Очень сильные молитвы матери за дочь и защита небесных сил над ней

Никто не станет спорить, что молитва матери о дочери имеет потрясающую силу.
Считается, что девочки менее защищены и слабы, поэтому им нужна хорошая защита от житейских невзгод и недобрых людей.
Именно по этой причине православные христиане должны больше внимания уделять прошениям к Господу и святым за своих чад.
Есть много сильнейших молитв у христиан, конкретно направленных на благополучие девочек или девушек, дочек любого возраста. Обращения за них имеют чудесное воздействие и многими принимаются как обереги. На разных этапах развития девочки, упрочнения в социуме такие горячие слова матери будут настоящей поддержкой для любимой кровиночки. Это настоящий щит, преграждающий путь к дочери любым невзгодам и несчастьям. Подобную молитву надо произносить во всякий день, чтобы дочка могла справиться с тем, что ждет ее на жизненной дороге.
МНОГИЕ МОЛИТВЫ ЗА ДОЧЬ И ЕЕ ЗАЩИТУ
Одним из самых сильных принято считать святой текст, обращенный к Христу. При этом место совершения обряда не имеет большого значения. Это может быть свой дом или церковь. Необходимо лишь иметь перед глазами образ Спаса и около Него горящие свечи. При этом фразы надо проговаривать сосредоточенно, не теряя в уме их смысл.Заранее позаботиться о том, чтобы никакие обстоятельства не прервали чтение молитвы Иисусу за дочь свою.
МОЛЕНИЕ О ЗДОРОВЬЕ ДОЧКИ БОГОРОДИЦЕ
Любая искренняя молитва всегда доходит до Божией Матери, особенно если она произнесена материнскими устами. Какой бы сложной ни получилась ситуация, к Ней всегда можно обратиться. Православные знают, что Она обязательно поможет.
Сильная молитва Пресвятой Богородице за дочь и ее здоровье имеет следующее содержание:
К Пречистой Деве обращаются, не только когда недуг завладел человеком, но и в здравии его. Ведь в любое время болезнь может настигнуть, чтобы этого не случилось, в обязательном порядке читают данный выше текст.
МАТЕРИНСКАЯ МОЛИТВА О СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ СВОЕГО ЧАДА
На обретение простого человеческого счастья в семье, в замужестве, есть особые слова, которые должна произносить всякая заботливая мать. Эта молитва носит узкую направленность и адресована она так же Пресвятой Богородице.
Есть специально разработанный порядок, которому необходимо следовать при исполнении молебна.
- время для молитвы — утренние часы, чтобы никто не мог прервать ее;
- перед чтением надо привести себя в должный вид (одеться, умыться, собрать и укрыть волосы);
- преклонить колени перед иконой;
- иметь у тела освященный в храме крест;
- засветить свечу или несколько;
- читать молитву за дочь, не отрывая взгляда от языков пламени.
Молитва, обращенная к Казанской Божьей Матери, за дочь отличается особенной силой, так как икона признана чудотворной. Как старинная русская святыня, этот образ почитается у православных во многих странах мира. Ей тоже молятся по-своему. Конечно, необходимо иметь божественный лик перед собой. Прочитав, лучше наизусть, священный текст, можно затем своими словами передать то, что хочет от высших сил молящаяся женщина. Это может быть любой вопрос, связанный с самыми разными случаями в жизни.
МАТЕРИНСКАЯ МОЛЬБА О ДОЧЕРИ В ПОЛОЖЕНИИ
Если доченька в счастливом ожидании, то, чтобы все для нее сложилось благополучно, мать обращается к высшим силам. Есть такая молитва, которую надо возносить Богородице ежедневно, что поможет беременности протекать без больших трудностей. Такая материнская молитва укрепит силы будущей роженицы, поможет выносить здоровенького малыша, а сам процесс появления его на свет будет легким и без осложнений.
МОЛИТВА ЗА СВОИХ ДОЧЕРЕЙ НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ И СВЯТОЙ МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ
Одним из сильнейших является обращение к угоднице за любимую дочь. Московская старица еще в миру, будучи живой, высоко ставила чудесную близость между детьми и родителями. Семейные узы были для нее почитаемы еще в мирской жизни. Христиане уверены, что она все всегда слышит и откликается на молитвенный зов.
Его надо посылать очень рано, едва лучи начинают касаться пробуждающейся земли. Можно обращаться не каждый день, а лишь по мере необходимости, когда появляется в душе такая потребность. Произнося фразы, надо твердо ожидать, что их услышат. Матрону часто просят об удачном замужестве своего чада и о легких родах.
К Николаю Чудотворцу, чтобы оградить дочь от всего дурного, надо ежедневно читать коротенькую молитву для защиты. Несмотря на то, что она мала по объему, считается очень эффективной и сильной.
Сила материнской молитвы о дочери просто удивительна. Она не даст сбиться с истинного пути, оберегает и исцеляет, укрепляет. Молитвенное слово, сказанное устами верующей мамы, способно на чудо. Убедившись в этом, многие стремятся к молитве за чадо свое без устали, чтобы помогали им в час трудный силы небесные. О чем просят угодников Божиих?
- о счастливом семействе;
- о ниспослании удачливости в делах и хорошем здоровье.
Есть очень простая, но душевная молитва ангелу-хранителю. Она направлена на то, чтобы ребенок всегда был под надежной защитой своих небесных покровителей. Матери часто прибегают к ней, особенно когда вынуждены по каким-то причинам быть не рядом с чадом своим. Вот тогда хранитель простирает над дитем свое спасительное крыло и бережет его. Читать желательно почаще, раз в день обязательно. Если проговаривать мысленно, она будет менее эффективна. Лучше прошептать или даже сказать вполголоса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Любящая, переживающая за ребенка и его будущее мать может обращаться к святым практически в любое время и при разных обстоятельствах. Однако лучше все же определиться для себя в некоторых вопросах:
- кому молиться за дочь;
- иметь святой лик в доме;
- знать наизусть или иметь всегда под рукой молитвенник;
- стараться проводить ритуал каждый день;
- обращаться к Богу с чистыми помыслами и искренней верой в Его силу.
А вы знали об этом?
В общепринятом понимании грех – это нарушение заповедей, преступление, за которое человеку непременно будет послано наказание. Такое представление верно лишь отчасти, и в большей степени соответствует положениям уголовного права, чем духу христианства, приписывая Богу прокурорские функции.Словом «грех» (от общеславянского – grechъ, «ошибка, путаница») на русский язык было переведено греческое ἁμαρτία (амартиа) – «промах, непопадание в цель». Грех, по сути, это и есть «непопадание в цель» человеческой жизни. Согласно библейскому повествованию, с того момента, когда Адам и Ева предали Бога, отпали от богообщения, они отпали и от источника собственной жизни, дали злу власть над собой и стали смертны. Ведь человек был задуман как непрестанно пребывающий с Богом. После же такого отпадения, грех и смерть получили распространение не только на человеческую природу, но и на весь физический мир, который изначально Бог задумал подвластным людям. Потому, согласно христианскому учению, целью жизни человека является соединение с Богом, восстановление утраченного некогда богообщения, постоянное стремление к богопознанию, которое может осуществляться на любом поприще: в работе, в общении с близкими, в уединении. Грех же – это «болезнь души», уклонение с пути; это действие, которое противоестественно подлинной природе человека и Божественному замыслу о нём. Грех называют преступлением против Бога и против ближнего, но еще в большей степени грех –это преступление человека против себя самого.
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