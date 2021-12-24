О милостыне и благотворительности

В Священном Писании содержатся ясные указания на благотворное воздействие милостыни на самого дающего. Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою, — читаем мы в Книге Притчей Соломоновых (Притч 11:17).

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его, — говорится там же (Притч 19:17). Наконец, Сам Спаситель прямо и недвусмысленно заповедует: Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся (Мф 5:42). Зачем это нужно? Дело в том, что, развивая в себе такое качество, как милосердие, человек уподобляется Самому Богу, о чем также говорит Иисус Христос: будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд (Лк 6:36).

В то же время в церковном предании можно встретить и рекомендации о необходимости трезво и вдумчиво относиться к подаваемой милостыне. «Пусть милостыня твоя запотеет в руках твоих, пока ты не узнаешь, кому дать», — пишут авторы «Дидахе», или «Учения Господа, преподанного народам через двенадцать апостолов», очень авторитетного раннехристианского учительного текста, восходящего к I–II векам. В том же духе выдержан совет святителя Василия Великого, изложенный в т. н. «Письме к Амфилохию, от имени Ираклида»: «Нужна опытность, чтобы различить истинно нуждающегося и просящего по любостяжательности.

И кто дает угнетенному бедностию, тот дает Господу и от Него получит награду; а кто ссужает всякого мимоходящего, тот бросает псу, который докучает своею безотвязностию, но не возбуждает жалости своей нищетою». Более приближенный к нам по времени и месту святитель Тихон Задонский, известный своей благотворительной деятельностью, запрещал давать милостыню людям, которые «хотя они и бедны будут, но запивают или ленятся работать».Итак, мы все призваны к тому, чтобы творить дела милосердия. Это умягчает наше сердце, делает его восприимчивее к чужому горю, мы возвышаемся духовно, становимся лучше. Однако не секрет, что наряду с действительно нуждающимися людьми существует такое явление, как профессиональное нищенство, когда речь идет либо о тунеядстве, либо об откровенном обмане. Как поступать в этом случае? С одной стороны, проще всего без рассуждения раздавать деньги направо и налево, если есть такая возможность. В конце концов, не важно, кому я благотворю — реальному нищему или обманщику и проходимцу. Творя милостыню, я оказываю пользу своей душе, даю взаймы Господу, становлюсь подобным Богу, Который повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных (Мф 5:45). С другой стороны, благотворя тем, кто обманом вымогает у меня деньги, я тем самым обделяю действительно нуждающихся людей, для которых моя помощь была бы очень кстати, а возможно, вообще спасла бы кому-то жизнь.



Современный мир предлагает нам решение этой задачи. Сегодня в нашем обществе благотворительность носит организованный и системный характер. Существуют специальные структуры, в том числе и церковные, которые занимаются сбором средств и их распределением среди тех, кому они действительно жизненно необходимы. Если вы твердо решили заняться делами милосердия, можно жертвовать определенную сумму организациям, которые занимаются благотворительным служением, — сейчас они есть и при многих приходах. Так вы будете уверены, что ваши деньги будут использованы по назначению.

Также имеет смысл помнить, что милосердие — это не только вопрос денег. Денежное пожертвование — это самый простой способ проявить милость. Сложнее, но, возможно, даже полезнее и благодатнее заняться волонтерской деятельностью — сходить в больницу, тюрьму, сиротский приют или дом престарелых и поработать там на благотворительных началах, принять участие в работе какой-нибудь социальной службы, пожертвовать своим временем, силами, вниманием. О ценности такого служения Иисус Христос свидетельствует в притче о Страшном Суде, где материальная помощь и физическое участие в человеческом горе и страдании оцениваются в равной степени высоко. Обращаясь к праведникам, Господь говорит, что наследниками Царства Небесного они стали в результате того добра, которое они сделали людям, а в лице последних — Самому Богу: …алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне (Мф 25:35–36).

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