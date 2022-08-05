Псалом 50: значение для христиан, правила чтения

Со слов автора. Я уже много лет читаю разные молитвы и анализирую их смысл.

Сегодня я хотел бы подробнее остановиться на 50 Псалме, объяснить его суть и правила чтения.

ВАЖНОСТЬ МОЛИТВ И ПСАЛМОВ

Сегодня количество христиан, регулярно посещающих церковь, крайне мало. А поскольку люди далеки от церкви, им неизвестны многие каноны и правила. Кроме того, не всякий человек понимает, когда и какую молитву нужно использовать. Разумеется, никто не может запретить человеку попросить Господа о чем-то своими словами. Однако подобное не может означать того, что знать молитву совсем необязательно. В действительности человеку, который желает быть как можно ближе к Господу, необходимо учить молитвы. Также не лишним будет и заучивание псалмов.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ПСАЛМЫ?

Примечательно, что некоторые люди ошибочно ставят знак равенства между молитвой и псалмом. Вот только это не совсем правильно. Действительно, псалмы тоже представляют собой обращение к Господу и другим святителям. Однако такие тексты принято читать нараспев. Обычные молитвы так не читают. Это отличие необходимо обязательно запомнить. Поскольку каждый уважающий себя христианин должен знать, чем именно молитвы отличаются от псалмов.

Известно, что среди людей, которые еще не смогли найти свой путь к вере, очень распространен один миф. Он гласит, что псалмы никогда не читают, чтобы обратиться к Господу. Иными словами, они служат исключительно для восхваления Бога.

Нельзя сказать, что данное утверждение является неправдивым. Ведь, действительно, существуют такие тексты, которые принято читать исключительно в целях восхваления святителей и Творца. Вот только подобное не означает, что не существует таких текстов, которые позволили бы человеку обратиться к Творцу с определенной просьбой. Примечательно, что 50 псалом Давида именно для этого и служит.

ПСАЛОМ 50: ЗНАЧЕНИЕ

Порой разобраться с тем, какой псалом использовать в той или иной ситуации, достаточно сложно. Разумеется, подобное случается, если человек далек от веры и совершенно не желает познавать религию. Все священнослужители и люди, которые часто посещают церковь, общаются с духовным наставником, тоже могут без особого труда ответить на вопрос, какой текст использовать.

Если говорить именно о псалме 50, то следует упомянуть одну интересную деталь. Дело в том, что большинство текстов, подобных этому, сегодня остаются неизвестными. В особенности для тех христиан, которые крайне редко посещают церковь. Однако этот псалом очень хорошо известен практически всем христианам, поскольку его достаточно часто используют в очень значимых литургиях. Например, его принято читать к причащению. А поскольку данная литургия хорошо знакома многим, то и текст известен.

Более того, нельзя сказать, что молебен принято использовать исключительно в определенных литургиях. Также духовные наставники рекомендуют его читать и дома. Например, как утреннюю молитву. Ведь правила этого не запрещают. Считается, что, используя псалом, можно обратиться к Деве Марии и ангелу-заступнику. И поэтому его рекомендуют использовать и в том случае, если человек попал в весьма затруднительное положение и теперь не может самостоятельно найти выход.

Чтобы осознать всю важность этого псалма, необходимо в первую очередь понять его смысл. По словам священников, основной смысл молебна заключается в следующем: покаяние и сокрушение. Наверняка многим людям данный смысл может быть и вовсе непонятен. Однако все становится более понятным, если обратиться к священному писанию, то есть к Библии.

В ней описан грех, который совершили Адам и Ева. Они не смогли сдержаться от искушения, и за это были наказаны Господом. Точнее, весь род людской понес наказание. Считается, что и сегодня люди расплачиваются за тот ужасный грех, который совершили Адам и Ева. Ведь они поддались искушению, которое им ниспослал сам дьявол. И поэтому необходимо не забывать молиться не только о собственном благе.

Если рассматривать жизнь, как наказание за грехопадение первых людей, то становится очевидным тот факт, что каждый человек обязательно должен пытаться вымолить прощение у Господа. Поскольку только покаяние всех людей сможет спасти человечество от ужасной участи. Именно в это и верят христиане. Вот только не многие из них готовы самозабвенно молиться, чтобы попытаться получить прощение Бога. Кроме того, нельзя забывать и о том, что данный псалом является своеобразным личным покаянием. Ведь человек не является идеальным. Наверняка в прошлом он также совершил какое-либо деяние, которое не являлось богоугодным. Следовательно, ему необходимо задуматься о том, чтобы получить прощение небес.

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЯНИЯ

Примечательно, что некоторые люди наивно думают, что покаяться человек может в любой момент. То есть совершенно не обязательно это делать каждый день. Действительно, храм открыт для прихожан. И они могут в любой удобный момент поговорить со своим духовным наставником. Однако подобное не означает, что необходимо избегать покаяния до последнего момента.

Ни для кого не является секретом тот факт, что в большинстве своем грешники склонны каяться в тот момент, когда сталкиваются с непреодолимыми трудностями. В такие моменты они понимают, что единственный, кто их может спасти, это Господь. Именно поэтому в момент наивысшего страдания они так искренне молятся. Нельзя сказать, что это в корне неправильно. Поскольку страдания Бог посылает своим творениям с одной целью – помочь им найти истинный путь, стать верующим человеком.

