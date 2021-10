Топ-10: Удивительные факты про Белый дом

Одной из самых известных президентских резиденций в мире, если не самой известной, является Белый Дом (White House), расположенный по адресу Пенсильвания-авеню 1600 в Вашингтоне, округ Колумбия.



Белый дом посещают более 6000 человек каждый день, и он является одной из главных туристических достопримечательностей в американской столице. Конечно же, кроме того что он является знаменитым монументом, Белый дом также овеян историей.



Сегодня мы расскажем вам десять самых интересных фактов про Белый дом и людей, которые в нём жили.



10. Перед строительством Белого дома был проведён архитектурный конкурс на лучший проект



В 1790 году Конгресс принял Закон о местожительстве, согласно которому Вашингтон, округ Колумбия, является столицей Соединённых Штатов. Конгресс также постановил, чтобы административные здания, в том числе дом для президента, были построены в течение 10 лет.



Чтобы найти наилучший проект дома, где будет жить президент страны, Конгресс провёл архитектурный конкурс. По настоянию Джорджа Вашингтона свой проект представил и архитектор ирландского происхождения Джеймс Хобан (James Hoban). Согласно Энциклопедии Британника (Encyclopedia Britannica), его проект был вдохновлён стилем Ленстер-Хауса (Leinster House) в Дублине.





Хобан победил в конкурсе, выиграв награду в 500 долларов и участок земли в округе Колумбия. Он также был принят на работу, чтобы наблюдать за строительными работами президентского дома, которые начались в 1793 году. В 1800 году в дом въехал второй президент Джон Адамс (John Adams) — ещё до фактического завершения строительства.



Общая стоимость строительства Президентского дома (так он назывался до того, как стал "Белым домом") составила 232.371 доллар США, что на сегодняшний день эквивалентно сумме в 100 миллионов долларов США.





9. Белый дом строили рабы, освобождённые рабы и иммигранты



В июле 2016 года бывшая первая леди США Мишель Обама (Michelle Obama) произвела шокирующее впечатление и вызвала некоторый интерес во время своего выступления на Национальной демократической конвенции, когда сказала: "...Я каждое утро просыпаюсь в доме, который был построен рабами". После этого высказывания несколько известных людей сказали, что это неправда либо оправдывали использование рабсилы, сказав, что они были "сытыми" рабами. Однако заявление Обамы было совершенно точным.



Согласно книге "Невидимые: Нерассказанная история афроамериканских рабов в Белом доме" (The Invisibles: The Untold Story of African American Slaves in the White House), порядка 400 из 600 человек, строивших правительственные здания в Вашингтоне, включая Белый дом, были рабами. Из оставшихся 200 человек около 50 были освобождёнными рабами, а остальные — бедными иммигрантами.



Историческая ассоциация Белого дома (The White House Historical Association) подтверждает, что рабы помогали строить Белый дом, но они не находились в государственной собственности — их просто арендовали у рабовладельцев. Это совсем другое дело, не правда ли?



8. Белый дом был сожжён британцами





В июне 1812 года Соединённые Штаты, которым на тот момент было всего 36 лет, объявили войну Великобритании. Существовало несколько основных предпосылок для начала англо-американского вооружённого конфликта, и одной из них был захват Канады, которая была Британской колонией, чтобы сделать её частью Америки.





На протяжении войны каждая из сторон одерживала крупные победы и несла ужасные потери. Одно из самых крупных поражений для американцев произошло 24 августа 1813 года, когда британские войска вторглись в Вашингтон, округ Колумбия. В отместку за разграбленный город Йорк, который в настоящее время известен как Торонто, из Президентского дома вынесли несколько сувениров, прежде чем поджечь его. Последовавший за этим пожар практически уничтожил здание. Помимо Президентского дома в Вашингтоне были сожжены до тла и другие известные здания.



Вскоре после этого началась реставрация, и Белый дом был восстановлен согласно первоначальному архитектурному проекту. На самом деле, Джеймс Хобан, который курировал первоначальное строительство, был повторно нанят на работу для наблюдения за ходом реконструкции, чтобы всё было сделано как можно ближе к оригиналу. Реконструкция Белого дома была завершена в 1817 году, как раз к инаугурации президента Джеймса Монро (James Monroe).





После сожжения Вашингтона американцы оказали сопротивление британцам и одержали несколько важных побед. Это привело к подписанию Гентского договора (Treaty of Ghent) 24 декабря 1814 года. Согласно одному из пунктов договора, любая территория, захваченная каждой из сторон, должна была быть возвращена.



Интересно, как эту часть истории преподают в школах в США и Канаде, которые после Войны 1812 года жили в мире и согласии. В США школьников учат, что в результате войны 1812 года американцы заслужили уважение англичан, укрепили нацию в целом и расширили свои границы на запад. Канадских школьников учат, что Война 1812 года была военным конфликтом, когда агрессивные американцы пытались вторгнуться в Канаду и, к своему несчастью, остались с сожжённой столицей и Белым домом.



