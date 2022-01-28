Святитель Иоасаф Белгородский (в миру Горленко Иоаким Андреевич) происходил из украинской дворянской семьи. Его дедом был известный гетман Войска Запорожского Данило Павлович Апостол (1654—1734).

Родители св. Иоасафа были очень богобоязненны и жили по всем правилам Православной Церкви. Отец — Андрей Димитриевич Горленко, был бунчужным, т.е. заведовал бунчуком — войсковым знаменем при гетмане Данииле Апостоле, на дочери которого он и был женат. Это был смиренный и кроткий человек, который более всего отдавался внутренней духовной жизни, отличался большим нищелюбием и тяготением к решению проблем нравственного совершенства. Последние годы своей жизни Андрей Димитриевич провел в совершенном одиночестве, в небольшом домике, построенном в лесу под Прилукой (город, в котором жила семья Горленко), а семья оставалась в Прилуках, куда он ездил только по праздникам.

Мать св. Иоасафа — Мария Даниловна, также отличалась искренним благочестием, твердою приверженностью к Православной вере, отменным усердием к храмам Божиим и уважение к духовенству и монашеству.

Вообще нужно сказать, что жизнь семьи Горленко отличалась особенной религиозностью, нищелюбием и благотворительностью. Домашняя жизнь их шла по церковному уставу — строго соблюдались посты и обряды Православной Церкви, назначались особые епитимии — прочесть несколько раз Псалтирь или Новый Завет.

Они знали как Божии заповеди, так и заветы Отцов и старались исполнять их.

Будущий святитель родился в городке Прилуки Полтавской губернии 8 сентября 1705 года - в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, во время литургии, и был наречен в честь Богоотца Иоакима. Кроме него в семье было еще двое детей: брат Андрей и сестра Прасковья.

Отрок Иоаким с ранних лет отличался большой религиозной настроенностью, которая и радовала его родителей, но вместе с тем они, несмотря на слабое сложение его, прочили в наследники своих почестей и имений. Его отец часто размышлял о судьбе ребенка. В один из таких часов ему было даровано видение, указывающее на будущее служение сына: преклонив колени, у ног Божией Матери стоял Иоаким, а ангел Божий покрывал дитя архиерейской мантией. "Довлеет Мне молитва твоя" - с любовью произнесла Пречистая Богоматерь мальчику.

В 8 лет мальчика отдали в обучение в Киевскую Духовную Академию, для изучения наук, в особенности словесных, где получало образование все малороссийское дворянство. Киевская Академия в то время служила главным оплотом православия в его борьбе с римским католицизмом. Там господствовало монастырское направление: все преподаватели были иноками, а воспитанники носили подрясники. Все это способствовало тому, что уже на 11-м году своей жизни Иоаким Горленко возлюбил монашество, на 16-м году жизни, ко времени окончания школьного образования, в нем утвердилось намерение быть монахом и всецело овладело его волею, а на 18-м году жизни в Иоакиме окончательно созрела и утвердилась мысль об отречении от мира и принятии иночества. Сознавая наперед, что родители не одобрят его желание принять монашество, Иоаким в течении двух лет скрывал от них свое высокое благое намерение, всячески испытывая себя.

Иоаким оставил в Киеве для связи с ними своего преданного слугу, а сам поступил послушником в Межигорский монастырь (послушание является подготовительной ступенью к принятию монашества). Здесь Иоаким вел строгий монашеский образ жизни. Он любил уединяться для молитвы в пещеру одной горы. Ревность молодого послушника к молитвенным подвигам, умерщвлению плоти и покорению ее духу доходила в это время до того, что он в продолжении искуса не вкушал даже вареной пищи, довольствуясь самой скудною, суровою пищею. О степени духовного совершенства Иоакима свидетельствует его сохранившееся произведение «Брань седми честных добродетелей с седми грехами смертными». А чтобы родители его не узнали о его поступлении в монастырь и не взяли бы его оттуда, он через своего слугу в Киеве посылал им письма будто бы из Киева.

