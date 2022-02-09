Какие молитвы нужно читать перед заговором

Рекомендации от мастеров: Все три дня, когда к заговору готовитесь, читайте молитвы – утром, днем и вечером.

По три раза «Отче наш»:

Отче наш, иже если на небесех! Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли! Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Аминь.

По три раза «Богородице Дево»:

Богородице Дево, радуйся! Благодатная Марие, Господь с тобою! Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших.



Один раз «Верую»:

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою препричистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным взбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти безсловеснии не творят! Да како возможеши возрети на мя, или приступити ко мне, аки ко псу смердящему? Которыма очима, Ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делах? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деяниям, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойного раба твоего (имярек), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.Достойно есть яко воистину блажити тя, Богородицу. Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаем. Аминь.Бывает, что в середине дня молитвы прочесть не удается (человек на работе занят, или еще какие дела находятся). Тогда читайте молитвы в таком порядке: утром по четыре раза «Отче наш», «Богородице Дево»; по два раза молитву Ангелу-хранителю и «Достойно есть». Вечером: по пять раз «Отче наш» и «Богородице Дево» и по одному разу молитву Ангелу-хранителю и «Достойно есть».



В день, когда будете делать заговор, утром, после молитв, прочитайте такой заговор-молитву:



Аз, многогрешный раб Божий (имя), ныне согрешихом, себе волю взяхом, Богом Иисусом Христом нашим не даденную, Богородицей Приснодевой Марией не испрошенную, Ангелом Божиим моим не простертую: житие мое поменяхом, нити оборвахом, другие посвязахом, миру диво показахом. Перед животворящим Крестом Его распростерши тело мое окаянное со смирением испрошаю милости и снисхожения ко мне, многогрешному рабу Божию (имя), и к чадам и домочадцам моим, и к их чадам и домочадцам, к нынешним, к тем, кто приидут, и к паки ушедшим зело. Ушедшим – мирное упокоение, вновь приходящим – дорога торная, а мне, многогрешному рабу Божию (имя), прощение и забвение грех моих многих. Помилуй мя, Господи (3 раза).



КАЖДЫЙ ЧАС ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ.

Установлено, что в определённый период времени какие-то магические манипуляции и ритуалы удаются лучше, нежели в другой час.

С 0 до 1 часа – избавление от порчи, наведённой на голову, мщение, создание нового ритуала.



С 1 до 2 часов – снятие порчи, наведённой на сердце и сосуды; проведение черномагических ритуалов, контакт с умершими.

С 2 до 3 часов – снятие порчи, наведённой на половые органы (импотенция, фригидность); черномагические манипуляции; «относ» негативно заряжённых предметов.

С 3 до 4 часов – набор «непочатой» воды, ритуалы со стихиями огня, воздуха, кладбищенская магия атаки.

С 4 до 5 часов – магическое лечение любых внутренних органов, а также болезней крови и лимфы; завершение ритуалов по изменению судьбы.

С 5 до 6 часов – снятие негативных программ, зафиксированных на конечностях, коже, нервной системе; «отсыл» негатива энергетическому агрессору.

С 6 до 7 часов – избавление от любого негатива, особенно, если в это время восходит солнце; ритуалы по приворотам, бизнес-манипуляции.

С 7 до 8 часов – лечебные медитации; избавление от последствий зависти, недоброжелательства, агрессии близкого человека.

С 8 до 9 часов – ритуалы по привлечению денег, благополучного завершения коммерческих проектов, снятие Венца безбрачия (одиночества).

С 9 до 10 часов – снятие Знаков невезения и беды; избавления от сглаза, порчи, проклятий; гадания.

С 10 до 11 часов – обучение оккультным дисциплинам; лечение алкоголизма, наркомании, игровой зависимости.

С 11 до 12 часов – корректировка судьбы; изменение имиджа; наказание обидчика; дистанционное воздействие, как позитивной, так негативной направленности.

