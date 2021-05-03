Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Учитывая, сколько рискованных экспериментов над собой пришлось пережить нашей многострадальной планете, удивительно, ...5 самых известных...
  • Отари Хидирбегишвили
    --Фима,я таки завтра пойду на Привоз за новой расчёской, у старой сломался зубчик. --Сарочка, ты стала совсем расточи...Самые смешные "Ан...
  • Алексей Bristlie
    Вовочка: — Марья Ивановна, а можно, я вам вопрос задам? — Можно. — Что за слово – состоит из пяти букв, вторая "и", о...Самые смешные "Ан...

«Центр враждебной силы»: за что Карл Маркс ненавидел Россию

«Центр враждебной силы»: за что Карл Маркс ненавидел Россию

 

Помимо экономики и социологии, Карл Маркс занимался политической журналистикой. В одной из статей теоретик коммунизма и главный философов будущего СССР написал: «У Европы только одна альтернатива: либо подчиниться варварскому игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы — Россию». По иронии судьбы, именно в «варварской стране» идеи Маркса получат наибольшее признание.

Маркс о России

Карл Маркс подготовил цикл статей, которые с марта 1853 по апрель 1856 годов публиковались в американской газете New York Daily Tribune. Позже тексты печатались на страницах лондонской газеты The Free Press под названием «Разоблачения по истории тайной дипломатии XVIII века». На русский язык статьи перевели только в 1990 году.

В них Россия варварское государство, о котором Маркс писал: «Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала виртуозом в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином». Особое внимание Маркс уделил императору Петру Великому, который, как он считал: «сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина».

О русском народе

Свой взгляд на русский народ Карл Маркс описал в письме Энгельсу от 1865 года: «Великороссы не славяне... настоящие московиты, то есть жители бывшего Великого княжества Московского, большей частью монголы или финны и т. д., как и расположенные дальше к востоку части России и ее юго-восточные части... название Русь узурпировано московитами». Такое мнение у философа сложилось после прочтения работы польского историка Франциска Духинского. Показательно, что в письме революционеру Людвигу Кугельману от 1870-го он признает теорию ошибочной, но напишет: «Я бы хотел, чтобы Духинский оказался прав, и чтобы, по крайней мере, этот взгляд стал господствовать среди славян».

В работе «Внешняя политика русского царизма», написанной совместно с Энгельсом, Маркс говорил, что русские храбрые и выносливые, но пассивные, поэтому их армия непобедима, если исход битвы решает сомкнутый строй. Однако это приводит к низкому уровню социальной активности, и русские легко верят легендам, распространяемым властью. Даже борясь с несправедливостью системы, русские никогда не восстанут против царя.

«Центр враждебной силы»: за что Карл Маркс ненавидел Россию

 

Маркс и Герцен

Показателен случай, произошедший с русским публицистом-революционером Александром Герценом, которого пригласили выступать в Лондоне на митинге, посвященном международному движению рабочих. Против доклада выступил Карл Маркс, который был одним из организаторов мероприятия. Впоследствии Александр Иванович написал: «Маркс сказал..., что он не имеет никакого частного обвинения, но находит достаточным, что я русский и что, наконец, если оргкомитет не исключит меня, то он, Маркс, будет вынужден выйти сам. Вся эта ненависть со стороны Маркса была чисто платоническая...».

Скандал получил развитие после того, как Герцен опубликовал на страницах своего журнала «Колоколъ» русский перевод «Манифеста Коммунистической партии», составленный Марксом и Энгельсом. Поступок Герцена Энгельс охарактеризовал как «литературный курьез». Известно, что повода разобраться с Марксом «по-мужски» искал живущий в Англии теоретик русского анархизма Бакунин.

Причины русофобии Маркса

В 1849 году Маркс и его ближайший соратник Энгельс переезжают в Лондон, где печатаются на страницах газеты The Free Press. Пик антирусских высказываний авторов пришелся на Крымскую войну 1854—1856 годов, которую они назвали «священной борьбой европейских наций». В одной из публикаций Маркс писал: «Кронштадт и Петербург необходимо уничтожить... Без Одессы, Кронштадта, Риги и Севастополя с эмансипированной Финляндией и враждебной армией у врат столицы... что будет с Россией? Гигант без рук, без глаз, могущий только пытаться поразить своих противников слепым весом».

