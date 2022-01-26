Протоиерей Валериан Кречетов: как исполнить заповедь о любви?

Заповедь «возлюбить ближнего» порой кажется совершено невыполнимой. Ведь в мире столько людей, творящих беззаконие! Однако Господь заповедал любить всех. Как же стать по-настоящему любящим и милосердным? Практические и духовные советы дает духовник Московской епархии, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Акулово, протоиерей Валериан КРЕЧЕТОВ.



Самое доброе дело на земле

Как принять правильное решение в сложных ситуациях, не оступиться и под мыслью о видимом благе не причинить вреда ни ближним, ни себе? Например, мы встали на благой путь веры, помощи ближним, милосердия. И встречаем человека, жизнь которого полна зла и ненависти, его поступки не поддаются оправданию, в них нет ни капли сострадания к невиновным, которых он использует.

Но сколько бы добрых дел вы ни сделали, очень нужных и важных, высшее милосердие, которое человек может совершить на земле — это молитва о прощении грешника. Не стоит рассуждать: «Да как же он так мог, как его земля носит?». Надо просто молиться. Это нелегко. Вы попытаетесь и поймете, что такая искренняя молитва — это подвиг. Подвиг, которым покрываются многие наши грехи. Но пусть это буду ваши первые шаги к самому трудному.

У всего есть свое начало.

Как люди становятся милосердными? Не может человек в один день вдруг стать образцом добродетели. Но и старание вознаградится. Иоанн Златоуст говорит: «Когда не можешь быть милостивым, отдавай хотя бы то, что тебе совсем не нужно. Потом постепенно ты станешь отдавать то, что нужно, но не очень, а потом и любое сможешь отдать». Но еще выше всех этих благ — молитва.

В одной притче говорится о том, как к некоему рабу Божьему пришел просящий, и он ему отдал свою новую одежду, подумав: «Что уж, я в старом похожу». А позже в видении увидел он ангела, который открывает перед ним сундук с сокровищами и подает ему царские одежды. «Ты свою одежду отдал — вот Господь и отдает тебе твои одежды». После того, как видение ушло, этот человек со временем сам стал искать нуждающихся — отдавал им еще свои одежды. В конце концов, он все раздал, отдал даже свой дом. Ушел в монастырь, а там заскорбел: «Что же я все раздал и ем эту пресную кашу? Кому я теперь нужен? Я даже помочь никому не могу». Ему явился ангел и сказал: «За то, что ты отдавал другим, Господь тебе многое воздал. В монастырь же приходят за духовным кормлением. Если пища для тела столь ценна, то для души она бесценна. Ты еще больше пользы для людей принесешь, молясь за них».

Поэтому высшее благодеяние — это молитва. Молитва за душу. Как бы ни было много нуждающихся в одежде, нуждающихся в духовном одеянии намного больше. А лучшая, брачная одежда для души — это покаяние, которое очищает от греха.

Есть еще одно духовное повествование. Одна послушница в видении увидела себя как бы стоящей в храме. Увидела иконостас, а рядом девушку необычайной красоты. Она к ней потянулась и подумала: «Какая же красавица, бывает же такая чистая красота на земле». И тут эта девушка превратилась в страшную старуху-каргу. «Это, — говорит явившийся ангел, — твоя душа. Сначала та, которая дана тебе была при рождении, а потом — то, во что ты ее превратила». Поэтому молитвенная одежда всем нам необходима, ведь все мы отсюда уйдем. Но с чем? И самое тяжелое, когда люди об этом вообще не думают. Душа моя, что ты спишь? Конец приближается! «За покаяние прибавлю, за беззаконие убавлю», — говорит Господь. Поэтому молитва о прощении грехов за себя и за ближних есть самое высшее благодеяние и проявление любви.

Смотрите, с какой скоростью время идет: только что было Рождество, Крещение, а вот уже и Пасха приближается. Так и добежим до Страшного Суда. Думать о конце нужно, но в добром смысле. Человеку жизнь дана, чтобы исполнить эту волю Божию.

Зачем человеку зубы?

Когда человек просит о прощении грехов у Бога — это не просто просьба о прощении, это уже результат. Человек уже понимает, что будет стараться своих ошибок не повторять. Сталкиваясь с тем, что не так легко победить в себе грехи, он, встречая грешников, поймет, что не все так просто, и не осудит. Если человек сам со своим грехом борется, он понимает, что тот грешник, может, так же, как он, борется, но пока не всегда может с собой справиться. Что говорить, далеко не всегда исправление грехов дается легко, это нужно понять, пережить.

