Вероятно, что из двух рекомендованных ему Адмиралтейств-коллегией капитанов, Беринга, по неизвестным нам сейчас причинам, предпочёл лично Пётр I.

6 января 1725 года Пётр I составил один из последних своих документов. Это была секретная инструкция Витусу Берингу о задачах экспедиции. Инструкция была написана малопонятно, и историки до сих пор гадают об её истинном содержании:

«Надлежит на Камчатке или в другом там месте сделать один или два бота с палубами.

На оных ботах возле земли, которая идёт на норд, и по чаянию кажется, что та земля – часть Америки.

И для того искать, где оная сошлася с Америкою, и чтоб доехать до какого города европейских владений; или ежели увидят какой корабль европейский, проведать от него, как оный куст (берег) называют, и взять на письме, и самим побывать на берегу, и взять подлинную ведомость, и поставя на карту, приезжать сюды».

Можно заключить, что Петра Великого интересовало, где побережье Америки подходит к берегам Азии, что лежит между ними – перешеек или свободное море, и какая европейская держава претендует на близлежащий американский берег.

Поиск Северного морского пути в Китай и Индию

Пути к побережью Америки из Сибири в то время разведывались с двух направлений. Первое – со стороны Камчатки, как было приказано Берингу.

Ещё в 1697 году Владимир Атласов из Анадырского острога положил начало присоединению Камчатки к Российскому государству. В 1711 году был основан Большерецкий острог на охотском побережье Камчатки, а в 1713-м – Нижне-Камчатский в устье реки Камчатки близ тихоокеанского побережья. Сообщение с Камчаткой в тот период совершалось из Якутска сухопутьем до Охотска и затем морем до Большерецка.

Этим путём в 1716 году предписывалось совершить экспедицию Я.А. Ельчину, этим же маршрутом двигались геодезисты Фёдор Лужин и Иван Евреинов, упомянутые в указе Петра от 23 декабря 1724 года. Ещё в 1719 году царь отправил обоих с задачей «описать тамошние места: сошлася Америка с Азиею».

Второе направление – со стороны Северного Ледовитого океана. Разведка Северного морского пути имела стратегическое значение. Ещё в XVI веке и англичане, и голландцы начали предпринимать поиск пути вдоль северных берегов Евразии либо Северной Америки из Атлантического океана в Китай и Индию. В апреле 1713 года русский морской агент в Лондоне Фёдор Салтыков послал царю «Пропозиции» о строительстве кораблей в устьях великих рек Сибири и о плавании их в Китай. В 1714 году он отправил Петру I ещё один проект «О взыскании свободного пути морского от Двины реки даже до Амурского устья и до Китай».

«И ежели оной проход до китайских и до епонского берегов сыщется свободной, — писал Салтыков, — в том будет Вашему государству великое богатство и прибыль… Мочно тогда из Вашего государства посылать для купечества ост-индийского корабли,… и из Вашего государства ближе будет купечествовать туды, нежели из протчих государств». Северный морской путь только в ХХ веке был впервые пройден за одну навигацию на ледоколе, поэтому неудивительно, что во времена Петра I к реализации данного проекта даже не приступили.

Итак, для налаживания торговли с Восточной Азией и связи с Северной Америкой для России в XVIII веке оставался только комбинированный сухопутно-морской путь: через Сибирь до Камчатки, и только оттуда морем.

Проект завоевания Россией Южной Америки

Вероятно, что большую роль в интересе Петра I к поиску путей в Америку сыграл анонимный проект некоего голландца. Публикатор этого документа историк Иван Забелин (1851) не сомневался, что проект был доложен царю. Предположительное время – начало 1720-х гг. Можно думать, судя по инструкции Петра I Лужину и Евреинову, что царь ознакомился с запиской неизвестного голландского капитана до 1719 года.

Автор предлагал русскому царю завоевать ничейные, по его словам, земли в Южной Америке, не принадлежащие ни одной европейской державе. Голландец утверждал, что их завоевание будет легко, для него понадобится всего 12 000 солдат и 4 000 драгун, «а лошади там найдутся». «В тех землях, — уверял голландец, — находятся многие драгоценные товары, как сахар, кока, кошинель, индиго, табак, кожи, шерсть, лён, шёлк и пенька, также медь, железо, свинец, олово, селитра, пик (вид агавы), ртуть, … очень богатые рудники золотые и серебряные в изобилии, также золотой песок… и жемчужная ловля».

По подсчётам голландца, русский царь смог бы содержать на доходы от южноамериканских колоний 60-80 тысяч солдат, 40-50 боевых кораблей, а общий доход русской казны от них составлял бы 80 миллионов гульденов в год.

Прежде, чем затевать подобное предприятие, России, очевидно, надо было бы учинить разведку путей к Америке и сделать это, разумеется, следовало втайне от любой другой европейской державы.