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Головоломка на внимательность: что на самом деле не так на картинке

Внимательность помогает нам лучше концентрироваться и подмечать мелкие детали. Именно благодаря этому навыку люди добиваются успеха в сферах, где нужна предельная концентрация.

Но как ее тренировать, чтобы постоянно держать в тонусе? С этим помогут различные головоломки и загадки.

Головоломка на внимательность: что на самом деле не так на картинке?Головоломка на внимательность: что на самом деле не так на картинке?

Предлагаем вам простую задачку!

Головоломка на внимательность: что на самом деле не так на картинке?Головоломка на внимательность: что на самом деле не так на картинке?Not everyone will be able to understand what is really wrong in the picture?

Посмотрите на картинку и поймите, что тут не так?

Внимательно посмотрели?

Точно?

Уверены, что готовы дать правильный ответ?

Ответ

Головоломка на внимательность: что на самом деле не так на картинке?Головоломка на внимательность: что на самом деле не так на картинке?Not everyone will be able to understand what is really wrong in the picture?

Уверены, что вас удивила смена ролей, но нет! Мальчик просто решил помочь помыть посуду, а мама подтрунивает его, балуясь его игрушками. Но вот что действительно странно, - это животные. Мышь гоняется за кошкой. Это странно и нетипично для стабильного мира животных.

Головоломка на внимательность: что на самом деле не так на картинке?Головоломка на внимательность: что на самом деле не так на картинке?

Дали правильный ответ? Поздравляем с тем, что сегодня вы стали чуточку внимательнее. Тренируйтесь и улучшайте свою память, концентрацию и внимательность!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2495685260972919521/

А вы знали об  этом?

Для майя употребляющих галлюциногенов и одурманивающих веществ было лучшим способом поговорить с духами . Они пили такие вещества , как "balché", который изготавливался из ферментированного (возможно, с психоделическим эффектом) меда. Но чтобы получить более быстрый эффект, а также, возможно, чтобы избежать рвоты, майя часто вводили спирт и психоактивные вещества ректально.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43708921353)  

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