Вспоминается моя юность. Нас было три брата. Я самый младший. У нас, знаете, было как в сказке. Старший — важный детина, средний – и так, и сяк, третий — сами знаете. Третий — ваш покорный слуга. Я учился в техническом вузе, нужно было делать проект, а я все не соберусь. Старший брат спрашивает: «Валерьян, ты собираешься делать проект?». Я отвечаю: «Не знаю». «Ты же вылетишь!». «Ну и что!». Мне бы сказать: «Собираюсь, помоги мне!». А гордыня не пускала. Вроде мелочь, но хорошо помню это состояние, когда хотелось одного: чтобы он тут не командовал. Он-то переживал, а мне главное было отстоять себя.

Понял и полностью осознал я все это много-много лет спустя, смотря на своих детей и внуков. Так хочется им все втолковать, ан нет, многое им самим нужно пройти, почувствовать, осознать. У меня пять сыновей, две дочери и 32 внука. Мои внуки- мальчишки иногда дерутся, плачут, что-то отнимают друг у друга. Я понимаю, чтобы отнять, нужна физическая сила, а чтобы уступить — нужна сила воли, смирение. А у кого из детей оно с рождения есть, это смирение? Ему учатся. Вот ребята схватятся, а я говорю: «А ну, ребятки, у кого смирение есть?». Они сразу отпускают свою хватку и друг другу игрушку отдают.

Что у человека нельзя отнять? Непонятно, вроде, при желании сильный у слабого все может отнять. И те ,у кого все время что-то отнимают, не знают, как ответить на этот вопрос. А отнять нельзя умение. Для умения нужно не иметь, а уметь. И это умение бывает разным: рукоделие, ремесло, а бывает, умение владеть собой. Этот навык приобретается таким же трудом, как виртуозная игра пианиста, даже большим. И этот труд каждый должен совершать. Без этого умения можно спотыкаться и спотыкаться в жизни. Представьте, человек рождается и начинает есть. А зубов нет. Ест и ест. Больше чем полгода спустя только появляются зубы. А потом, когда он становится стариком, они выпадают, а он продолжает жить. То есть человек ест с рождения до смерти, а зубы у него есть не всегда. Получается, что зубы нам даны не для еды? Без зубов, оказывается, тоже можно есть, пусть и не все. А когда же эти зубы появляются? Перед тем, как человек начинает говорить. Знаете, думаю, для чего? Чтобы человек держал язык за зубами, чтобы у него была преграда. Очень важно иметь это преграждение для языка.

Не смущайтесь злом вокруг

Сдержанность от гнева дает мир душе. Душу свою надо перестраивать Евангелием. Кто долго трудится над своей душой, тому легче будет, поверьте. Почему в одних и тех же условиях один человек может быть благодушным, другой — считать себя несчастным? Один доволен пенсией, другой несчастен, что ему на мерседес не хватает. Ведь еще апостол сказал: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». А знаете, как непрестанно молиться? Очень просто. Обо что-то споткнешься, что-то уронишь, что-то разольешь, говори: «Господи, помилуй мя грешного!». И постепенно, смотришь, уже и не так раздражаешься, а потом и вспоминаешь про молитву сразу вместо раздражения.

У одного сподвижника спросили: «Кто тебя научил молиться?». Он отвечает: «Бесы. Они нападали — а я за молитву. Они опять нападали, я снова за молитву, вот и привык».

У нас обычно жалеют того человека, которого обидели, а истинной жалости достоин тот, кто обидел. Есть такое изречение: «Сделал ты кому-то добро — забудь, сделал тебе кто-то что-то доброе — помни всегда». Можно к этому добавить: «Кого ты обидел — запомни, кто тебя обидел – забудь». Но у нас все наоборот. Помним и свое добро, и тех, кто причинил обиды. Остальное забываем. Поэтому и нужно перестраивать свою душу на Евангельский строй. Не смущайтесь злом вокруг вас, работайте над собой, и постепенно все станет налаживаться. Возрастите любовь в душах ваших. Один афонский монах сказал паломнику: «Учись растить любовь. Все остальное — хуже смерти». Если человек поступает по-злому, он делает больно только самому себе. Но и не нам его обличать. Чье-то неверное поведение может вызывать сожаление, грусть, но не гнев. Почему? Потому что пусть сердце ваше будущим живет. Будущим веком Неба.

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