Это продолжалось два года. После 2-х годичного испытания в Киево-Межигорском Спасо-Преображенском монастыре, подвижник Иоаким Горленко на 21 году жизни, 27 октября 1725 года принял рясофор с именем Иларион.

По принятии рясофора, он открыл свою тайну родителям через своего верного слугу, прося у них прощения в том, что без их позволения и благословения принял оный, т.е. рясофор. Они со многими слезами и грустью приняли это как волю Божию и послали сыну свое благословение.

Еще через 2 года Иларион принял постриг в мантию с именем Иоасаф. В следующем году 6 января 1728 года, инок Иоасаф был посвящен в сан иеродиакона.

Спустя год, иеродиакон Иоасаф был определен учителем низшего класса Киевской Академии. Три года продолжалось его послушание учителем, после чего в августе 1732 года будущий святитель, согласно распоряжению киевского архиепископа отправился собирать пожертвования по Малороссии на ремонт академических зданий.

Заметив в иеродиаконе Иоасафе высокие духовные дарования, 8 ноября 1734 года, на 30 году жизни, его посвятили в сан иеромонаха.

В 1737 году о.Иоасаф "по крайнему нежеланию, Божию же смотрению" назначается игуменом в Лубенском Мгарском Спасо-Преображенском монастыре. 32-х летний молодой иеромонах Иоасаф, принял почетное назначение с несказанным смирением.

Жизнь и деятельность игумена Иоасафа в Лубенском Преображенском монастыре была сложна и многотрудна. Много пришлось поработать над восстановлением разрушенного хозяйства обители. Ведь еще до прихода его в Спасо-Преображенский монастырь в 1728 году в нем совершенно обрушилась соборная церковь, а в 1736 году вторичный пожар истребил все деревянные здания св. обители. Обитель приходилось как бы создавать заново. Нужно было выстроить новые каменные братские келии, ограды и другие необходимые для обители хозяйственные строения; нужно было поправить соборную монастырскую церковь с обвалившимся куполом.

Заботливый игумен Иоасаф, не обращая внимания на слабость своего здоровья, решил во что бы то ни стало изыскать средства для приведения вверенной ему Лубенской обители в надлежащее состояние. Для сбора пожертвования на строительство монастырского храма он с разрешения Киевского митрополита отправился 10 сентября 1742 года в далекое путешествие, в города Москву и С.-Петербург.

Прибыв в Москву, игумен Иоасаф сподобился служить в придворной церкви в присутствии императрицы Елизаветы Петровны. Здесь он произнес слово о любви к Богу и ближнему. Эта проповедь, поражающая своей глубиной и силой, настолько паразила императрицу, что она приказала выдать ему на сооружение храма 2000 рублей.

Вскоре, в 1744 году, по прямому указанию Императрицы Елизаветы Петровны, о. Иоасаф был возведен в сан архимандрита, а затем назначен наместником Троице-Сергиевой Лавры с оставлением за ним настоятельства в Лубенском монастыре. За время служения в Лавре он явил себя весьма ревностным и полезным соработником ее настоятеля — священно-архимандрита Лавры и архиепископа Арсения Могилянского. Последний, как член Святейшего Синода, в течении большей части года находился в С.-Петербурге и потому в деле управления Лаврой вынужден был полагаться на ближайшего и надежнейшего своего сотрудника — наместника архимандрита Иоасафа.

В эти годы он приобрел большой административный опыт, проявил себя как строгий постник и неутомимый молитвенник. Помимо внешней разрухи, пришлось преодолевать и внутренние нестроения, так как новое время принесло в великую Сергиеву обитель богопротивный дух роскошества и винопития. Но строгий ревнитель благочестия архимадрит Иоасаф строго боролся со всеми пороками, восстанавливая благочестие и чистоту нравов среди монашествующих.

