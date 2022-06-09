Головоломка на внимательность: что на самом деле не так на картинке

Внимательность помогает нам лучше концентрироваться и подмечать мелкие детали. Именно благодаря этому навыку люди добиваются успеха в сферах, где нужна предельная концентрация.

Но как ее тренировать, чтобы постоянно держать в тонусе? С этим помогут различные головоломки и загадки.

Предлагаем вам простую задачку!

Посмотрите на картинку и поймите, что тут не так?

Внимательно посмотрели?

Точно?

Уверены, что готовы дать правильный ответ?

Ответ

Уверены, что вас удивила смена ролей, но нет! Мальчик просто решил помочь помыть посуду, а мама подтрунивает его, балуясь его игрушками. Но вот что действительно странно, - это животные. Мышь гоняется за кошкой. Это странно и нетипично для стабильного мира животных.

Дали правильный ответ? Поздравляем с тем, что сегодня вы стали чуточку внимательнее. Тренируйтесь и улучшайте свою память, концентрацию и внимательность!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2495685260972919521/

А вы знали об этом?

Для майя употребляющих галлюциногенов и одурманивающих веществ было лучшим способом поговорить с духами . Они пили такие вещества , как "balché", который изготавливался из ферментированного (возможно, с психоделическим эффектом) меда. Но чтобы получить более быстрый эффект, а также, возможно, чтобы избежать рвоты, майя часто вводили спирт и психоактивные вещества ректально.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43708921353)

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

"Закон левирата": для чего наши предки передавали жену по наследству https://otari.mirtesen.ru/blog/43160110663/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!