С 12 до 13 часов – предсказания (гадания), получение новых знаний «ниоткуда», любая магическая работа с алтарём.

С 13 до 14 часов – свечная, факельная и костровая «магия»; ритуалы красной и зелёной магии.

С 14 до 15 часов – ритуалы на заброшенных кладбищах, в лесопосадках, рвах и оврагах; белая магия любой направленности.



С 15 до 16 часов – ритуалы серой и чёрной магии; ясновидение, предсказание судьбы, гадания на картах Таро и нетрадиционные гадания.

С 16 до 17 часов – водная магия любой направленности; торговая магия и магия обмена, магия в заброшенном (нежилом) доме, погребе, чердаке, подвале, кладовке.

С 17 до 18 часов – водяная магия (особенно на заходе солнца, если оно пропадает на этот час); магия рискованных манипуляций.

С 18 до 19 часов – ритуалы по изменению судьбы (начало), разработка личной (собственной) магии; медитации на узнавание грядущих событий.

С 19 до 20 часов – магия защиты и нападения, заговоры, ритуалы с зельями и съедобными продуктами питания (особенно с яблоками, солью, сахаром).



С 20 до 21 часа – ритуалы по отворотам, примирению с недоброжелателями и завистниками, магическая помощь желающему бросить табакокурение.

С 21 до 22 часов – ритуалы по вызову духов, вещих сновидений, отсыла негатива его создателю.

С 22 до 23 часов – семейная магия, магия любви, товарищества, дружбы; общение с духами, призраками.

С 23 до 24 часов – установление контактов с Тонкоматериальным миром, самолечение с помощью практической магии, зеркальная магия, обучение ясновидению, яснослышанию.

P.S. В принципе, можно проводить любые манипуляции и обряды в любое удобное для вас время, но эффективность и результативность всё-таки будет выше в указанные часы.

Молитвы, заговоры и заклинания лучше всего читать на восходе и заходе солнца, а также в полдень.

Магические манипуляции проводятся на растущей луне, если есть необходимость нечто увеличить, приблизить, достичь; на убыльной – если от чего-то собираетесь избавиться.

13 секретов, которые важно знать читающему заговор:

Заговоры – это разновидность магических заклинаний (больше славянских), которые следует наговаривать на что-то или кого-то. Если точнее, это такие словесные формулы, структура построения и смысл которых с произнесением направлены на достижение каких-то конкретных целей. Проще говоря, это всего лишь фраза, или ряд фраз, объединенных одним смыслом, подобно как у стихов или молитв.

Большинство из таких фраз существуют очень давно, причем в неизменном виде. По этой причине, за несколько десятков и сотен лет произнесения заговоров людьми, в этих словах скопился определенный энергетический потенциал, способный влиять на людей или окружающий мир. Этот потенциал можно назвать эгрегором – неким энергетическим сгустком, настроенным на прием и отдачу энергии тем, кто произносит создавшие этот эгрегор слова. Это всегда слова в строго определенном порядке и менять их нельзя, иначе заговор работать не будет.

Следует понимать, что каждый заговор изначально создается для каких-то конкретных целей. Подбирают те слова и тот их порядок, который будет способен влиять на психическое, или физическое состояние человека нужным образом. Поэтому заговоры нельзя произносить просто ради интереса и забавы. По завещанию древних колдунов и магов, заговоры подобны памятникам вещего чародейного слова, которое вмещает в себя страшную силу. Эту силу не следует пробуждать без крайней необходимости, чтобы не навлечь на себя беду. То же самое относится и к любым словесным ритуалам, в том числе и к молитвам: любая молитва произносится только тогда, когда это нужно и лишь для того, чтобы достичь какой-то цели (попросить что-нибудь у Бога).

Поэтому прибегая к помощи заговоров, всегда помните, что любой заговор, произнесенный неправильно, или не с той целью, может подействовать против Вас самих. А в таких случаях заговоры всегда действуют против тех, кто их произносит. Без надобности не будите дракона, который может Вас съесть. Чтобы заговор активировался и заработал правильно, необходимо соблюдать хотя бы основные, общие для всех заговоров правила. Давайте прямо сейчас мы их и разберем.