Исследователи «творчества» Карла Маркса ищут корни русофобии в его детстве. Теоретик коммунизма родился в семье успешного немецкого адвоката и воспитывался в атмосфере русофобии, подогреваемой военными успехами Российской империи, которая после победы над Наполеоном стала воплощением идей монархии. По происхождению Карл Маркс был рейнским евреем и имел представление о России, как о якобы антисемитской державе, в которой постоянно проходят погромы.

Огромным ударом по молодому Марксу стал разгром европейского революционного движения 1848 года, которое почти разрушило Австрийскую империю. Остановить ее удалось при помощи русской армии и австрийских войск, набранных из сербов и хорватов, которые ранее страдали от нападок венгерских националистов. В одной из статей Маркс называет славян «контрреволюционной расой, раковой опухолью Европы».

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158075/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению, лживая советская пропаганда, которая развела свой народ как лохов, тщательно скрывало русофобию Макса!И только после распада Советского Союза стала известна правда, открывшая довольно неприглядный облик отцов марксизма.

Разве можно спокойно и без эмоций слушать вот такой бред горе – философов Маркса и Энгельса , как «У Европы только одна альтернатива : либо подчиниться игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы – Россию».

Важнейшим источником для характеристики русофобской доктрины Маркса служит его книга «Тайная дипломатия 18 века», в которой он однозначно заявил: «Пётр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингиз-хан завещал осуществить план завоевания мира».

Любопытно также, что Энгельс даже пытался обосновать теорию военного похода на Москву, которая позволила бы европейским союзникам избежать тех ошибок, которые совершил Наполеон во время войны 1812 года. Не зря многие западные историки считают, что своей ненавистью к русскому народу Адольф Гитлер обязан именно Марксу, неоднократно говорившем о неполноценности русских, об исторической агрессивности России, якобы веками угрожавшей Европе!

Необходимо отметить, что подобное зловещее и агрессивное поведение отцов марксизма нередко вызывало возмущение у некоторых русских революционеров. Например, теоретик мирового анархистского движения Михаил Бакунин не один раз, по его словам, хотел набить подлую бородатую морду Маркса, пересекаясь с ним на различных конгрессах. Но трусливый от природы Маркс всегда старался спрятаться подальше от известного анархиста-боевика. Своё трусливое поведение Маркс объяснял своим друзьям тем, что «не намерен отвечать на вызов какого-то презренного славянина»!

Несмотря на все это, основоположников идей мирового социализма Маркса и Энгельса позорно прославляли в СССР с самых высоких трибун и почитали чуть ли не божествами, наряду с Лениным. Большевики, а затем и коммунисты, 70 лет бессовестно и цинично скрывали от своего народа истинную русофобскую сущность творцов мирового пролетариата.

Возникает закономерный вопрос – почему столь оголтелая и враждебная России идеология Маркса и Энгельса, несмотря на все ее зловещие русофобские опусы, была поддержана большевиками и что самое главное даже дополнена Лениным в социальную концепцию марксизма – ленинизма, которая , как ни странно, и стала основой идеологии Российской коммунистической партии ?

А все очень просто, поскольку большевики придерживались точно таких же взглядов на Матушку-Россию, как и Маркс и Энгельс! Для всех этих кровожадных изуверов как Ленин, Троцкий, Сталин и прочих членов большевистской банды Россия была такой же отсталой и реакционной «тюрьмой народов», требующей хорошего кровопускания. Именно поэтому эти большевистские нехристи фактически устроили геноцид своему народу, вдохновленные словами Маркса: «После прихода к власти нас станут считать чудовищами, на что нам, конечно, наплевать»!Продолжение в моей статье :«Утопия и бездарность марксизма – ленинизма»(https://otari.mirtesen.ru/blog/43703756663/)

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Октябрьский переворот или революция ?(https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)

Маздак — первый в истории человечества «коммунист» , совершивший социалистическую революцию(https://otari.mirtesen.ru/blog/432444019)84/

 

1
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенВзгляд

Откровения российского либерала живущего «там», о жизни здесь: «... интеллигенция в России составляет меньшинство».

Читать
Путин оценил перспективы американской вакцины Moderna
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Путин оценил перспективы американской вакцины Moderna

Украине придётся отдать русскую землю, когда часть Донбасса станет Россией?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпички - не игрушка

Украине придётся отдать русскую землю, когда часть Донбасса станет Россией?

