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Какие испытания приходилось пройти невесте перед свадьбой? Странные русские обряды

К свадьбе на Руси относились как к товарно-денежному мероприятию. Невеста должна быть не только здоровой и работящей, но и иметь хорошее приданное. Тем не менее сама свадьба сопровождалась чередой бессмысленных ритуалов - сватовство, смотрины, рукобитие, и только потом свадьба.

Невесту готовили будто к пыткам.

Какие испытания приходилось пройти невесте перед свадьбой? Странные русские обряды

Но на кануне свадьбы проводилось  вытие невесты, продолжалось от недели до двух. Невеста должна была выть и причитать всем, рассказывая как ей боязно выходить замуж и как хорошо жилось с родителями. Причем во время вытия жених с друзьями и друзья невесты собирались на гуляния, а невеста все равно должна была продолжать "ныть".

Обряды в бане со свахой

За несколько недель до свадьбы невеста должны была идти в баню со свахой. Это делалось для того, чтобы убедиться что девушка здорова. Ее осматривали на наличие ссадин, синяков, кожных заболеваний и других недугов. За физический изъян сваты могли просить увеличить размер приданного. Семья невесты оберегала ее после сватовства и освобождали от работ в поле.

Какие испытания приходилось пройти невесте перед свадьбой? Странные русские обряды

В некоторых областях сваха собирала  капли пота невесты в пузырек. А на свадебном пиру это "зелье" подливали жениху в пиво.

Брачная ночь

Жених вносил невесту в дом на руках. Чтобы обмануть домового.

Девушка вроде бы появилась в доме, но через порог не переступала.

После первой ночи молодых будили громким стуком, с песнями отправляли в баню или встречали с водой для умывания.

Вот такие интересные традиции были в Древней Руси. А какие необычные обряды и традиции знаете вы? Пишите в комментариях.

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А вы знали об  этом?

Во времена императорской России, солдаты в армии не имели сапог. Их просто не хватало для всех. Позволить такую роскошь могли только знатные особы. Например, император Николай второй и его заместители, а так же другие высокие чины. История столь странного изобретения и способа защиты ног, появилась еще на Руси. Тогда простые и небогатые люди не имели нормальной обуви и носили лапти, а данная широкая ткань называлась Ону́чи.Они обувались в лапти, а чтобы защитить ноги, наматывали ткань сначала на ступни и до самого колена, а затем уже сверху обували лапти. То же самое произошло во время первой мировой войны. Сапоги были, но не для миллионов солдат, поэтому «обмотки» снова стали пользоваться популярностью. К тому же солдаты подтверждали тот факт, что на марше в них было даже легче передвигаться.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43706518429 

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