Указом императрицы Елизаветы Петровны на 43 году от рождения о. Иоасаф был назначен епископом Белгородским и Обоянским. Елизавета Петровна лично присутствовала на его хиротонии, проходившей в Петропавловском соборе в Петербурге. В течение 6 лет он управлял обширнейшей епархией, которая включала в себя свыше 1000 приходов. Духовенства в ней было мало - паства была невежественна и суеверна. Заброшенная нива требовала своего возделывателя. Безграничное милосердие, любовь и снисхождение к немощам, и наряду с ними повелительная строгость и непреклонность воли характеризуют святителя.

Бóльшую часть времени преосвященного Иоасафа занимали поездки по епархии. По преданию он осмотрел все церкви епархии. Старался сделать свои посещения необременительными для приходов, совершал богослужения в храмах. Предпочитал останавливаться не в домах богатых помещиков, а в жилищах священников или крестьян, часто простаивал целую ночь на молитве. Результаты инспекций были зафиксированы в записках святителя, где он писал: «безобразных украшений не делать, ручников, платков на иконы и кресты святые не прицеплять... дурные раскольнические иконы и на бумагах неудачные изображения по стенам... поотобрать и раздать, кто принес».

Нерадивых клириков Иоасаф подвергал прещениям, отрешал от должности. Когда святителю стало известно, что некий священник, дабы не отапливать храм зимой, устроил в своем доме большую «умывальницу», в которой и крестил детей, Иоасаф распорядился «наказать попа в духовном правлении плетьми, чтобы он вымыслов не чинил, а содержал бы место к тому потребное по правилам Церкви».

Святитель запрещал священникам, находившимся в ссоре друг с другом, совершать богослужение прежде, чем они не помирятся между собою. Запрещал священнослужителям держать у себя на дому Св. Дары под угрозою лишения сана. Как-то, остановившись для ночлега в доме приходского священника, в то время отсутствовавшего, Св. Иоасаф никак не мог уснуть от охватившего его необычайного страха. Святитель начал рассматривать лежащие на полке вместе с домашнею посудою свернутые бумажки. Велик был ужас, когда он заметил, что в одной из этих свернутых бумажек хранились Св. Дары. Положив святыню пред собою на столе, Св. Иоасаф коленопреклоненно, всю ночь до самой утрени, провел в молитве, отвращая кару небесную на нерадивого пастыря. Но земная кара его не избежала: когда на утро явился священник-хозяин дома, Святитель немедленно лишил его священного сана и даже исключил из духовного звания.

Раз на собрании духовенства святитель Иоасаф увидел священника, которому было 130 лет. Прозрев какую-то тайну, святитель задержал его, чтобы узнать причину такого долголетия, и священник покаялся ему в содеянном им страшном грехе: местный помещик, опоздавший к литургии, заставил его своими угрозами совершить ее вторично, что запрещено святыми канонами, не говоря уже о том, что храм был однопрестольный. Не успел испуганный иерей совершить первый возглас, как услышал таинственный и грозный голос: "Остановись, что ты делаешь?" Священник содрогнулся, но продолжал литургию. Голос продолжал: "Не дерзай, аще же дерзнешь - проклят будешь!" Обезумев, несчастный ответил: "Сам ты проклят!" - и совершил литургию. Святитель ужаснулся, услышав его признание. "Несчастный, что ты сделал? - воскликнул он. - Ты проклял Ангела Хранителя святого места того. Вот причина твоего долголетия".

Немедленно он пошел со священником на место, где прежде стояла церковь. Оно было уже давно запахано. Там он велел ему совершить Божественную Литургию и по окончании ее прочитать молитву св. прав. Симеона Богоприимца: "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко..." Затем благословил его и прочитал разрешение грехов. Склонилась голова старца на плечо святителю, и, примиренный с Богом и своею совестью, он тихо скончался. Святитель сам отпел его и похоронил на этом самом месте.

