Икона Божией Матери «Живоносный источник»: в чем помогаетамое удивительное в Бразилии

С безграничной любовью и почитанием относятся в христианском мире к Небесной Царице — Пресвятой Деве Богородице. Да и как же можно не любить нашу Заступницу и Молитвенницу перед Престолом Божьим! Её ясный взор устремлён на нас с бесчисленного множества икон. Великие чудеса явила Она людям через свои образа, прославившиеся как чудотворные. Одним из самых известных среди них является икона Божией Матери «Живоносный источник».

Чудо, явленное в священной роще

Священное предание повествует о том, что в давние времена, когда Византия была ещё процветающим государством и сердцем мирового православия, вблизи её столицы Константинополя, совсем недалеко от знаменитых «Золотых ворот», находилась священная роща. Посвящена она была Пресвятой Деве Марии. Под сенью её ветвей струился из земли источник, навевая прохладу в жаркие летние дни. Ходили тогда в народе слухи о том, что вода в нём имеет некие целебные свойства, но никто не принимал их всерьёз, и постепенно забытый всеми источник зарос тиной и травой.

Но вот однажды, в 450 году, некий воин по имени Лев Маркелл, проходя через рощу, встретил слепца, заблудившегося среди густых деревьев. Воин оказал ему помощь, поддержал, пока тот выбирался из зарослей, и усадил в тени.

Когда же он стал искать воду, чтобы напоить путника, то услышал чудный голос, повелевший ему отыскать поблизости заросший источник и омыть его водой глаза слепому.

Когда сердобольный воин выполнил это, то слепой неожиданно прозрел, и оба они пали на колени, вознося благодарственные молитвы Пресвятой Деве, так как поняли, что именно её голос раздавался в роще. Царица Небесная предрекла Льву Маркеллу императорскую корону, что и сбылось через семь лет.

Храмы ― дары благодарных императоров

Достигнув высшей власти, Маркелл не забыл чудо, явленное в священной роще, и предсказания о его столь удивительном возвышении. По его приказу источник очистили и обнесли высоким каменным бордюром. С тех пор он стал именоваться Живоносным. Здесь же возвели храм в честь Пресвятой Девы, специально для него была написана икона Божией Матери «Живоносный источник». С этих пор многими чудесами прославился благодатный источник и икона, хранящаяся в храме. Тысячи паломников стали стекаться сюда с самых отдалённых концов империи.

Через сто лет правивший тогда император Юстиниан Великий, страдая от тяжёлой и неизлечимой болезни, приехал в священную рощу, где стоял храм иконы Божией Матери «Живоносный источник». Омывшись в благодатных водах и совершив молебен перед чудотворным образом, он вновь обрёл здоровье и силы. В знак благодарности счастливый император повелел выстроить рядом ещё один храм и, кроме того, основать монастырь, рассчитанный на большое количество насельников. Так всё более и более прославлялась икона Божьей Матери «Живоносный источник», молитва перед которой способна была исцелить от самых тяжких недугов.

Падение Византии и разрушение храмов

Но обрушились на Византию страшные бедствия 1453 года. Великая и некогда процветавшая империя пала под натиском мусульман. Закатилась великая звезда православия. Нечестивые захватчики предавали огню христианские святыни. Был повержен в руины и храм иконы Божией Матери «Живоносный источник», и все монастырские постройки, стоявшие поблизости. Уже гораздо позже, в 1821 году, была предпринята попытка возобновить в священной роще молитвенные служения, и даже построена небольшая церковь, но она была вскоре разрушена, а благодатный источник засыпан землёй.

Но не могли спокойно взирать на это святотатство люди, в чьих сердцах горел огонь истинной веры. Тайно, под покровом ночи, расчистили православные свою поруганную святыню. И так же тайно, рискуя жизнью, уносили, спрятав под одежду, сосуды, наполненные его святой водой. Так продолжалось до тех пор, пока не изменилась внутренняя политика новых хозяев страны, и православным не было дано некоторое послабление в совершении богослужений.

Тогда была построена на месте разрушенного храма небольшая церковь иконы Божией Матери «Живоносный источник». А так как православие не может быть без милосердия и сострадания, то соорудили при церкви богадельню и больницу, в которой по молитвам к Пречистой Заступнице нашей обретали здравие многие страждущие и увечные.

Почитание святых икон на Руси

Когда с падением Византии закатилось на Востоке солнце православия, то с новой силой воссияло оно на святой Руси, а с ним во множестве появились богослужебные книги и святые образа. И немыслима была тогда жизнь без смиренных и мудрых ликов угодников Божьих. Но особое отношение было к образам Спасителя и Его Пречистой Матери. Среди наиболее почитаемых икон были те, что написаны в давние времена на берегах Босфора. Одной из них является икона Божией Матери «Живоносный источник».

Следует заметить, что начиная с XVI века в России вошло в практику освящать источники и водоёмы, находящиеся на территориях монастырей или вблизи них, и вместе с этим посвящать их Пресвятой Богородице. Этот обычай пришёл к нам из Греции. Также получили распространение многочисленные списки с византийского образа «Живоносный источник». Однако композиций, написанных на Руси ранее XVII столетия, до сих пор не обнаружено.

Образ Богородицы в Саровской пустыни

В качестве примера особой любви к ней можно вспомнить знаменитую Саровскую пустынь, славу которой принёс своим именем незакатный светоч православия - святой Серафим Саровский. В той обители был специально возведён храм, в котором хранилась икона Божией Матери «Живоносный источник». Значение её в глазах верующих было столь велико, что преподобный старец в особо важных случаях посылал паломников помолиться Богородице, преклонив колени перед этой Её чудотворной иконой. Как явствует из воспоминаний современников, не было случая, чтобы молитва осталась не услышанной.

