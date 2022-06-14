Молитва Споручница грешных: в чем помогает икона Божией Матери

Чудодейственные иконы Божией Матери вот уже более тысячи лет спасают православных России от бед, напастей и болезней. Молитва Споручница грешных — одна из наисильнейших. Это последняя надежда грешников на прощение и милость Божью. Икона относится к чудотворным, была обретена благодаря чудесному явлению силы Богородицы.

Моя сестра молилась перед иконой накануне сложной операции своего маленького сына: все завершилось благополучно. В каких случаях обращаются с молитвенным воззванием к этой тконе? Об этом я расскажу вам в данной статье.

ИСТОРИЯ ИКОНЫ

Каждая икона Богоматери была дарована верующим чудесным образом. Происхождение данной иконы достоверно неизвестно. Есть предположение, что она появилась в Белоруссии или Малороссии, так как на главе Богородицы и младенца надеты короны. В России икона проявила себя чудесами в 1843 году, это произошло в ничем не приметной деревянной часовне Одрино-Николаевского монастыря. Богородица сама показала силу своей иконы, и это увидели сразу несколько прихожан.

Когда Приснодева проявила свою чудодейственную силу через икону, обрели чудесное исцеление сразу три ребенка:

трехлетняя малышка прозрела;

маленький мальчик исцелился от падучей;

третий ребенок исцелился от паралича.

Когда об этом узнали местные жители, к иконе потянулась вереница страждущих. Чудотворный Лик перенесли из часовни в храм Николая Чудотворца. Однако во время революции большинство христианских реликвий было уничтожено или пропало. Икона Споручница грешных нашлась на Украине в частной коллекции, и только в 1996 году вернулась в родную обитель.

Страдающий падучей болезнью мальчик был исцелен Богородицей чудесным образом. Приснодева явилась его матери во сне и велела привести сына в часовню Одрино-Николаевского монастыря и помолиться перед Споручницей грешных. Когда мать исполнила волю Богородицы, ребенок был исцелен. Также есть свидетельство, что икона спасла сотни жизней во время эпидемии холеры.

Дни почитания иконы — 11 июня, 20 марта и четверг Троицы.

Не менее интересной оказалась история списка с чудотворной иконы, который начал мироточить в 1846 году в доме одного благочестивого прихожанина. Чудодейственное миро исцеляло страждущих через помазание. Этот чудотворный список был пожертвован храму в Хамовниках, куда тянулись толпы страждущих для обретения исцеления.

На иконе младенец Христос держит руку матери обеими ручками: это отличительная особенность иконы Споручница грешных, больше таких сюжетов ни на одной иконе нет.

В ЧЕМ ПОМОГАЕТ

Эта икона является зримым воплощением чаяний миллионов грешников на прощение Божье, благодаря заступничеству и ходатайству Приснодевы Марии. Мир, погрязший в беззакониях и пороках, получает неожиданный шанс на всепрощение и спасение.

Слово «споручница» на современный русский язык переводится как поручительница или посредница. Богородица выступает в роли поручительницы за раскаявшегося грешника, посредницы между человеком и Богом. Молитвы грешников редко доходят до Престола Божия, но Приснодева всегда слышит мольбы страждущих и ходатайствует за них перед Престолом своего Сына.

На заметку! Икону не покупают в пост.

Молитва перед иконой Споручница грешных помогает обрести мир и гармонию в душе и с Богом. Отцы церкви учат, что грехи человека приводят к разным бедам и несчастьям, и грешникам необходимо заступничество перед Богом. Приснодева является теплой молитвенницей за род людской и всегда ходатайствует перед Престолом Божьим по просьбам страждущих.

Молитва Споручница грешных Божией матери помогает при:

депрессии и унынии;

разочаровании в людях;

утрате надежды на лучшее;

конфликтах и ссорах;

нарушении заповедей Божьих;

нежелании слышать слово Божье;

грехе сребролюбия.

Молитва к иконе помогает исцелить физические недуги, особенно, если они были вызваны душевными переживаниями и отсутствием духовности в жизни человека. Тот, кто осознает свою греховность и искренне раскается, тот обязательно получит поддержку и заступничество Богородицы. Молитвы нужны для того, чтобы, прежде всего, очистить душу от греховной скверны и возродиться к жизни духовной.

Также перед иконой возносят молитвы:

за тех, кто находится в неволе;

перед назначенной операцией;

для успешного зачатия ребенка;

перед опасным для жизни делом или путешествием.

Эта икона — последняя надежда грешника на милость Божью. Только Приснодева может вымолить у своего Сына искупление тяжкого греха. Однако молитвы нужно возносить именно за тяжелые грехи. Если человек осужден незаслуженно, за него молятся иконе Анастасии Узорешительнице. Перед сложной операцией помощь Богородицы необходима, ведь тяжелые болезни человека свидетельствуют о его тяжких грехах.

Также Приснодева оказывает содействие в образовании крепкой православной семьи, ею благословляют путешествующих и венчающихся, к ней обращаются во время эпидемии гриппа.

ЗАГОВОР НА ИСКУПЛЕНИЕ АБОРТА

Женщина, которая раскаялась в грехе аборта, должна приобрести эту икону в церковной лавке и купить столько свечей, сколько было сделано абортов. Дома зажигают все свечи перед иконой и читают заговор столько раз, сколько горит свечей.

Перед чтением заговора нужно 150 раз прочитать Богородице, трижды молитву Отче наш и Ангелу хранителю. Также читают Акафист к иконе либо прослушивают в аудиозаписи.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2498020539707427019/

А вы знали об этом?

Обычаи, исполняемые у нас на Пасху, очень схожи с мусульманским празднованием весеннего праздника Навруз. Большинство европейцев уверены, что красивые яички на Пасху – исключительно христианская традиция, однако это не так, в странах Востока на Навруз также принято красить яйца.Особенно этот обычай прижился в регионах, где сильна именно персидская культура – в Азербайджане, Иране и Таджикистане.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43793575868)

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