7. Почему Белый дом — белый?



Согласно одному из мифов про Белый дом, он белый для того, чтобы скрыть ущерб от пожара 1814 года. Однако на самом деле это неправда, потому что он был белым ещё до того, как был подожжён. В 1798 году для защиты пористого камня от трещин была осуществлена побелка на основе извести. Обычно побелка со временем выветривается и исчезает. Однако вместо этого её постоянно делали повторно до 1818 года, после чего здание было покрашено белой краской на свинцовой основе.





Первоначально здание называлось Президентским домом, но с тех пор, как оно стало белым, его в течение почти столетия стали называть "белым домом". Официально он стал Белым домом в 1901 году по распоряжению президента Теодора Рузвельта (Theodore Roosevelt).



6. Из животных в Белом доме жили аллигаторы, барсуки, медведи и пёс по кличке Дьявол



Будучи домом для Первой семьи, Белый дом также имел среди своих жителей и различных животных. Из 45 президентов США только трое не имеют никаких записей о наличии домашних животных: Честер Алан Артур (Chester A. Arthur), Франклин Пирс (Franklin Pierce) и Дональд Трамп (Donald Trump).





В большинстве случаев домашними животными были собаки или кошки. У Эбигейл Адамс (Abigail Adams), например, был пёс по кличке Дьявол (Satan). Впрочем, в Белом доме жили и более экзотические домашние животные. У 30-го президента США Калвина Кулиджа (Calvin Coolidge) был целый зверинец, а его главной звездой был 270-килограммовый карликовый бегемот по кличке Билли (Billy).



У двух разных президентов были аллигаторы, бродившие по Белому дому — у Герберта Гувера (Herbert Hoover) и Куинси Адамса (Quincy Adams). Предположительно, Адамс держал аллигатора в уборной в Восточной комнате и использовал его для того, чтобы пугать гостей.



Мартину Ван Бюрену (Martin Van Buren) султан Омана подарил двух тигрят. Однако, предположительно, Конгресс рекомендовал его переподарить их зоопарку.



Наконец, у Теодора Рузвельта (Theodore Roosevelt) был барсук по кличке Джосайя (Josiah), и подаренный группой избирателей Западной Вирджинии медведь, которого его дети назвали Джонатаном Эдвардсом (Jonathan Edwards). Однако надлежащего помещения для содержания медведя не нашлось, и в конечном итоге его подарили Бронксскому зоопарку (Bronx Zoo).



5. Душ Линдона Джонсона (Lyndon B. Johnson)



36-й президент США Линдон Джонсон был невероятным трудоголиком, известным тем, что всегда добивался своих целей. Он также был человеком, обладавшим сильным сексуальным аппетитом, который, казалось, был одержим своими половыми органами. Он был известен тем, что мог расстегнуть ширинку и вытащить свои гениталии когда бы и где бы ни захотел. Так что на самом деле неудивительно, что у него были весьма странные запросы касательно душа.



Согласно книге Кейт Андерсен Брауэр (Kate Andersen Brower) "Резиденция: Внутри частного мира Белого дома" (The Residence: Inside the Private World of the White House), Джонсон хотел, чтобы в душе было несколько форсунок, переключавшихся с горячей воды на холодную. Он также хотел, чтобы давление воды было интенсивным, как из пожарного шланга. Наконец, он хотел, чтобы форсунки были расположены на таком уровне, чтобы они были направлены непосредственно на его гениталии и ягодицы.



Когда сантехник сказал, что такое сделать не получится, Джонсон вызвал его лично и отругал. Чтобы вдохновить водопроводчика, Джонсон сказал: "Если я каждый день могу перемещать десятитысячные войска, то ты уж точно можешь установить душ". Поэтому сантехник, долго провозившись с душем, в конечном итоге сделал то, что просили. Однажды один из работников президентского дома, предположительно, попробовал включить душ, и его напором воды прижало к стене.



Когда в 1969 году в Белый дом въехал следующий президент Никсон, он отдал сантехнику распоряжение избавиться от душа Джонсона.



4. Рыночная стоимость



До избрания Дональда Трампа президентом США можно было с уверенностью сказать, что Белый дом никогда не будет выставлен на продажу, но теперь кто знает, что произойдёт? В конце концов, он — магнат недвижимости.



Если бы он выставил президентский дом на продажу, какой была бы справедливо запрашиваемая цена? Сайт недвижимости Zillow предлагает оценить его, как дом площадью около 5100 кв. м для одной семьи со 142 комнатами на шести этажах, который расположен на участке 7,28 га.



Если к этому добавить все исторические артефакты, находящиеся в президентском доме, а также джакузи, установленное при Билле Клинтоне, то Белый дом будет стоить 398 миллионов долларов. Или, если бы президент Трамп захотел сдавать его в аренду, то арендная плата составила бы 2.079.473 доллара.



