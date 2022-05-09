Юрии Долгорукий - история правления и почему его так прозвали

Еще один яркий представитель истории. Юрий Долгорукий, мощный воевода и основатель новой столицы, которая и по сей день остается самым влиятельным городом в Российской Федерации. Что касается самого воеводы, то он характеризуется как безжалостный, хитрый, предприимчивый и очень амбициозный человек. Многие утверждают обратное, но это не более чем миф, так как если бы Юрий был бы и вправду человеком мягким, мы бы не видели Москву такой, какая она есть сейчас.

Так что все доводы о том, что Юрий был покладист, это всего лишь россказни завистников и не более. Великий воеводы являлся шестым ребенком Мономаха. Свое прозвище он получил не за то, что у него были длинные конечности, а за то, что у него была большая тяга к власти и захвату новых земель.

Своего величия перед отцом, ему пришлось доказывать относительно долгое время. Но он дождался своего часа, и впоследствии стал правителем не только Суздаля и Ростова, а так же ему удалось разбить и свергнуть Киевского князя Изяслава с его места.

По словам древних летописей, Долгорукого по прошествии времени сумели выдворить из Киева, но князь отличался упорством злопамятством. Поэтому прошло немного времени, и он снова подчинил себе Киевлян.

Правил в Киеве он до скончания своих дней. Как гласят записи, скончался он быстро, так как был отравлен своей свитой.

За всю жизнь Юрий дважды был женат и имел 11 детей, впоследствии управление Москвой получил его сын Андрей Боголюбский. Если подытожить все время правления князя, то в большинстве своем он пользовался авторитетом тирана. Его больше боялись, и на этой почве хотели поскорей избавиться. Не смотря на это, Юрий смог выделиться отвагой и мужеством, за что ему возвели памятник.