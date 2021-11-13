Как понять, что тебя сглазили?

Казалось бы, 21 век на дворе, прямо аж не верится, что кто-то может сидеть и «глазить» тебя. Однако, сглаз – достаточно распространенная форма отрицательного магического воздействия на человеческое биополе, причем происходит он обычно непреднамеренно. По сути, это все равно, что в общественном транспорте на вас кто-то чихнул, и вы, а также еще несколько рядом стоящих человек, подхватили грипп. Только тут все гораздо серьезней: достаточно встретить энергетически сильного человека, находящегося на пике эмоций, и на вас начинают сыпаться мелкие неприятности и проблемы в семейных отношениях, со здоровьем, в работе. В данной статье мы расскажем, как определить, что тебя сглазили.
Пожалуй, первым признаком сглаза является то, что вас вообще заинтересовал этот вопрос.
Как узнать, что тебя сглазили?
Чужая зависть – то самое чувство, которое вызывает сглаз. Чаще всего он выражается в ослаблении иммунитета, проявлении хронических заболеваний, эмоциональном истощении, но в зависимости от того, что стало предметом зависти, симптомы могут несколько отличаться.
- Если позавидовали вашему семейному счастью, то в отношениях начинается разлад, мелкие бытовые дрязги портят некогда безоблачные отношения.
- Когда завидуют здоровью, незаметно, но всегда весьма разрушительно начинают проявляться совершенно новые для вас заболевания.
- Если ваша внешность вызвала в ком-то чувство зависти, то начинают редеть некогда густые волосы, сереет кожа, набирается лишний вес без изменений системы питания.
- Ваша карьера также может не давать кому-то спать спокойно, тогда негатив направляется именно в эту сферу.
Определить причину своих внезапно свалившихся проблем можно как по косвенным признакам, так и с помощью специальных обрядов. Признаки сглаза:
- Ухудшение психоэмоционального состояния, апатия, депрессивный настрой, отсутствие интереса к жизни, суицидальные мысли.
- Неожиданное ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, появление сразу нескольких новых.
- До этого ровные отношения с начальством и коллегами резко портятся, многочисленные проблемы на работе могут даже привести к ее потере.
- Резкое уменьшение доходов, финансовая ситуация ухудшается из-за кражи, попадания в аферу, потери денег.
- Внезапное проявление ранее несвойственных пагубных привычек, пристрастие к алкоголю, наркотикам, азартным играм, адреналиновая зависимость.
Если ваши подозрения о том, что вас или вашего ребенка кто-то сглазил, укрепляются каждый день, для их подтверждения можно обратиться за помощью к практикующему магу либо провести самостоятельный обряд, который поможет определить присутствие отрицательного магического воздействия на ваше биополе.
Как проверить, сглазили меня или нет, при помощи родниковой воды
При помощи описанного ниже ритуала удастся распознать присутствие на себе сглаза, этим же способом вы можете проверить своих родственников. Однако с людьми, которых с вами не объединяют родственные связи, ритуал не удастся из-за отсутствия энергетической связи.
Набрав полный стакан родниковой воды, 9 раз прочтите над ним «Отче наш». В жидкость бросьте пару щепоток соли и поставьте ее у изголовья своей кровати или человека, которого проверяете.
Утром вам явятся результаты проверки: вода поменяет свою расцветку, по ее новому окрасу можно судить о виде энергетического воздействия на вас:
- Вода осталась такой же, как была, либо стала белой и мутной – отсутствие вредоносного воздействия.
- Окрасилась в розовый или красноватый оттенок – на вас наложили заклинание на страдание или боль.
- Появление осадка и зеленого окраса воды говорит о зависти.
- У осадка ярко-салатовый оттенок – причиной порчи стала чья-то сильная зависть.
- Серый, возможно, даже черный оттенок осадка свидетельствует о сглазе на болезнь или летальный исход.
- Осадок фиолетового оттенка – на вас наложено заклятие помутнения рассудка и безумия.
Как узнать, кто сглазил или навел порчу? Верный старинный способ
Диагностика воском используется в абсолютно разных направлениях народной магии. Поможет она и в определении лица, наложившего порчу.
Вам потребуется церковная свеча, которую необходимо растопить в емкость с антипригарным покрытием. Топленая масса выливается в миску с водой, при этом говорится фраза: «Воск горячий в водицу выливаю, имя врага своего открываю».
В процессе застывания воск принимает самые разнообразные формы, вам остается только понять их скрытое значение:
- Цифры дают намек на дату проведения черного ритуала.
- Если воск складывается в форме цветка, луны или дерева – вашим недоброжелателем была женщина.
- Птицы, дикие звери, геометрические фигуры – наложил порчу или сглаз мужчина.
- Если воск складывается в буквы – именно они содержатся в инициалах вашего врага.
- Такие предметы как молоток, весы, меч могут указывать на профессию недоброжелателя.
Когда человек начинает интересоваться вопросами типа, как понять, что тебя сглазили, это, пожалуй, и является первым признаком того, что отрицательное воздействие все же имело место. Следующими симптомами является ухудшившееся самочувствие и беспокойное состояние. Наблюдение за поведением человека, подвергшегося сглазу, а также несколько простейших обрядов помогут подтвердить или опровергнуть диагноз. Доверяйте своим чувствам и интуиции: как и от любой другой болезни, от сглаза проще избавиться на начальной стадии.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2345803826861443785/
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