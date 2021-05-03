«Центр враждебной силы»: за что Карл Маркс ненавидел Россию

Помимо экономики и социологии, Карл Маркс занимался политической журналистикой. В одной из статей теоретик коммунизма и главный философов будущего СССР написал: «У Европы только одна альтернатива: либо подчиниться варварскому игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы — Россию». По иронии судьбы, именно в «варварской стране» идеи Маркса получат наибольшее признание.

Маркс о России

Карл Маркс подготовил цикл статей, которые с марта 1853 по апрель 1856 годов публиковались в американской газете New York Daily Tribune. Позже тексты печатались на страницах лондонской газеты The Free Press под названием «Разоблачения по истории тайной дипломатии XVIII века». На русский язык статьи перевели только в 1990 году.

В них Россия варварское государство, о котором Маркс писал: «Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала виртуозом в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином». Особое внимание Маркс уделил императору Петру Великому, который, как он считал: «сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина».

О русском народе

Свой взгляд на русский народ Карл Маркс описал в письме Энгельсу от 1865 года: «Великороссы не славяне... настоящие московиты, то есть жители бывшего Великого княжества Московского, большей частью монголы или финны и т. д., как и расположенные дальше к востоку части России и ее юго-восточные части... название Русь узурпировано московитами». Такое мнение у философа сложилось после прочтения работы польского историка Франциска Духинского. Показательно, что в письме революционеру Людвигу Кугельману от 1870-го он признает теорию ошибочной, но напишет: «Я бы хотел, чтобы Духинский оказался прав, и чтобы, по крайней мере, этот взгляд стал господствовать среди славян».

В работе «Внешняя политика русского царизма», написанной совместно с Энгельсом, Маркс говорил, что русские храбрые и выносливые, но пассивные, поэтому их армия непобедима, если исход битвы решает сомкнутый строй. Однако это приводит к низкому уровню социальной активности, и русские легко верят легендам, распространяемым властью. Даже борясь с несправедливостью системы, русские никогда не восстанут против царя.

Маркс и Герцен

Показателен случай, произошедший с русским публицистом-революционером Александром Герценом, которого пригласили выступать в Лондоне на митинге, посвященном международному движению рабочих. Против доклада выступил Карл Маркс, который был одним из организаторов мероприятия. Впоследствии Александр Иванович написал: «Маркс сказал..., что он не имеет никакого частного обвинения, но находит достаточным, что я русский и что, наконец, если оргкомитет не исключит меня, то он, Маркс, будет вынужден выйти сам. Вся эта ненависть со стороны Маркса была чисто платоническая...».

Скандал получил развитие после того, как Герцен опубликовал на страницах своего журнала «Колоколъ» русский перевод «Манифеста Коммунистической партии», составленный Марксом и Энгельсом. Поступок Герцена Энгельс охарактеризовал как «литературный курьез». Известно, что повода разобраться с Марксом «по-мужски» искал живущий в Англии теоретик русского анархизма Бакунин.

Причины русофобии Маркса

В 1849 году Маркс и его ближайший соратник Энгельс переезжают в Лондон, где печатаются на страницах газеты The Free Press. Пик антирусских высказываний авторов пришелся на Крымскую войну 1854—1856 годов, которую они назвали «священной борьбой европейских наций». В одной из публикаций Маркс писал: «Кронштадт и Петербург необходимо уничтожить... Без Одессы, Кронштадта, Риги и Севастополя с эмансипированной Финляндией и враждебной армией у врат столицы... что будет с Россией? Гигант без рук, без глаз, могущий только пытаться поразить своих противников слепым весом».

Исследователи «творчества» Карла Маркса ищут корни русофобии в его детстве. Теоретик коммунизма родился в семье успешного немецкого адвоката и воспитывался в атмосфере русофобии, подогреваемой военными успехами Российской империи, которая после победы над Наполеоном стала воплощением идей монархии. По происхождению Карл Маркс был рейнским евреем и имел представление о России, как о якобы антисемитской державе, в которой постоянно проходят погромы.

Огромным ударом по молодому Марксу стал разгром европейского революционного движения 1848 года, которое почти разрушило Австрийскую империю. Остановить ее удалось при помощи русской армии и австрийских войск, набранных из сербов и хорватов, которые ранее страдали от нападок венгерских националистов. В одной из статей Маркс называет славян «контрреволюционной расой, раковой опухолью Европы».

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158075/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению, лживая советская пропаганда, которая развела свой народ как лохов, тщательно скрывало русофобию Макса!И только после распада Советского Союза стала известна правда, открывшая довольно неприглядный облик отцов марксизма.

Разве можно спокойно и без эмоций слушать вот такой бред горе – философов Маркса и Энгельса , как «У Европы только одна альтернатива : либо подчиниться игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы – Россию».

Важнейшим источником для характеристики русофобской доктрины Маркса служит его книга «Тайная дипломатия 18 века», в которой он однозначно заявил: «Пётр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингиз-хан завещал осуществить план завоевания мира».

Любопытно также, что Энгельс даже пытался обосновать теорию военного похода на Москву, которая позволила бы европейским союзникам избежать тех ошибок, которые совершил Наполеон во время войны 1812 года. Не зря многие западные историки считают, что своей ненавистью к русскому народу Адольф Гитлер обязан именно Марксу, неоднократно говорившем о неполноценности русских, об исторической агрессивности России, якобы веками угрожавшей Европе!

Необходимо отметить, что подобное зловещее и агрессивное поведение отцов марксизма нередко вызывало возмущение у некоторых русских революционеров. Например, теоретик мирового анархистского движения Михаил Бакунин не один раз, по его словам, хотел набить подлую бородатую морду Маркса, пересекаясь с ним на различных конгрессах. Но трусливый от природы Маркс всегда старался спрятаться подальше от известного анархиста-боевика. Своё трусливое поведение Маркс объяснял своим друзьям тем, что «не намерен отвечать на вызов какого-то презренного славянина»!

Несмотря на все это, основоположников идей мирового социализма Маркса и Энгельса позорно прославляли в СССР с самых высоких трибун и почитали чуть ли не божествами, наряду с Лениным. Большевики, а затем и коммунисты, 70 лет бессовестно и цинично скрывали от своего народа истинную русофобскую сущность творцов мирового пролетариата.

Возникает закономерный вопрос – почему столь оголтелая и враждебная России идеология Маркса и Энгельса, несмотря на все ее зловещие русофобские опусы, была поддержана большевиками и что самое главное даже дополнена Лениным в социальную концепцию марксизма – ленинизма, которая , как ни странно, и стала основой идеологии Российской коммунистической партии ?

А все очень просто, поскольку большевики придерживались точно таких же взглядов на Матушку-Россию, как и Маркс и Энгельс! Для всех этих кровожадных изуверов как Ленин, Троцкий, Сталин и прочих членов большевистской банды Россия была такой же отсталой и реакционной «тюрьмой народов», требующей хорошего кровопускания. Именно поэтому эти большевистские нехристи фактически устроили геноцид своему народу, вдохновленные словами Маркса: «После прихода к власти нас станут считать чудовищами, на что нам, конечно, наплевать»!Продолжение в моей статье :«Утопия и бездарность марксизма – ленинизма»(https://otari.mirtesen.ru/blog/43703756663/)

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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