1. Произносить магические слова необходимо на утренней или вечерней заре. Обычно в каждом конкретном заговоре, если он правильный, это оговаривается. То есть делается либо на восход, либо на закат. Универсальных заговоров, чтобы их можно было и так, и эдак – не существует.

2. Любой заговор, если он утренний, читают натощак, в проветренном помещении, становясь, как правило, лицом на восток. Все ритуалы обычно делаются натощак. Вспомните требования перед исповедью в церкви, или даже медицинские предписания: все анализы сдаются на голодный желудок, чтобы получить чистый результат. Не наедаться перед ритуалами – это одно из самых важных условий. Поглощенная пища обычно клонит ко сну, психические силы и энергия ослабевают. Таковы биологические особенности человека, поэтому не пытайтесь спорить с природой.

3. Главное при озвучивании заговоров – мысленное представление тех действий и картин, о которых говорится в заговоре. Бывает, что многое подается иносказательно, через аллегории. Тогда все равно нужно представлять аллегорические образы, но одновременно для себя их расшифровывать, понимать смысл. Визуализация процесса – чуть ли ни главное условие в любых магических ритуалах. Она позволяет настроиться на то, что Вам нужно получить, направить всю энергию в одно русло.

4. При чтении заговоров делают спокойный вдох и такой же спокойный выдох. На остатках воздуха произносят слова таким образом, чтобы с последним словом (аминь) вытолкнуть из себя все остатки воздуха в легких. Это хитрость энергетическая – так вы вкладываете в свои слова больше энергии и тем самым усиливаете их влияние. Но можно накачивать энергией слова и сознательно, думая одновременно о смысле произносимых слов и о том, что в каждое слово вы вдыхаете максимально своих сил. Думая о смысле и цели слов, вы отправляете свою энергию и силы заговора в точку назначение, к цели. Достигнув цели, слова начнут работать. После произнесения последнего слова, на пару секунд задержите дыхание. Бывает, что заговоры очень длинные и дыхания не хватает. В этом случае нужно снова сделать вдох-выдох и продолжить заговор. Так делается до самого окончания. По большому счету, смысл ритуалов с произнесением магических слов заключается в контроле за всеми процессами. В этом деле контроль дыхания нужен не в последнюю очередь, как и контроль мыслей. Чтобы контролировать силу заговора, вы должны понимать и управлять всем магическим процессом, каждой мыслью и действием.

5. Не смотря на необходимость вдыхать энергию в каждое слово и анимировать смысл заговора, очень важно при этом оставаться хладнокровным и как бы немного отстраненным от процесса. Чрезмерные эмоции способны сбивать настрой, а значит и направленность энергии. Заговор без вложенной энергии – мертвый заговор и нулевой результат. Так же губительно и чрезмерное желание какого-то результата. Последнее может вызвать действие равновесных сил природы, которые либо сведут все Ваши усилия на нет, либо же уберут раздражителя: дадут по лбу нарушителю равновесия и спокойствия. Последнее для них проще и менее энергозатратнее, чем растворять Ваши энергетические выплески.

6. Необходима полная уверенность в себе и своих силах, убежденность в правильности и действенности Ваших усилий. Вспомните гипнотизеров: при внешнем видимом спокойствии, какую мощь несет каждое их слово, какой сильный и уверенный голос! Заговоры где-то даже сродни гипнозу и самогипнозу. Вы должны непогрешимо верить, что Ваши слова сработают. Необходимо чувствовать свои силы, верить в них, ощущать себя магом. Вера нужна для настройки, плюс она увеличивает самооценку без каких-то ощутимых аргументов, которые другому человеку всегда нужно сначала получить и увидеть. А Вы работаете с невидимым. Вера помогает собрать силы «в кулак».

