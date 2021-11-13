Как понять, что тебя сглазили?

Казалось бы, 21 век на дворе, прямо аж не верится, что кто-то может сидеть и «глазить» тебя. Однако, сглаз – достаточно распространенная форма отрицательного магического воздействия на человеческое биополе, причем происходит он обычно непреднамеренно. По сути, это все равно, что в общественном транспорте на вас кто-то чихнул, и вы, а также еще несколько рядом стоящих человек, подхватили грипп. Только тут все гораздо серьезней: достаточно встретить энергетически сильного человека, находящегося на пике эмоций, и на вас начинают сыпаться мелкие неприятности и проблемы в семейных отношениях, со здоровьем, в работе. В данной статье мы расскажем, как определить, что тебя сглазили.

Пожалуй, первым признаком сглаза является то, что вас вообще заинтересовал этот вопрос.

Как узнать, что тебя сглазили?

Чужая зависть – то самое чувство, которое вызывает сглаз. Чаще всего он выражается в ослаблении иммунитета, проявлении хронических заболеваний, эмоциональном истощении, но в зависимости от того, что стало предметом зависти, симптомы могут несколько отличаться.

Если позавидовали вашему семейному счастью, то в отношениях начинается разлад, мелкие бытовые дрязги портят некогда безоблачные отношения.

Когда завидуют здоровью, незаметно, но всегда весьма разрушительно начинают проявляться совершенно новые для вас заболевания.

Если ваша внешность вызвала в ком-то чувство зависти, то начинают редеть некогда густые волосы, сереет кожа, набирается лишний вес без изменений системы питания.

Ваша карьера также может не давать кому-то спать спокойно, тогда негатив направляется именно в эту сферу.

Определить причину своих внезапно свалившихся проблем можно как по косвенным признакам, так и с помощью специальных обрядов. Признаки сглаза:

Ухудшение психоэмоционального состояния, апатия, депрессивный настрой, отсутствие интереса к жизни, суицидальные мысли.

Неожиданное ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, появление сразу нескольких новых.

До этого ровные отношения с начальством и коллегами резко портятся, многочисленные проблемы на работе могут даже привести к ее потере.

Резкое уменьшение доходов, финансовая ситуация ухудшается из-за кражи, попадания в аферу, потери денег.

Внезапное проявление ранее несвойственных пагубных привычек, пристрастие к алкоголю, наркотикам, азартным играм, адреналиновая зависимость.

Если ваши подозрения о том, что вас или вашего ребенка кто-то сглазил, укрепляются каждый день, для их подтверждения можно обратиться за помощью к практикующему магу либо провести самостоятельный обряд, который поможет определить присутствие отрицательного магического воздействия на ваше биополе.