В одну из своих поездок в монастырь в село Устинку святитель Иоасаф был в лесу остановлен разбойниками, которые, узнав епископа, тут же изменили свое намерение и встали под благословение. Владыка решительно отказал: «Не благословляю — не тем занимаетесь». На обратном пути один из разбойников коленопреклоненно просил святителя взять его на работу. Владыка определил раскаявшегося на пекарню, сказав: «Ты мне хлеба попеки, а я о твоей душе попекусь».

Но что известно о внутренней жизни святителя Иоасафа, которую он тщательно скрывал? Известно, что он имел дар слез, и всякий раз, совершая литургию, проливал их. При каждом бое часов он читал следующую молитву: "Буди благословен день же и час, в он же Господь мой Иисус Христос мене ради родился и распятие претерпе и смерть пострада. О Господи Иисусе Христе, в час смерти моей приими дух раба Твоего в странствии суща, молитвами Пречистой Матере Твоея и всех святых Твоих, яко благословен еси во веки веков. Аминь!"

Сохранилось предание, что святитель перед большими праздниками посылал келейника, чтобы тот, не привлекая внимания, оставлял перед домами бедных людей одежду и деньги; иногда и сам святитель, переодевшись, ночью отправлялся помогать бедным.

Однажды перед праздником Рождества Христова келейник святителя заболел, и движимый сострадательным своим сердцем св. Иоасаф, пользуясь темнотою декабрьской ночи, оделся сам в простонародную одежду и, запасшись предметами подаяния, дождался, когда привратник архиерейского дома отлучился от своего поста, прошел незаметно в калитку ворот, и отправился к жилищам бедности и нищеты. Совершив свое святое шествие и расточив всю милостыню, поздним часом возвратился святитель к воротам архиерейского дома. При них в это время стоял привратник, и увидев входившего в калитку святителя, он окликнул его. Не желая быть узнанным по голосу, преосвященный не ответил на оклик сторожа, чем и возбудил его подозрение. В темноте захватил его сторож под сводами храма и, заметив его простую одежду, начал допрашивать его кто он и откуда. Святитель молчал, стараясь высвободиться из рук, но сторож, видя усилие его уйти без ответа, нанес ему несколько сильных ударов по спине. В этот момент привратник увидел лицо святителя, и узнав его, пришел в большой испуг. На следующий день, рано утром, св. Иоасаф позвал привратника в свои покои. Придя к святителю, испуганный привратник со страхом ожидал наказания. Каково же было его удивление, когда вдруг святитель Иоасаф стал щедро его угощать, наградив деньгами и одеждою за бдительность и с миром отпустил домой.

Часто он рубил дрова для бедных и разносил их ночью, одетый в бедную иноческую одежду. Его письма к матери свидетельствуют о нежности сердца его, а пред строгостью его трепетала вся епархия. Он помогал узникам и посылал обеды со своего стола бывшему белгородскому воеводе Пассеку, заключенному в тюрьме. А когда губернатор стал возражать против этого, святитель перечислил ему его грехи и сказал, что когда он сам попадет в то же положение, то может рассчитывать на его милосердие.

Милостью Пресвятой Богородицы свт.Иоасаф был избран для прославления Ее образа. Однажды, в сонном видении святителю явилась Богородица и сказала: «Смотри, что сделали с ликом Моим служители сего храма! Образ Мой назначен для страны сей источником благодати, а они повергли его в сор». Вскоре в притворе одной из сельских церквей в предместье Замостье г. Изюма он обнаружил явленный ему образ. Его использовали в качестве перегородки, за которую ссыпали уголь для кадила. По повелению святителя образ был помещен в киот за левым клиросом.

В течение 3 дней пребывания в Изюме архиерей ежедневно приходил молиться перед обретенной святыней. С того времени и началось прославление иконы, именуемой по всему югу России "Песчанской".

Песчанская икона Божией Матери

Она почитается как защитница от нападения иноверных. Сооружение храма для нее на Песках и перенесение ее в новый храм, предвиденное святителем, состоялось только в 1826 году. По преданию именно Песчанский Образ должен был оградить нашу страну в самый разгар 1-й Мировой войны. 15 октября 1915 года Песчанский образ Богоматери перевезли в ставку. Во время Гражданской войны он был увезен отступавшими белыми войсками, затем его следы затерялись, но поиски ведутся до сих пор.