7. Читать вслух эффективнее, чем шептать. Опять же, по причине энергетической. Все это не относится к ведунам со стажем. Маг должен быть сильным, чтобы его шепот имел не меньшую силу, чем слово произнесенное, озвученные чистым голосом мысли. Опытных Бабушек-колдуний не просто так называют шептухами; старые люди – это как правило ведуньи с опытом наговоров. Если Вы не умеете накачивать слова энергией мысленно, читайте в голос, уверенно и громко, старайтесь отдать всю энергию голоса произнесенному слову. В идеале после заговора вы должны чувствовать себя немного уставшими. Это значит, что Вы вложили в заговор достаточно сил. Понятие достаточности в подобном деле, конечно, относительно, потому что Вы способны сделать только то, что можете на данном уровне развития, насколько Вы умелы и сильны сегодня. Но чем больше сил вы вложите и чем ответственнее подойдете к делу, тем ощутимее результат получите в итоге.

8. Заговор необходимо произносить стоя, спина прямая, голова чуть опущена вперед. Условие делать все стоя призывает проявлять волю и силы. Выражения «стойкая воля», «проявить стойкость» существуют не просто так. Но основное значение этого условия в прямом токе энергии, проходящей через чакры. Основные энергетические центры в биополе человека расположены как раз вертикально, на одной прямой линии. Если произносить заговоры сидя, их эффект будет значительно ниже, потому что ток энергии преломляется. Плюс ко всему в сидячем положении многие группы мышц пребывают в расслабленном состоянии, что ослабляет и общий энергетический фон.

Однако чрезмерное напряжение тоже вредно, а с непривычки дискомфорт может сбить настройку полностью. Чтобы на что-то настроится, нужно хотя бы немного расслабиться. Поэтому для того, чтобы избежать подобных неприятностей, следите за своими ощущениями и старайтесь придерживаться некой золотой середины. Гармоничное состояние как внутренних (душевных), так и внешних (физических) ощущений – это залог успешного проведения любого магического ритуала.

9. Чтобы усилить действие заговора, можно перед его произнесением трижды прочесть «Отче наш». В этом случае Вы просто подключаете сторонние силы. Эгрегор главной Господней молитвы предоставит Вам энергетическую подпитку.

10. Если Вы читаете заговор не для себя, а для кого-то (например, чтобы помочь), подходите к нуждающемуся с чистыми мыслями, с искренним желанием помочь. А не для того, чтобы показать свои силы или доказать свои умения. Без необходимости не надо играть с магией. Ну, за исключением тех случаев, если Вы – могущественный колдун в седьмом поколении, с богатым опытом и кучей знаний. Но, как правило, даже опытные маги никогда не растрачивают свои драгоценные силы забавы ради.

11. В случаи, когда заговор произносится на воду, ее необходимо пить маленькими глотками. В идеале по три глотка с остановками в течение пяти минут. Для получения полной отдачи от действия наговоренной воды, нужно после каждого третьего глотка немного жидкости налить на правую руку и обтереть лицо, шею, волосы больного, или свою.

12. Во время ритуала с произнесением заговора желательно правой рукой водить вдоль тела больного, не касаясь поверхности. При этом мысленно старайтесь посылать ему тепло, добро и любовь. Вспомните, как делают это экстрасенсы. Ведь не просто так они махают руками. Рука в этом случае – направленный проводник Вашей энергии. Эта энергия как раз тогда и будет «лечащей», если Вы думаете о добре, желаете выздоровления больному и настраиваете себя на любовь и позитив.

13. Заговор повторяют 1, 3, 5, 7, 9 раз (обязательно нечетное число). Это уже магия чисел и в тему данной статьи не входит. Стоит лишь отметить, что энергетическая структура нечетных чисел сильнее, нежели четных, так что чередование нечетных и четных чисел воплощает ритм активности и спада.

