Каким женщинам на Руси прощались измены

Во второй трети XVII века в русской армии были сформированы солдатские полки. Мужчины уходили на службу, оставляя свои семьи. В такой ситуации только чрезмерно преданные женщины могли хранить верность своим мужьям. Большая часть женщин, проводив любимого в армию, устраивали свою личную жизнь заново, понимая, что шансов на то, что супруг вернется, очень мало.

Статус солдатки

Изначально таких женщин в обществе было мало, но с введением в начале XVIII века постоянных рекрутских наборов, число солдаток увеличилось. Стать солдатской женой можно было в трёх случаях: при призыве мужа в армию, при выходе замуж за солдата, и наконец, при заключении брака с отставным солдатом.

Наиболее часто события разворачивались по первому сценарию, и крестьянки не по собственной воле в одночасье превращались в солдаток, вынужденных брать заботу о семье в свои руки.

Перейдя в военное сословие, она освобождалась от крепостной неволи и имела право на свободное перемещение по стране в поисках лучшей доли, что очень не нравилось помещикам, терявшим при рекрутском наборе не только мужчин, но зачастую и членов их семей.

Некоторые солдатки, в основном те, что ещё не обзавелись детьми, предпочитали отправляться к месту службы мужа и вместе с ним делить все тяготы жизни. В этом случае жена тоже становилась подчинённой полкового командира, определявшего род её занятий в пределах части.

Исследовавший данную проблему историк Павел Щербинин, пришёл к выводу, что только 5% солдаток, следовали за мужьями.

В то же время 80% женщин, имевших ребятишек, были ограничены в социальной мобильности. Менять привычный уклад только лишь из-за возможности быть рядом с мужем-солдатом они не решались. Оставаясь на прежнем месте, они могли продолжить жить вместе со свёкром или переехать в отчий дом, однако в обоих случаях имели возможность изменять законным супругам, которые могли отсутствовать десятилетиями, а то вовсе не вернуться со службы.

Остальные 15% рекрутских жён отправлялись в поисках работы и пропитания в города, где им приходилось трудиться не только на фабриках и в торговле, но зачастую и в сфере проституции.

В тринадцатом выпуске Статистики Российской Империи зафиксировано, что на 1 августа 1889 года из числа официально зарегистрированных проституток каждая пятая была солдаткой, и это притом, что они занимались ещё и «нелегальной» деятельностью.

Таким образом, именно армейская система стала силой, побуждавшей замужних женщин при живых, но фактически отсутствующих мужьях, изменять им и даже наживать незаконнорожденных детей.

Супружеская неверность

Проводив мужа в армию, крестьянка тут же превращалась в «соломенную вдову». Лишь немногим солдатам за время службы удавалось пару раз наведаться домой, повидать жену и чад, большинству такого счастья не выпадало.

К примеру, в Тамбовской губернии согласно данным военно-статистических описей из 12 650 солдаток только у 650 было разрешение на регулярные встречи с мужьями.

Отсутствие переписки и встреч не способствовало укреплению семьи, годы разлуки отдаляли супругов, ломали судьбы взрослых и лишали детей отцов.

В девятом номере «Вестника Европы» за 1875 год в статье «Из записок рядового первого призыва» приводятся горькие слова одного вернувшегося со службы солдата: «…товарищи его уже умерли, молодые готовили своих сыновей в солдаты, старые связи безвозвратно исчезли: жена, которую он оставил еще молодой, встречала его старухой, окруженная чужими для него детьми, да и сам он был уже не тот…».

В своих записках земский начальник Александр Новиков объяснял подобное поведение «полувдов» ужаснейшей традицией крестьян играть свадьбу своих сыновей до их поступления на службу. По его мнению, стремление заполучить лишнюю работницу впоследствии выходит боком, и оставшейся одной молодой невестке ничего не остаётся, как растрачивать свою сексуальную энергию на стороне.

Общественное мнение

Общественное мнение в отношении солдаток было скорее негативным, их всех без разбору предвзято причисляли к разряду гулящих женщин. Хотя были и те, кто с пониманием относился к блуду молодых особ, несправедливо и не по своей вине вынужденных вести такой образ жизни.

К примеру, этнографы, путешествовавшие по Воронежской губернии, отмечали, что в этих местах «на связь солдаток с посторонними мало обращалось внимания и почти не преследовалось обществом».

Барбара Энгель в книге «Менталитет и аграрное развитие России», писала, что в тех районах России, где процветало так называемое отходничество, когда мужчины на некоторое время уезжали из дому на сезонные работы, к неверности жён относились снисходительно. Такое же отношение они проявляли к солдаткам, жившим с любовниками, объясняя их распутство непокорной женской природой, буйствующей без мужнего надзора.

Помимо этого неофициальный повторный брак солдаток приветствовался родственниками мужа-рекрута, которые передав невестку на попечение другого мужчины, могли больше не заботиться о её материальном благополучии.

Дети

Некоторые солдатки, не успевшие родить детей в законном браке, только изменив супругу могли забеременеть и испытать радость материнства.

Эти незаконнорожденные малыши, как и те, что появились в венчанном браке, тут же приписывались к военному сословию. Именно поэтому государственные структуры не вдавались в подробности кто был отцом детей солдатских жён, для них главным являлся факт пополнения армейских рядов.

Кстати, не желая, чтобы их чада повторяли судьбу законных супругов, многодетные солдатки, предаваясь интимным отношениям на стороне, делали все, чтобы избежать нежелательной беременности. Если же избежать этого не удавалось, они делали аборт или после рождения малыша отдавали его на воспитание в знакомые крестьянские семьи.

Само собой разумеется, что в случае возвращения домой к прижитому потомству, приписанному к его роду, негативно относился и сам солдат-рекрут. Порой степень негодования обманутого мужа переходила грани разумного и ситуация перерастала в трагедию с убийством неверной супруги.

Церковный взгляд

Если в светском обществе существовали разные точки зрения на блуд и многолетние сожительства солдаток, то церковные иерархи однозначно осуждали эти внебрачные связи. Они отказывались считать праведными попытки женщин стать счастливыми, поскольку признавали только венчанный брак, который мог совершаться лишь один раз.

Вопреки здравому смыслу священнослужители записывали всех незаконнорожденных детей солдаток на её официального супруга, который будучи на службе и не видясь с женой годами, мог запросто стать многодетным отцом.

Лишь в одном случае церковники готовы были пойти навстречу солдатке и разрешить ей повторное супружество — если из армии приходила весть о том, что её муж пропал без вести или попал в плен, и с момента этого события прошло не менее 10 лет.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/161511-kakim-zhenshhinam-na-ru...

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