Кончина святителя

В 1754 году, предвидя приближение кончины, святитель Иоасаф повелел соорудить склеп для своего погребения у стены Свято-Троицкого собора, а у Священного Синода испросил разрешения съездить в Мгарскую обитель на богомолье к родителям. Отпуск ему был дан, и предоставлено право служить в пределах Киевской епархии, к которой тогда принадлежали Прилуки, как и в Белгородской.

29 мая 1754 года он в последний раз отслужил в Белгородском Троицком Соборе литургию. Прощаясь со своей Белгородской паствой, он сказал, что они уже более не увидят его живым, просил у всех прощения и в свою очередь сам всем простил и благословил.

Так он отправился на родину для последнего свидания с родными. Вся семья ждала его на крыльце.

Отец его был, видимо, смущен при мысли, что он должен будет преклониться перед сыном, и, когда преосвященный вышел из экипажа, отец нарочно выронил трость и бросился поднимать ее - и таким образом поклонился сыну в ноги. Но святитель понял, в чем дело, и в то же мгновение был у ног отца.

Посетив свое родное гнездо, св. Иоасаф в середине сентября 1754 года отправился обратно в Белгород. Но по своему предсказанию, Белгород ему не суждено было больше увидеть живым. На обратном пути святитель смертельно заболел. Проведя более 2-х месяцев на одре болезни, 10 декабря 1754 года свт. Иоасаф скончался в селе Грайворон. Ему было 49 лет. Перед кончиной он сказал сестре: "Сестрица, суровые подвиги в начале не дают мне веку дожить!"

Несмотря на всю скорбь родных его, сомнений у них в святости святителя не было. Со страхом вошли они к отцу сообщить ему горестную весть. Но он сказал им, что узнал это прежде них. В день смерти сына был ему голос: "Сын твой святитель скончался". Отец залился слезами и прибавил: «Умер Иоасаф, умерла и молитва!»

В час его кончины игумен Хотмыжского монастыря Исаия видел во сне, что святитель Иоасаф, указывая ему в окно на яркое, сияющее восходящее солнце, сказал: "Как солнце сие ясно, так светло предстал я в час сей Престолу Божию".

Когда тело почившего Святого привезли в Белгород, то плач и рыдания народные заглушали церковное пение. Хоронили его на средства архиерейского дома, потому что у самого Святителя нашлось только 70 копеек. Назначенный святейшим Синодом для совершения погребения честного тела св. Иоасафа Переяславский и Борисопольский преосвященный Иоанн Козлович был задержан разлитием рек. 2,5 месяца свт. Иоасаф лежал в открытом гробу, и тление не коснулось его тела.

Почитание

Спустя 2 года по погребении Святителя, некоторые из духовных чинов кафедрального собора, зная святую жизнь архипастыря, тайно пошли в его усыпальницу и открыли гроб. При этом не только тело святителя было нетленным во всех своих составах, но и к самым одеждам его, покрову и самому гробу не коснулось даже малейшее тление, хотя и чувствовалась достаточная сырость в воздухе при открытии склепа. С этого времени началось благоговейное почитание еп. Иоасафа. Все притекавшие к его гробу получали по вере своей исцеления.

Уже к концу XVIII века паломничество к гробу святителя Иоасафа Белгородского достигло таких размеров, что очередной глава епархии епископ Феоктист Мочульский посчитал целесообразным ограничить доступ верующих к нетленным мощам. С этой целью он приказал закрыть на замок вход в усыпальницу святителя Иоасафа. Однако, по преданию, святитель Иоасаф ночью явился во сне управителю епархии и строго спросил: "Что ты меня гонишь?" Замок и печать с входной двери усыпальницы были немедленно сняты.

