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Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история

На востоке современной Турции, на берегу реки Ахурян, находится город-призрак Ани́ — древняя столица армянского Анийского царства.

Основанный более 1600 лет назад, город располагался на пересечении нескольких торговых путей. В 11 веке здесь проживало более 100 тысяч человек. В последующие века Ани и близлежащие области были сотни раз завоеваны византийскими императорами, турами-османами, кочевыми курдами, армянами, грузинами… К 1300-м годам Ани оказался в глубоком упадке и был полностью заброшен в 1700-х годам. 

В 2010 году «Фонд мирового наследия» внес памятники города в список «Памятники на грани гибели». Прогуляемся по древнему городу-призраку Ани, известному как «город 1001 церкви».

Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история

Руины мавзолея, построенного приблизительно в 1050 году нашей эры.

Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история

Руины церкви Святого Григория.

Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история


Внутри собора Ани, 4 июня 2013. Строительство началось в 989 году и было завершено в период между 1001—1010 годами. Строение рухнуло во время землетрясения в 1319 году.

Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история


Замок на вершине горы около реки Ахурян, 4 июня 2013.

Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история


Древний город-призрак Ани.

Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история


Средневековые стены Ани.


Собор.

Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история


Надписи на внешней стене собора.

Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история


Поврежденные фрески в церкви Святого Григория.

Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история


Остатки церкви Святого Спасителя среди руин города Ани.

Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история


Граница между Турцией и Арменией, 19 июня 2011.

Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история

Разрушенная церковь Святого Спасителя, 19 февраля 2010.

Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история

 

Собор и попытки его спасти от дальнейшего разрушения.

Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история


Фрески внутри церкви Святого Григория.

Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история

Фрески внутри церкви Святого Григория. Здесь от них мало что осталось.

Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история


Церковь Святого Григория.

Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история

Восстановление Дворца торговцев. Видно явное несоответствие древних и современных материалов.

Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история


Остатки города Ани, 24 июня 2012.

Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история


Источник : https://sreda.temadnya.com/2199418487504899054/

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