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПСАЛОМ

Теперь попытаемся разобраться в том, когда именно следует использовать данный псалом:

когда душа в смятении – в такие моменты как никогда важно, чтобы человек не сбился с истинного пути. Ведь в такое непростое время дьявол и будет посылать ему испытания;

если человек чувствует страх перед грехопадением – в случае, если христианин внезапно начинает ощущать, что им овладевает желание совершить грех, обязательно следует обратиться за помощью к небесам;

когда тяжесть совершенного греха слишком давит на человека – иногда случается так, что христианин, совершивший грех, внезапно начинает ощущать всю его тяжесть. Чтобы освободить душу, следует искренне покаяться. Только покаяние может помочь в этом случае.

Иногда грешники склонны отказываться от покаяния. Поскольку они считают, что подобное никак не может облегчить их участь. Ведь грехопадение было совершено. Это означает, что и расплата обязательно придет. Однако духовные наставники напоминают о том, что степень «ответственности» в данном случае будет сильно отличаться.

Необходимо помнить, что убийца, который лишил жизни человека, никогда не получит прощение Господа, если не раскается. В то время как христианин, совершивший такое же тяжкое преступление, но раскаявшийся и положивший жизнь на то, чтобы исправить ошибку, обязательно будет помилован. Именно в этом и заключается разница.

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ

Итак, мы выяснили, что псалом 50 можно читать в те моменты, когда душа человека заболевает. Под душевной болезнью принято понимать многое. Ведь это может быть и чувство вины за совершенный грех, и осознание того, что произошло грехопадение. Поэтому священнослужители рекомендуют в любой ситуации, когда человек начинает чувствовать необходимость в небесном покровительстве, читать псалом.

Однако, даже имея огромное желание прочитать строки «Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей», далеко не каждый христианин осмелится это сделать. Поскольку его будут одолевать сомнения относительно того, как именно нужно читать псалом. Чтобы избавиться от этих сомнений, достаточно ознакомиться с канонами чтения, которые актуальны для всех псалмов:

Псалмы запрещено читать в промежуток времени от Страстной седмицы до Фоминой недели. В эти дни никто не читает псалмы ни на богослужениях, ни дома. Это правило, которое необходимо запомнить и никогда его не нарушать. Поскольку подобное будет считаться проявлением неуважения ко Всевышнему. Разумеется, это неприемлемо. Кафизм рекомендуется при чтении делить на три Славы. Это, скорее, рекомендация, а не правило. Однако, если следовать этому правилу, необходимо запомнить, что перед и после кафизмы обязательно следует прочесть особые молитвословия. О них можно более подробно узнать у духовного наставника. Поскольку в некоторых случаях возникает необходимость индивидуально их подобрать. Читают псалмы нараспев. Это достаточно сложно, поэтому никто не может гарантировать, что получится сделать это с первого раза. Чтобы понять, как следует правильно читать, священнослужители рекомендуют чаще посещать богослужения. Поскольку так у человека появится возможность понаблюдать за священнослужителями и услышать, как именно они читают псалмы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Псалмы можно читать и дома. Церковь не налагает на это запретов. Чтобы узнать, как правильно читать псалмы, следует поговорить с духовником. Псалом 50 обязательно нужно читать тем, кто желает покаяться. Разрешено читать псалом и в те моменты, когда человек чувствует, что в этом нуждается.

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А вы знали об этом?

/ До сих пор Синайский кодекс считается одной из самых уникальных рукописей Библии. По сути, манускрипт не имеет цены. Однако Советская Россия предпочла продать этот литературный памятник. Разрешил обменять кодекс на валюту лично Иосиф Сталин. Легендарный греческий манускрипт, датированный IV веком, был обнаружен в Монастыре Святой Екатерины на горе Синай или попросту Синайском мужском монастыре, относящийся к Иерусалимской православной церкви,. Примечательно, что первые несколько листов немецкий ученый Константин фон Тишендорф нашел в 1844 году в корзине, где лежали бумаги, якобы предназначенные для растопки печи. Когда же Тишендорф рассказал монахам о том, что они собирались сжечь, те тут же поместили книгу в библиотеку. Тишендорф пытался увезти Синайский кодекс из монастыря, но ему удалось это сделать только в 1859 году, когда ученый заручился поддержкой российского императора. Так Синайский кодекс, который содержал Новый Завет и многие книги Ветхого Завета, оказался в Петербурге. Однако в России манускрипт «провел» всего 75 лет. В 1933 году советское правительство решило продать бесценный памятник. Тот факт, что эта процедура была проведена по указанию Сталина, у историков сомнений не вызывает. Бесценный Манускрипт купил Британский музей всего за 100 тысяч фунтов стерлингов. Безусловно , продажа Синайского кодекса навсегда останется в истории как одно из самых позорных деяний коммунистического режима. Впрочем, рукопись была далеко не единственным достоянием России, которое перекочевало за рубеж. Так, были за бесценок проданы многие предметы искусства, хранившиеся в Эрмитаже, в том числе полотна таких известных художников как Рубенс, Тициан, Ван Дейк, Рембрандт, Рафаэль.

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