Премьера Чехии напугало включение страны в список "недружественных" России
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтро.ru

Премьера Чехии напугало включение страны в список "недружественных" России

Опасная правда столкновения коммунизма с фашизмом
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Опасная правда столкновения коммунизма с фашизмом

Как за милой внешностью модели из Питера скрывалась жестокая внучка, пробившая своей бабушке череп
Материал, выбранный редакторами МиртесенБудни мужчин. Все что нам интересно

Как за милой внешностью модели из Питера скрывалась жестокая внучка, пробившая своей бабушке череп

Слушания в ООН по поводу массового убийства 2 мая в Одессе
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпички - не игрушка

Слушания в ООН по поводу массового убийства 2 мая в Одессе

Официальный представитель НАТО: альянс поддержал Болгарию в связи с «дестабилизирующим поведением РФ»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Официальный представитель НАТО: альянс поддержал Болгарию в связи с «дестабилизирующим поведением РФ»

Челябинские власти сняли ограничения по качеству питьевой воды
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Челябинские власти сняли ограничения по качеству питьевой воды

Суд в Петербурге запретил несколько роликов про селфхарм, зацепинг и руфинг
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

Суд в Петербурге запретил несколько роликов про селфхарм, зацепинг и руфинг

Блогер-предприниматель назвала три условия для открытия бизнеса в декрете
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Блогер-предприниматель назвала три условия для открытия бизнеса в декрете

Дзермант рассказал, к чему должны готовиться госслужащие в Белоруссии
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Дзермант рассказал, к чему должны готовиться госслужащие в Белоруссии

Совместная операция США — России в Антарктиде в 1946/47
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир пристрастен

Совместная операция США — России в Антарктиде в 1946/47

Милонов о трансгендерах на Олимпиаде: «МОК превращается в порно-гей-баню»
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Милонов о трансгендерах на Олимпиаде: «МОК превращается в порно-гей-баню»

Когда Россия откроет границы? Наш президент в этом крайне заинтересован
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Когда Россия откроет границы? Наш президент в этом крайне заинтересован

Хорватия разместит в Косово свою военную базу
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Хорватия разместит в Косово свою военную базу

Крупные игроки проявляют интерес к арктическому маршруту РФ в обход Суэца
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Крупные игроки проявляют интерес к арктическому маршруту РФ в обход Суэца

Голикова назвала число вакцинированных россиян
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Голикова назвала число вакцинированных россиян

Лето во Франции может стать кошмаром — парижский эпидемиолог
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Лето во Франции может стать кошмаром — парижский эпидемиолог

Суд арестовал фигуранта дела о пожаре в московской гостинице «Вечный зов»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Суд арестовал фигуранта дела о пожаре в московской гостинице «Вечный зов»

Стал известен самый «богатый» депутат парламента Карелии
Материал, выбранный редакторами Миртесенkarelinform

Стал известен самый «богатый» депутат парламента Карелии

На параде Победы 9 мая в Москве недосчитаются президента
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

На параде Победы 9 мая в Москве недосчитаются президента

В Корюковке горел деревообрабатывающий цех
Материал, выбранный редакторами МиртесенКриминал нет

В Корюковке горел деревообрабатывающий цех

Зеленский на брифинге с Блинкеном рассказал про вездесущих русских
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Зеленский на брифинге с Блинкеном рассказал про вездесущих русских

Зеленский признал отвод войск РФ от Украины, но назвал его медленным
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Зеленский признал отвод войск РФ от Украины, но назвал его медленным

Британия отправила военных к месту спора с французами о рыболовстве
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал RTVI

Британия отправила военных к месту спора с французами о рыболовстве

Минздрав РФ зарегистрировал однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Минздрав РФ зарегистрировал однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»

В набсовете «Нафтогаза» пожаловались на недопуск к выполнению обязанностей
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

В набсовете «Нафтогаза» пожаловались на недопуск к выполнению обязанностей

После смертельной аварии под Омском пропал водитель
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

После смертельной аварии под Омском пропал водитель

Non-paper для Байдена
Материал, выбранный редакторами МиртесенСМИ. Актуальные новости - здесь

Non-paper для Байдена

Создание шифровальной службы СССР
Материал, выбранный редакторами МиртесенВоенно - политическое обозрение

Создание шифровальной службы СССР

Психолог Абравитова назвала способ победить прокрастинацию
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Психолог Абравитова назвала способ победить прокрастинацию

Заднеприводная Чехия под куполом евроцирка. Психология лимитрофов
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ Объективе - Актуальные новости

Заднеприводная Чехия под куполом евроцирка. Психология лимитрофов

Картина дня

наверх