Вся правда о тараканах: у них своя миссия на Земле

Мало у кого из представителей животного мира репутация хуже, чем у обычных тараканов. Обозреватель BBC Earth выяснил, что почти все наши представления об этих насекомых - не более чем городские мифы.

Репутация: мерзкое существо. Тараканы - отвратительные создания, которые питаются мусором, не боятся радиации и способны выживать в любых условиях. Если наступит конец света, на Земле останутся только эти гадкие насекомые. И вообще: без них нам было бы лучше.

Реальность: существует почти 5000 видов тараканов, из которых всего около 30 способны навредить человеку. Именно они бросают тень на группу насекомых, которой присуще невероятно богатое разнообразие форм. И кстати: радиация оказывает на тараканов весьма пагубное воздействие.

Вряд ли кому-то понравится вид таракана, бегущего по кухонному полу. Негативные эмоции, которые мы испытываем по отношению к этим существам, заставляют нас думать, что все тараканы одинаково отталкивающие.

Однако Джордж Беккалони, куратор экспозиции ортоптероидных насекомых из лондонского Музея естествознания, придерживается совершенно противоположного мнения. Он на стороне тараканов.

"Люди очень предвзято относятся к этой группе насекомых", - говорит он.

Менее 1% из 4800 известных нам видов тараканов могут причинить людям неприятности, однако мы не готовы изменить свое отношение к остальным 99%. По мнению Беккалони, это вопиющая несправедливость.

АВТОР ФОТО,JOHN C ABBOTT/NATUREPL.COM Подпись к фото, Дисковидный таракан (Blaberus discoidalis)

Он отмечает, что видов тараканов на Земле почти столько же, сколько видов млекопитающих. По его словам, нельзя списывать со счетов всех тараканов только из-за неприязни к 30 их видам.

"Это все равно что встретить мышь или крысу и назвать всех млекопитающих мерзкими вредителями", - говорит он.

Справедливый, но не вполне убедительный аргумент: разнообразие млекопитающих намного более очевидно.

Я вспоминаю, как в детстве родители взяли меня в поездку на Сардинию, где наша квартира просто кишела тараканами. Насколько остальные представители этой группы насекомых могут отличаться от них?

В течение следующего получаса я узнал очень много нового. Во-первых, тараканы обитают в совершенно разных географических регионах.

"Тараканы обитают на всех континентах, за исключением Антарктиды, и в большинстве климатических зон, от тропических лесов до пустынь", - говорит Беккалони.

В тропиках и на малых высотах, где постоянно держится высокая температура, разнообразие видов тараканов особо велико.

Тем не менее некоторые из них способны жить и в более экстремальных условиях. Так, например, вид Eupolyphaga everestiana обитает только на горе Эверест на высоте более 5000 м над уровнем моря.

АВТОР ФОТО,MYN/GIL WIZEN/NATUREPL.COM Подпись к фото, Банановый таракан (Panchlora sp.)

То, что тараканы обитают в столь разных климатических условиях, несомненно, предполагает многообразие размеров и форм этих насекомых.

Самый маленький из известных нам видов, техасский муравьелюб из Северной Америки, в качестве жилища выбрал гнезда муравьев-листорезов. Его длина всего несколько миллиметров, и он выглядит крошечным даже на фоне своих хозяев.

В отличие от него, огромный таракан Megaloblatta blaberoides может похвастаться невероятным размахом крыльев - более 18 см.

Еще более крупным видом является гигантский таракан-носорог, обитающий в Квинсленде, Австралия. Длина тела этого бескрылого таракана достигает 8 см, а вес - более 30 г.

Этот таракан размером почти с ладонь может показаться опасным. Но до людей ему нет дела. "Гигантский таракан-носорог питается только корой и опавшими листьями", - говорит Беккалони.

АВТОР ФОТО,THINKSTOCK Подпись к фото, Гигантский таракан-носорог (Macropanesthia rhinoceros)

Многие виды тараканов исполняют схожие экологические роли: они поедают разлагающиеся органические материалы, производя питательные вещества для других организмов.

"Существуют доказательства колоссальной экологической важности тараканов", - говорит Беккалони.

Для многих видов живых существ, в том числе некоторых людей, тараканы - это аппетитная закуска. Что объясняет, почему многие представители этой группы насекомых в процессе эволюции научились искусно маскироваться, чтобы не стать чьим-то обедом или ужином.

Банановые тараканы (Panchlora) выбрали довольно нехитрый камуфляж зеленого цвета, помогающий им слиться с окружающей средой.

Тараканы из рода Perisphaerus, чтобы защитить себя, сворачиваются в шар, как броненосцы.

Представители рода Prosoplecta мимикрируют под божьих коровок и, соответственно, имеют такую же броскую красно-черную окраску.

По словам Беккалони, чтобы добиться округлой формы божьей коровки, этот таракан оборачивает задние крылья "вокруг себя, как зонтик".

Некоторые виды, например, тараканы-жуки, для защиты могут выпустить струю жидкости. А вот если потревожить мадагаскарского шипящего таракана, он издаст отпугивающий звук, предупреждающий о том, что связываться с ним не стоит.

Неудивительно, что при таком богатом опыте выживания тараканы научились размножаться различными способами.

"В том, что касается разнообразия репродуктивной биологии, этой группе практически нет равных среди других насекомых", - говорит Беккалони.

Для некоторых видов характерен такой способ размножения как партеногенез. Самки производят на свет особей, совершенно идентичных себе, и для этого им не нужен ни самец, ни спаривание.

У других видов самка, в зависимости от обстоятельств, может использовать как половую, так и бесполую модель размножения.

АВТОР ФОТО,MARK BOWLER/NATUREPL.COM Подпись к фото, Крупный мадагаскарский шипящий таракан (Gromphadorina portentosa)

Тем не менее у большинства видов самка откладывает яйцевую капсулу. Некоторые просто оставляют ее, в то время как другие вынашивают эту капсулу в выводковой сумке, из которой впоследствии выходят личинки.

Тараканы-жуки не имеют яйцевых капсул. Самка откладывает яйца непосредственно в выводковую сумку, где к ним поступает специальное питательное вещество, похожее на молоко.

По словам Беккалони, это "самый питательный и калорийный белок из всех известных нам". Благодаря этому на свет появляется хорошо развитое потомство.

Звучит знакомо? Неудивительно. "Это очень похоже на плаценту млекопитающих", - говорит Беккалони.

В некоторых случаях самка даже заботится о потомстве после рождения.

Так, например, самки вида Thorax porcellana переносят детенышей под крыльями. Это может показаться очень милым, если не знать, что у личинок - острые как бритва челюсти, при помощи которых они режут кожу матери и питаются ее кровью.

"Они словно маленькие вампиры", - говорит Беккалони.

АВТОР ФОТО,ALEX HYDE/NATUREPL.COM Подпись к фото, Шахматный таракан (Therea olegrandjeani)

Учитывая то, сколько невероятных адаптаций тараканы осуществили в процессе эволюции, мало кто удивился бы, если бы они обладали способностью выживать после ядерного взрыва. Однако это не так.

"Это скорее городской миф", - говорит Беккалони.

Для человека смертельная доза облучения равна 10 Грей. "Таракану будет достаточно пяти таких доз", - отмечает он.

На первый взгляд подобная устойчивость к радиации может показаться впечатляющей, однако на самом деле, по словам Беккалони, "среди насекомых этот результат один из самых низких".