Определение характера человека по последней цифре года рождения

На стыке нумерологии и астрологии есть концепция пяти стихий. В год рождения человека над землёй властвует одна из пяти природных стихий: огонь, вода, воздух, дерево или земля.

В какой год человек родился – такая стихия на него, его характер и его жизнь оказывает наибольшее влияние.

Как определить – какова ваша стихия? Просто возьмите последнюю цифру вашего года рождения.

Рожденные в 0 и 1 год – Металл

Это сильные, смелые, решительные, независимые люди. У них хорошо развита сила воли, они умеют адаптироваться в любых обстоятельствах.

Также нередко рожденные под стихией металла эгоцентричны, эгоистичны. Они не боятся одиночества, готовы идти против толпы.

Рекомендации:

В определенных случаях им стоит сдерживать свою импульсивность. Также стоит быть терпеливее и добрее по отношению к людям. Стоит избегать любой зацикленности на каком-то объекте, важно стремиться к балансу во всем.



Рожденные в 2 и 3 год – Вода

Обаятельные, эмпатичные люди, уживчивые. У них отлично развито воображение, обладают хорошими коммуникативными навыками. Им важно переключиться между разными видами деятельности. За жизнь могут несколько раз сменить карьеру.

Рекомендации:

Больше доверять своей интуиции. Быть более искренними с людьми.

Рожденные в 4 и 5 год – Дерево

Никогда не бояться брать на себя задачи, которые кажутся слишком сложными, — вам это под силу.

Деревья – работящие, уверенные в себе и очень ответственные. Нередко это люди принципиальные, живущие на основе своих ценностей и не отступающие от них.

Рожденные под стихией дерева обладают хорошими аналитическими способностями, ориентируются в разных ситуациях. Он очень креативны, способны на нестандартные ходы и решения.

Рекомендации:

В определенные моменты ограничивать себя в тратах – есть риск необоснованной расточительности. Также нельзя брать на себя чрезмерное количество задач – это может привести к истощению. В ряде случаев стоит бороться с медлительностью.



Рожденные в 6 и 7 год – Огонь

Это исследователи и любители приключений. Очень любят новизну, как в деятельности, так и в общении. Рожденные под покровительством стихии огня очень энергичны, активны, любят соперничать, участвовать в массовых мероприятиях, окружать себя большим количеством людей.

Достаточно привязаны к своей семье. Умеют производитель прекрасное впечатление на окружающих.

Рекомендации:

В ряде случаев быть менее напористыми и агрессивными, контролировать свою эмоциональность. Развивать терпение. Более внимательно прислушиваться к мнению окружающих людей.

Рожденные в 8 и 9 год – Земля

Практичные, терпеливые, расчетливые. При этом имеют неплохую интуицию. Достаточно дисциплинированные, уравновешенные, как правило, дружат с деньгами.

При этом рожденные под стихией земли имеют набор четких ценностей и установок, нередко являются настоящими идеалистами. Им удается совмещать духовное и рациональное начало.

Рекомендации:

Добавлять в свою жизнь больше новизны, не бояться авантюрных шагов и периодов неопределенности. Смелее заявлять о своих чувствах. Когда что-то выходит из-под контроля, то не паниковать — вашей рассудительности хватит на решение всех вопросов.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2265087366926960796/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Бронежилеты Романовых: почему дочерей Николая II не брала пуля (https://otari.mirtesen.ru/blog/43120094520/)

Первый генералиссимус в истории России. Кто он? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43485205947/)

Почему каждый пятый покупатель электромобилей возвращается к ДВС(https://otari.mirtesen.ru/blog/43185865497/)