Вот так выглядит общая картина. Это были лишь самые основные и необходимые условия и требования проведения ритуалов с заговорами. Для каждого отдельного заговора что-то может меняться. Все зависит от ситуации и конкретной задачи. А это уже познается с опытом. Поэтому всегда учитесь и узнавайте новое. Это залог Вашего же благополучия, магической грамотности и компетентности в обращении с древними силами. Пробуйте, но будьте бдительны и осторожны использовать то, что не понимаете.



Ключи от заговоров.

Многие не верят в силу заговоров. Но если проследить силу их действия на людей на протяжении многих столетий, то можно убедиться, что заговоры действительно действуют. Самое главное знать, как правильно читать заговоры. Потомственные маги это знают, а истинные маги – чувствуют, как правильно нужно читать заговоры.

Некоторые заговоры читаются шепотом, другие, наоборот, в полный голос, а есть и такие, которые просто выкрикиваются в тех местах, где случайные люди не ходят. Все это необходимо знать, прежде чем приступать к чтению того или иного заговора. Конечно, заговорные слова имеют такую силу, что они подействуют в любом случае. Вот только, если вы читаете заговор так, как того требует обряд, вы получите значительно быстрый результат решения своей проблемы.

Но есть такое правило, что заговорные слова не должен слышать никто. Поэтому, когда работают знахари над пациентом, то они читают заговор таким образом, чтобы пациент слышал шепот, но не мог разобрать слова. В этом случае знахари используют цифры-ключи, которые усиливают действие заговоров. Такие ключи помогают тем заговорам, которые при данном произношении будут действовать медленно, начать действовать гораздо быстрее.

Если вы не знаете этих ключей, и не знаете, как именно необходимо читать заговор, можете быть уверены, что результат будет все равно. Вот только результата придется ждать несколько дольше, если вы не угадаете.

Те, кто постоянно пользуется заговорами, часто встречался с таким явлением, как использование чисел в текстах, казалось бы, совершенно не связанными со смыслом заговора. Но не каждый знает, что эти самые числа используются для усиления силы действия заговоров. Главное, знать какие числа, на какие действия могут оказывать усиливающее действие.

Если вы читаете заговор на благополучие, скорое выздоровление или на удачу в делах, то в заговорах может встречаться ключ 777, читаться он будет семьсот семьдесят семь.

Если вы хотите, чтобы ваш заговор действовал дольше, чем он может действовать в своем обычном виде, то 981 – это то число, которое поможет вам в этом.

Бывает такое, что необходимо, чтобы результат от проведенного ритуала появился уже в самое ближайшее время. Этого тоже можно добиться с помощью такого ключа – 1111.

При очень сложном ритуале, или если вы чувствуете, что ваших сил вам может и не хватить, призовите себе в помощь дополнительные силы с помощью ключа 9999.

Мощной энергетикой обладает т ключ 1000: он усиливает энергетические вибрации читаемого текста. Но произносить заклинание при этом необходимо особым образом, текст читается как можно быстрее и при этом произносится исключительно сквозь сжатые зубы.

Бывают и прямо противоположные случаи. Возможно, вам приходится читать очень мощный заговор, а для лечения такая излишняя мощность может оказаться вредной. В этом случае, для того, чтобы несколько снизить действие заговора, произносят ключ 0001, читать его следует – три ноля один.

Есть ключи, которые заменяют фразы: « Да будет так» – 253, «и Слово мое крепко» – 536, при произнесении этих ключей, каждая цифра произносится отдельно и между ними необходимо сделать вдох и выдох. Например, 2 – вдох и выдох – 5 – вдох и выдох – 3.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2409670326067398881

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть:

"Просвещенный" каннибализм. Историки доказывают, что этот дикий обычай просуществовал в европейских странах вплоть до XIX века https://otari.mirtesen.ru/blog/43426555334/

Почему Ленин разрешил геям жениться, а Сталин ввел наказание за мужеложество (https://otari.mirtesen.ru/blog/43371148937/)

Как Хрущев поступил с cыном Сталина после смерти «вождя народов» (https://otari.mirtesen.ru/blog/43075489053/)