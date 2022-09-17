А вы знали об этом?(Статья 52)

1.

Могучая Россия стала опасным соперником, а соперника надо высмеять и унизить, хотя бы морально. Первой ласточкой пропаганды стала баронесса Жермена де Сталь со своей книгой «Записки о России», в которой мадам закрепила все бытовые и литературные побасенки того времени: русские жестоки и деспотичны, они не могут без крепкой руки, они воюют и пьют, и потому у них в стране нет дорог.Дело продолжил маркиз де Кюстин, который по приглашению Николая I приехал в страну в 1839 году. Публицист дал прилюдную печатную пощечину всей стране, закрепив за русскими образ варваров.По его мнению, женщины в России — некрасивы, лошади худы, еда — невкусна, дома стоят не по порядку или слишком ровно, а пить русские не умеют. Есть еще одна цитата: «Народ топит свою тоску в молчаливом пьянстве, высшие классы – в шумном разгуле». Вот и все, что смог написать француз.

При этом иностранцы, видя, как русские выставляют на стол лучшие кушанья и алкоголь, начинали искреннее думать, что русские так едят и пьют каждый день. При этом они опирались на собственные представления о гостеприимстве, согласно которым гостю подают то, что едят каждый день сами — то есть самое обычное.

В конце XIX века из-за различных земельных реформ и отмены крепостного права некоторое количество крестьян крестьян осталось без земли и в самом деле ударилось в пьянство.Однако этот процесс был честно освещен русской интеллигенцией: Некрасовым, Тургеневым, публицистом Успенским. Недоброжелателям оставалось запомнить это, чтобы напоминать русскому народу при всяком удобном случае. А так как ещё одной чертой русских является честность, то отрицать очевидное никто и не пытался, не видя при этом позора. «Даже если мало, все равно же — выпил!»

2.

Мало кто знает, что граненый стакан признается специалистами неофициальным культурным атрибутом СССР, как символ чего-то общественного, публичного, объединяющего. Но история граненого стакана овеяна массой легенд и домыслов. Согласно наиболее распространенной версии, придумала его известный советский скульптор Вера Мухина – та самая создательница монумента «Рабочий и колхозница».Однако это не совсем так, поскольку она лишь усовершенствовала его форму. Первую партию стаканов по ее чертежам выпустили в 1943 году.Однако многие историки утверждают, что первый стакан с необычной огранкой появился еще в эпоху Петра Первого. Существует легенда о том, что такой стакан императору подарил владимирский стекловар Ефим Смолин. Царь якобы высоко оценил поделку, увидев, что во время качки на корабле пользоваться таким изделием очень удобно: даже упав со стола, чудо-стакан не бился.Верхняя каемка граненого стакана получила в народе прозвище «маруськин поясок».

Граненый стакан в Советском Союзе одно время называли «маленковским», в честь партийного деятеля Георгия Маленкова. По его приказу некоторые категории военных имели право на бесплатные 200 миллилитров водки в обед. Во те времена из продажи исчезли небольшие бутылки водки по 125 и 200 мл (так называемые «мерзавчики» и «чекушки»), остались только поллитровки, поскольку они очень удобно делились на троих: каждому наливали в стакан до ободка — ровно 167 граммов. Любопытно также, что когда Хрущев поднял цену на водку до 5 рублей, его спросили:«А будут ли советские люди покупать и пить такую дорогую водку?». На что Хрущев ответил , что дорогой только первый стакан!

3.

Евгения Гаркуша была одной из самых ярких актрис отечественного кинематографа. К сожалению, она успела сняться только в 2-х картинах. Однажды на торжественном приеме Евгения Александровна при всех влепила пощечину самому Берию, пытающегося ее соблазнить . Эта пощечина сломала жизнь актрисе, ее мужу, матери и единственной дочери. Через несколько недель после этого ей на дачу приехал министр госбезопасности Виктор Абакумов. Абакумов сказал, что Гаркушу ждут на репетицию, и сам вызвался ее подвезти. Артистка, ничего не подозревая, села в машину. По прибытии на Лубянку Гаркуше объявили, что она задержана по подозрению в шпионаже в пользу Англии, а также обвинили в том, что актриса во время войны не покидала Москву потому, что ждала прихода немцев.

В это время супруг Гаркуши даже понятия не имел о том, где находиться актриса. Он сбился с ног, разыскивая ее. А когда нашел, принялся стучаться во все двери. Как рассказывала Марина Ширшова, ее отец смог через друзей добраться даже до Сталина. Однако вождь отмахнулся: «Мы найдем ему другую жену». Евгениию Гаркушу отправили на поселение на 8 лет. Тем не менее назад она уже не вернулась. В 1948 году 33-летняя Евгения Гаркуша-Ширшова скончалась в Магаданской области, где и отбывала наказание. Обстоятельства ее смерти до сих пор вызывают больше вопросов, чем ответов.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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