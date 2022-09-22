Как Сталин создал Израиль и почему он потом стал «американским»

Без СССР и личной инициативы Сталина Израиль вряд ли появился на свет. Но раз его поддерживали Советы, как Израиль стал проамериканским?

Начнем с краткой предыстории. С 1922 года у Великобритании был мандат Лиги Наций на Палестину. Фактически, страна находилась под английским управлением. Великобритания должна была решать задачи по миграции сюда евреев и создании для них комфортных условий.

Но красиво все было только на бумаге. В Палестине евреев не приняли. Весной 1947 года Великобритания обратилась в ООН, заявив, что не может самостоятельно решить конфликт евреев с арабами.

В ООН выставили на обсуждение идею: разделить Палестину на два государства - еврейское и арабское. А Иерусалим и Вифлеем оставить под международным контролем.

Мнения разделились. В США идею поддержал президент Трумэн, но отверг Госдеп. В ООН также не было единства. Финальное слово было за СССР. Многие были уверены, что Советы выступят против этой инициативы западных стран. Но СССР неожиданно поддержал эту идею!

Почему Сталин захотел создать Израиль

Почему же СССР вдруг горячо ратовал за создание свободного государства евреев?

У СССР были свои интересы на Ближнем Востоке. Отдельное государство евреев положит конец господству Великобритании в этом регионе.

Америка далеко, других западных стран тут нет. А значит у Советов развязаны руки по экспансии в Ближнем Востоке. Таков был план.

Существует и еще одна, оригинальная версия, подтверждения которой я не нашел. Известный израильский адвокат Алекс Раскин в интервью МК заявил, что в обмен на поддержку, представители сионистского движения помогли СССР добыть планы по созданию атомной бомбы.

Это была сделка: СССР поддерживает появление Израиля, а евреи путем шпионажа достают для Сталина проект атомной бомбы.

Что же конкретно сделал СССР для появления Израиля кроме поддержки в ООН. Давайте пройдемся по шагам:

Финансирование левых. Сталин хотел оттеснить Великобританию из Ближнего Востока. Для этого СССР изначально финансировал левых евреев. Именно они сыграли ключевую роль в сионистском движении.

Левые раскачивали лодку, выступая против мандата Великобритании. Они не давали англичанам решить вопрос по-своему.

Иерусалим

Основа движения была партия БУНД. Это было объединение рабочего класса евреев в странах Восточной Европы.

Поставки оружия. СССР провел секретную операцию по передаче Израилю трофейного оружия Второй мировой войны. Это помогло им сокрушить арабов в войне 1948 года.

Советские инструкторы. Израильские ВВС были основаны в Чехословакии. Там тренировались еврейские пилоты под руководством советских инструкторов. Также, по воспоминаниям современников, советские инструкторы помогали израильтянам во время войны с арабами непосредственно на поле боевых действий.

Арабский мир был против такого сценария. Евреи и арабы начали активно вооружаться.

Тем временем, британские войска покидали Палестину. Дескать, ну вы тут сами решайте. ООН сказал - евреи теперь тут, а арабы тут. Звучит жутковато - евреев заселили и, фактически, бросили на произвол судьбы. У арабов было гигантское численное преимущество.

Поддержка СССР решила исход войны Стороны начали решать военным путем. Задачей каждой из сторон было захватить побольше территории и взять контроль над коммуникациями. Семь арабских стран (Ливия, Египет, Саудовская Аравия и т д) объединились и напали на евреев Палестины. Соотношение сил по оценке израильского историка Бенни Морриса: около 30 тыс евреев против 50 тыс арабов. Евреи резко стали мобилизовывать всех подряд, включая подростков. Изначально Израиль оборонялся. Но потом получил очередную огромную помощь от СССР. Это были поставки вооружения. В основном - трофейное оружие вермахта. Ну а финансовую помощь евреем обеспечили Штаты. Евреи контратаковали и в итоге захватили территорию гораздо большую, чем изначально им запланировали в ООН. Война закончилась, евреи провозгласили новое государство - Израиль, которое было признано США, СССР, а потом и остальными странами. Получается, арабские страны агрессивной атакой на евреев испортили жизнь самим себе. Арабская часть Палестины, которая должна была появиться по положению ООН, так и не возникла. Евреи, в свою очередь, захватили гораздо большую территорию. А арабо-израильский конфликт тянется до сих пор. Интриги - не русское это дело Но СССР заигрался и, пожалуй, перехитрил сам себя. Это мое личное мнение и не претендует на истину в последней инстанции. Но я глубоко уверен, что интриговать - это совсем не наш путь. Хитрость никогда не была сильной стороной русских. Нам ближе прямое противостояние, там, где уже идет проверка на силу и на храбрость. Это необязательно война. Просто прямые переговоры с заинтересованными сторонами. Открытое обсуждение позиции. А вот политическая хитрость - это не про нас. В этом были сильны римляне, затем их правоопреемник Византия. В интригах великолепна Англия. Для этого нужен специфический опыт и склад характера. Важна беспринципность. А мы - люди увлеченные. Захватит идея, и принципами поступиться не сможем! По мнению немецкого историка Леонида Люкса, СССР так хотел разжечь огонь на Ближнем Востоке, что делал одновременно две противоположные вещи. С одной стороны, Советы поддерживали евреев против Великобритании. С другой стороны, проводили антисемитскую политику. Последнее, в свою очередь, вызывало недоверие в сердцах самих евреев. И, как мы увидим в дальнейшем, СССР сильно испортил позиции на Ближнем Востоке, пытаясь поддерживать то евреев, то арабов. Как Израиль стал «американским» В дальнейшем события сложились совсем не так, как задумывал Сталин. Он был уверен, что израильтяне после победы над арабами проявят лояльность СССР. Но в СССР шли антисемитские чистки. Были ликвидированы крупные партийные лидеры еврейской национальности в Чехословакии. В 1953 году была запущена чистка в самом СССР. Одним из самых громких было «дело врачей» - когда группу знаменитых советских медиков решили ликвидировать. Их обвинили во вредительстве - якобы они специально под видом лечения уничтожают советское руководство. Но Сталин сам ушел из жизни и дело сразу прекратили в связи с явной недоказанностью обвинений. Правительство Израиля возглавил выходец из Российской империи Давид Бен-Гурион. Но антисемитская политика СССР спровоцировала антисоветские настроения в стране. Идеи социализма Израиль тоже был насаждать не готов, как и становиться провайдером СССР на Ближнем Востоке. В итоге, СССР потерял расположение Израиля. И в ответ стал, наоборот, поддерживать арабов в конфликте с евреями. Израиль, в свою очередь, был вынужден искать помощи в США. По оценкам израильского публициста Авигдора Эскина, в 60-80-е гг СССР вложил безвозвратно в арабские страны около 200 миллиардов долларов. Но арабы сильно лояльны нам не были. С радостью принимали помощь, но не спешили отдавать что-то взамен. В ответ на поддержку мы получили предательство Египта и манипуляции США с ценами на нефть в Саудовской Аравии, что больно ударило по советской экономике.