3. Смертельное водоснабжение Белого дома



Девятый президент Соединённых Штатов Уильям Генри Гаррисон (William Henry Harrison) установил два президентских рекорда, и, по общему убеждению, оба они связаны между собой. Первый рекорд Гаррисон установил, когда произнёс самую длинную инаугурационную речь под открытым небом холодным и ненастным мартовским днём, будучи без пальто. Став президентом, который находился на этом посту самое непродолжительное время, Гаррисон установил второй рекорд. Он умер 4 апреля 1841 года, в 32-й день своего президентства, от пневмонии, как многие предполагают, которой он заболел во время своего продолжительного выступления на инаугурации.



Однако согласно доктору Филипу А. Маковяк (Philip A. Mackowiak) из Школы медицины при Мэрилендском университете (University of Maryland School of Medicine), который провёл современное медицинское расследование, Гаррисон, скорее всего, умер от тифа, а не от пневмонии. А источником брюшного тифа было водоснабжение Белого дома.



Маковяк также считает, что вода, подаваемая в Белом доме, убила президента Джеймса Нокса Полка (James K. Polk), умершего в 1849 году через 3 месяца после переезда из Белого дома, и президента Закари Тейлора (Zachary Taylor), умершего, находясь у власти, в 1850 году.



2. Есть ли в Белом доме потайные ходы?



Одним из самых мифических элементов Белого дома являются его потайные ходы и туннели. Например, ходили слухи, что Джон Ф. Кеннеди (John F. Kennedy) пользовался туннелями для того, чтобы встречаться с Мэрилин Монро (Marilyn Monroe). Однако всё это, кажется, мифы.



Несмотря на то, что в Белом доме на протяжении многих лет осуществлялась реконструкция, с пристройками в том числе, он на самом деле не был спроектирован для размещения в нём таких помещений, как секретные туннели и потайные ходы. Наиболее близким к секретному логову является Президентский центр чрезвычайных операций (Presidential Emergency Operations Center), который был построен после нападения на Пёрл-Харбор. В то время Совет национальной обороны (Council of National Defense) убедил Франклина Д. Рузвельта (Franklin D. Roosevelt) выехать из Белого дома, потому что, по их мнению, он был "ловушкой" в случае какой-либо экстремальной ситуации. В качестве компромисса в Белом доме было построено бомбоубежище.



Президентский центр чрезвычайных операций находится в подвальном помещении Восточного крыла. Он служит центром связи и способен выдержать ядерный взрыв. Стоит также отметить, что это убежище не такое же, как Ситуационная комната (Situation Room), которая находится в подвальном помещении Западного крыла.



Один из примечательных случаев, когда он был использован, произошёл 11 сентября 2011 года. Вице-президент Дик Чейни (Dick Chaney) и госсекретарь Кондолиза Райс (Condoleezza Rice), среди прочих, были эвакуированы из своих офисов в Президентский центр чрезвычайных операций.



1. Его чуть не снесли в 1945 году из-за ужасно плохого состояния



К 1945 году в Белом доме жили уже на протяжении 145 лет, и он был в ужасном состоянии. Кроме того что Белый дом был практически уничтожен в 1814 году, в нём случился ещё один пожар — в канун Рождества в 1929 году. В Белом доме было устроено праздничное мероприятие, и когда в Западном крыле начался пожар, Герберт Гувер (Herbert Hoover) ушёл с праздника, чтобы проконтролировать эвакуацию бумаг и документов из Овального кабинета. Первая леди в это время была с ничего не подозревавшими гостями. Огонь в конечном итоге уничтожил Западное крыло, включая Овальный кабинет.



Другая проблема заключалась в том, что Белый дом не был спроектирован с учётом водопровода и электричества, и всё это было проведено уже после его строительства. Это ослабило конструкцию здания. Состояние Белого дома было настолько удручающим, что Гарри С. Трумэн (Harry S. Truman) думал, что он рухнет. Фактически, пианино его дочери провалилось через пол в комнату, находившуюся этажом ниже.



Состояние Белого дома было настолько плохим, что было бы дешевле его снести и на этом месте построить что-то новое. Однако, поскольку Белый дом являлся национальным памятником, Трумэн был против этой идеи. Было решено уничтожить всё внутри Белого дома и восстановить как можно ближе к первоначальному проекту. Реконструкция длилась 4 года, в течение которых Гарри и Бесс Трумэн жили в Блэр Хаусе (Blair House), расположенном через дорогу от Белого дома.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2326930573653445187/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Журавли»: история одной из самых известных песен о войне и в честь кого она была написана https://otari.mirtesen.ru/blog/43082683570/

Сталин — величайший злодей и авантюрист современности(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)

Войтек — медведь, который сражался с гитлеровскими нацистами https://otari.mirtesen.ru/blog/43456255448