Причисление к лику святых

Но только в 1911 году, через 156 лет после кончины, святитель был причислен к лику святых. Инициатором канонизации святителя Иоасафа был император Николай II. После торжественной канонизации преподобного Серафима Саровского в 1903 году, в которой приняла участие вся царская семья, император поручил Синоду заняться изучением дел, связанных с канонизацией святителя Иоасафа. Тем не менее, все это тянулось до 1910 года, пока не была создана специальная комиссия.

Первое обретение мощей

В сентябре 1911 года в Белгороде были великие торжества по случаю канонизации и обретения мощей святого, которые длились целую неделю – со 2 по 9 сентября по старому стилю. Днем 3 сентября к мощам святого приложилась, специально приевшая по такому случаю, великая княгиня Елисавета Феодоровна. В Белгород, который был тогда тихим уездным городом Курской губернии с населением в 40 тысяч человек, прибыло до 200 тысяч паломников. Начиная с 28 августа 1911 года и в дни торжеств ежедневно к мощам святителя прикладывались по 16–20 тысяч паломников. Пещерка, где хранились мощи святителя Иоасафа, вмещала не более 40–50 человек. Чтобы припасть к мощам святого угодника Божия, нужно было сутки простоять в очереди без пищи и отдыха! Да и в очередь допускали сначала паломников дальних и ближних крестных ходов, а затем уж частные лица. Но ропота не было. Это был настоящий подвиг веры и благочестия во имя святителя-подвижника Иоасафа.

Надругательство над мощами в советское время

В 1920 году произошло надругательство над святыней: мощи св. Иоасафа были извлечены из гробницы, отправлены в Москву, где они выставлялись в музеях.

Анастасия Цветаева (сестра Марины Цветаевой) вспоминает, как в 1924 году увидела их в музее Наркомзема в Москве. «Он лежал остриженный под первый номер еле серебристой головы. Я видела образ его, и сразу узнала нос с горбинкой, строгие благородные черты. Высокого роста, епископ лежал обнаженный, с куском картона на чреслах, закрытые глаза — не видели, слава Богу!»

С целью доказать, что это мумия (при мумификации удаляются все внутренние органы и первым делом печень), а не мощи, рядом в стеклянном гробике положили труп бывшего фальшивомонетчика, убитого во время дележа денег. Он был найден в сухом подвале. И рядом здесь же лежала засохшая мертвая крыса. Но вскоре полка со стеклянным гробиком исчезла, точно ее и не было - фальшивомонетчик «плохо пахнул». Но это было не всё.

Через 10 лет Анастасия случайно разговорилась с одной женщиной об этом музее. А она, как оказалось, работала в лаборатории, имевшей отношение к больнице Склифосовского. К ним привезли мумифицированного фальшивомонетчика. «Он стал издавать дурной запах, а его надо было вернуть обратно в зал Музея Наркомзема. Фальшивомонетчика принялись бальзамировать. Сколько над ним старались! Все усилия, все знания приложили. Но, должно быть, перестарались — потому что он у них под руками вдруг рассыпался в вонючий прах». И Анастасия рассказала женщине начало этой истории.

Из Москвы мощи святителя Иоасафа перевезли в Ленинград. В 1970-е годы они экспонировались в музее религии и атеизма, располагавшемся в здании Казанского собора. Когда появилась угроза их уничтожения из-за самодурства коменданта музея, мощи святителя были спрятаны в шлаковой засыпке чердака собора.

Второе обретение мощей

Второе обретение мощей произошло 28 февраля 1991 года. Бывший бригадир плотников, Аркадий Соколов, который участвовал в сохранении мощей, рассказал об истории захоронения и указал место. Для этого на чердак собора пришлось пробираться тайно. Интересно, что до этого чердак неоднократно обследовался, но мощи никто не находил.