Образ, укрепляющий в борьбе со скорбями

В чём же сила, которой обладает икона Божьей Матери «Живоносный источник»? В чём помогает она и о чём можно её просить? Самое важное, что несёт людям этот чудотворный образ, — избавление от скорбей. Жизнь, к сожалению, полна ими, и не всегда у нас хватает душевных сил с ними совладать.

Они исходят от врага человеческого, так как являются порождением неверия в промыслительность Божью. Вот в этих случаях и несёт покой в души людские «Живоносный источник» - икона Божией Матери. О чём молятся ещё Пречистой Заступнице нашей? О том, чтобы уберегла нас и от самих источников этих скорбей — бед и невзгод житейских.

Празднования в честь святой иконы

В качестве ещё одного примера особого почитания этой иконы следует упомянуть, сложившуюся на протяжении многих веков традицию служить в пятницу Светлой седмицы водосвятный молебен перед этим образом. Служится он во всех церквях сразу же по окончании литургии. С древних времён принято было окроплять водой, освящённой на этом молебне, сады, огороды и пашни, призывая тем самым помощь Пресвятой Богородицы в даровании богатого урожая.

Праздник иконы Божьей Матери «Живоносный источник» принято отмечать дважды в год. Один раз это происходит 4 апреля, так как именно в этот день в 450 году явилась Богородица благочестивому воину Льву Маркеллу, повелев возвести в святой роще храм в её честь и молиться в нём о здравии и спасении православных христиан. В тот день непременно исполняется акафист иконе Божией матери «Живоносный источник».

Второй праздник происходит, как сказано выше, в пятницу Светлой седмицы. В тот день церковь вспоминает обновлённый храм в честь этой иконы, находившийся некогда вблизи Константинополя. Кроме чина водосвятия, празднование сопровождается также Пасхальным крестным ходом.

Особенности иконографии образа Богородицы

Следует особо остановиться на иконографических особенностях данного образа. Принято считать, что икона Божией Матери «Живоносный источник» восходит своими корнями к древнему византийскому образу Пречистой Девы, именуемому «Владычица Победительница», которая является, в свою очередь, изводом Богородичного образа «Знамение». Впрочем, единого мнения по этому вопросу у искусствоведов нет.

Если изучить распространявшиеся в своё время списки иконы, то не трудно заметить некоторые существенные композиционные изменения, вносимые на протяжении веков. Так, в ранних иконах отсутствует изображение источника. Также не сразу, а лишь в процессе разработки образа вошли в его композицию чаша, именуемая фиалой, водоём и фонтан.

Распространение святого образа на Руси и на Афоне

О распространении этого образа на Руси свидетельствует ряд археологических находок. Так, например, в Крыму во время раскопок было найдено блюдо с изображением Богородицы. Её фигура с молитвенно воздетыми руками изображена в чаше. Датируется находка XIII веком и считается одним из ранних изображений подобного рода, находящихся на территории нашей страны.

Описание другого изображения, соответствующего образу «Живоначального источника» XIV века, можно найти в работе церковного историка Никифора Каллиста. Он описывает образ Богородицы в фиале, установленной над водоёмом. На данной иконе Пресвятая Дева изображена с Младенцем Христом на руках.

Интересна также фреска «Живоносный источник», находящаяся на Святой Горе Афон. Она относится к началу XV века. Её автор — Андроник Византиец - представил Богородицу в широкой чаше с благословляющим Предвечным Младенцем на руках. Название образа написано греческим текстом по краям фрески. Также подобный сюжет встречается и в некоторых иконах, хранящихся в различных монастырях Афона.

Помощь, изливаемая через этот образ

Но всё же в чём неповторимая притягательность этого образа, чем так влечёт к себе людей икона Божьей Матери «Живоносный источник»? В чём помогает и от чего хранит она? Прежде всего, образ этот несёт исцеление всем страждущим телесно и в молитвах своих уповающим на помощь Царицы Небесной. Именно с этого началось его прославление в древней Византии. Этим он снискал любовь и признательность, оказавшись среди просторов России.

Кроме этого, успешно врачует икона и душевные недуги. Но главное - спасает прибегающих к ней от пагубных страстей, так часто обуревающих наши души. Именно от их влияния спасает «Живоносный источник» - икона Божией Матери. О чём молятся перед ней, о чём просят Царицу Небесную? Прежде всего, о даровании сил справиться со всем низким и порочным, что заложено в нас повреждённой первородным грехом человеческой натурой. К сожалению, есть многое, что превосходит человеческие возможности и в чём мы бессильны без помощи Господа Бога и Его Пречистой Матери

Источник жизни и истины

Во всех случаях, на каком бы композиционном решении ни остановился автор того или иного извода этого образа, следует прежде всего понимать, что Живоносным источником является Сама Пречистая Дева, через которую воплотился в мир Тот, Кто даровал жизнь всем сущим на земле.

Он изрёк слова, которые стали тем камнем, на котором был возведён храм истинной веры, Он явил собой людям и путь, и истину, и жизнь. И тем благодатным Живоносным источником, струи которого омыли от греха и напоили собой Божественную ниву, стала для всех нас Царица Небесная, Пресвятая Дева Богородица.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2367063289101289757

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