Город 1001 церкви: руины древнего Ани, в которых замерла история

На востоке современной Турции, на берегу реки Ахурян, находится город-призрак Ани́ — древняя столица армянского Анийского царства.

Основанный более 1600 лет назад, город располагался на пересечении нескольких торговых путей. В 11 веке здесь проживало более 100 тысяч человек. В последующие века Ани и близлежащие области были сотни раз завоеваны византийскими императорами, турами-османами, кочевыми курдами, армянами, грузинами… К 1300-м годам Ани оказался в глубоком упадке и был полностью заброшен в 1700-х годам.

В 2010 году «Фонд мирового наследия» внес памятники города в список «Памятники на грани гибели». Прогуляемся по древнему городу-призраку Ани, известному как «город 1001 церкви».

Руины мавзолея, построенного приблизительно в 1050 году нашей эры.

Руины церкви Святого Григория.



Внутри собора Ани, 4 июня 2013. Строительство началось в 989 году и было завершено в период между 1001—1010 годами. Строение рухнуло во время землетрясения в 1319 году.



Замок на вершине горы около реки Ахурян, 4 июня 2013.



Древний город-призрак Ани.



Средневековые стены Ани.



Собор.



Надписи на внешней стене собора.



Поврежденные фрески в церкви Святого Григория.



Остатки церкви Святого Спасителя среди руин города Ани.



Граница между Турцией и Арменией, 19 июня 2011.

Разрушенная церковь Святого Спасителя, 19 февраля 2010.

Собор и попытки его спасти от дальнейшего разрушения.



Фрески внутри церкви Святого Григория.

Фрески внутри церкви Святого Григория. Здесь от них мало что осталось.



Церковь Святого Григория.

Восстановление Дворца торговцев. Видно явное несоответствие древних и современных материалов.



Остатки города Ани, 24 июня 2012.



Источник : https://sreda.temadnya.com/2199418487504899054/

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