Комиссия установила, что это мощи епископа Иоасафа Белгородского. Одним из убедительных аргументов идентификации с его телом был обнаруженный в районе печени разрез. Мощи вскрывались в декабре 1920 года с целью доказать, что это искусственная мумия. Известный патологоанатом, приглашенный из Харькова профессор, который бальзамировал Ленина, скальпелем сделал Н-образный разрез в районе печени, т.к. при мумификации первый орган, который удаляется, – это печень. Сохранились документы, подтверждающие, что печень и все внутренние органы оказались на месте, что мумификация не проводилась. Разрез был не зашит, а прикрыт.

Когда произошло второе обретение мощей, то мощи святителя были перенесены в Спасо-Преображенский собор, а затем в Белгород в Преображенский собор, где и находились до 2011 года, пока не были перенесены в «пещерку».

Пещерка Святителя Иоасафа

Известно, что "пещерка святителя Иоасафа", в которой 156 лет находились его нетленные мощи (с 1754 года до момента канонизации – до 1911 года), была засыпана и утрачена в конце 1920-х годов, когда снесли монастырь и началась застройка этого места.

В 2010 году усилиями и трудами белгородских краеведов во время археологических раскопок она была найдена. В 2011 году рядом с пещеркой была построена часовня, а над пещеркой установлен стеклянный купол, увенчанный статуей ангела с крестом. Часовня построена на месте, где когда-то стоял разрушенный Свято-Троицкий кафедральный собор.

К 100-летию со дня прославления святые мощи свт. Иоасафа были вновь перенесены в место первоначального погребения святителя — склеп, получивший в народе название «пещерка». Теперь каждый паломник может побывать в пещерке и помолиться возле ее древних стен.

Тропарь, глас 3

Святителю Христу Богу возлюбленне, / правило веры и образ милосердия людем был еси, / бдением же, постом и молитвою, яко светильник пресветлый, просиял еси, / и прославлен от Бога явился еси, телом убо в нетлении почивая, духом же Престолу Божию предстоя, / чудеса преславная источаеши. / Моли Христа Бога, да утвердит Отечество наше в Православии и благочестии и спасет души наша.

Кондак, глас 8

Многоразличныя подвиги жития твоего кто исповесть? / Многообразныя милости Божия тобою явленныя кто исчислит? / Дерзновение же твое у Пречистыя Богородицы и Всещедраго Бога добре ведуще, / во умилении сердечнем зовем ти: / не лиши и нас твоея помощи и заступления, / святителю Христов и чудотворче Иоасафе.

Молитва святителю Иоасафу Белгородскому

О, святителю Христов Иоасафе, чудотворче Белоградский! Веруем, грешнии и недостойнии, яко очи Господни на праведных и уши Его на молитву их, и того ради к молитвам твоим прибегаем и ходатайства твоего за нас просим, по глаголу апостольскому уповающе, яко любы твоя николиже отпадает. Во гресех и болезнех наших льну курящемуся и трости сокрушенней уподобихомся, и, аще живем, милостию Бога живем и за молитвы праведников Его. Преклони убо и ты, отче праведне, сердце твое к молению нашему, и предстательством твоим даждь роду христианскому от Господа мир и благословение. Православие укрепи, нападения же лукавнующих и беззаконных на Церковь Божию отжени. Умоли Отца Небеснаго избавитися нам от нашествия вражескаго, от междоусобий же и смятений народных, от губительных поветрий и смертоносныя язвы, от глада, огня и потопа и иных бед и обстояний. Испроси у Христа Бога душам нашим крепость и телесем нашим потребное здравие, болезнем же исцеление: хромым хождение, слепым прозрение, разслабленным утверждение, печальным утешение и от всех скорбей избавление. Отпадшия же лозы Христовы ветви паки с тою соедини, еяже и сам причастник быти сподобился еси, да тако прославится тобою пречестное и великолепое имя Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2401665825084803111/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Гибель Василия Чапаева: что с ним произошло на самом деле https://otari.mirtesen.ru/blog/43230487034/

Новый брак: как выстроить отношения между ребенком и отчимом или мачехой? https://otari.mirtesen.ru/blog/43907650031/

Факты об альтернативной энергетике, которая изменит наш мир https://otari.mirtesen.ru/blog/43415859296