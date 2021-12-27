Казнь «Красного паши»: самый главный промах Сталина на Востоке

Имя этого человека на несколько десятилетий было незаслуженно забыто. Между тем, дипломат Карим Хакимов сыграл огромную роль в установлении добрых отношений между СССР и мусульманским миром.

Передняя Азия между двумя мировыми войнами

Грандиозная схватка за гегемонию над Передней Азией Киплингом была элегантно названа «большой игрой». В этой игре непримиримыми соперниками стали Россия и Британия. Другим странам, впрочем, тоже очень хотелось поучаствовать в дележе восточных сокровищ. Основные боевые действия Первой мировой войны шли, как известно, на полях Европы. Но развернулись эти сражения за владение все теми же азиатскими землями.

Еще в 1916 году страны Антанты (в этот союз входили Великобритания, Франция и Россия) поделили между собой сферы влияния в Азии после победоносного окончания войны. Англия должна была получить территории нынешних Иордании, Ирака и город Хайфу. Франция претендовала на юго-восточную часть Турции, Сирию и Ливан. России отходила северная часть Турции и контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. Пустынные просторы Аравийского полуострова, где к тому моменту еще не были обнаружены запасы нефти, ни одну из сторон особо не волновали. Однако, англичанам были интересны побережья Аравии и обитавшие там воинственные племена, которые британская корона намеревалась использовать в своих интересах.

Революция в России изменила расклад сил. Наша страна выпала из числа участников дележа. Британия стала едва ли не полновластной хозяйкой Ближнего Востока. Руками своих агентов, самым известным из которых стал знаменитый авантюрист и разведчик Томас Эдвард Лоуренс (Лоуренс Аравийский), Британия создавала в этом регионе государства, назначала им правителей и чертила по линеечке границы между странами. Эти идеально ровные линии границ можно видеть на политической карте Азии и сегодня.

Победа в «большой игре» была, на первый взгляд, очевидна и бесспорна. Однако, в начале 20-х годов у англичан появился очень серьезный оппонент в лице советского дипломата Карима Хакимова.

Как крестьянский сын стал дипломатом

Карим Абдрауфович Хакимов (настоящее его имя Габделькарим Габдельрауфович Габдельхакимов) родился в Башкирии, в деревне Дюсяново Уфимской губернии. Сам Хакимов в опросном листе датой рождения указал 1892 год, и сообщил, что его родителями были малоземельные крестьяне. Однако уже в начале XXI века автор научной биографии Хакимова Р. Хайретдинов опубликовал сведения, полученные им в архивах: родился Хакимов в 1890 году, и родители его были людьми зажиточными, поскольку имели десять десятин земли.

Карим Хакимов получил хорошее мусульманское образование, он учился в медресе «Галия» — одном из элитных учебных заведений Уфы. Впрочем, до окончания курса непоседа Карим не продержался, уехал в Ташкент. В Таджикистане он какое-то время работал на шахте, где свел дружбу со ссыльным Ковалевским, который познакомил его с марксизмом. Идеи Маркса вполне гармонично соединились в сознании Хакимова с усвоенными им принципами мусульманского «адаля» («справедливость» – один из столпов исламского вероучения).

В Гражданской войне Хакимов принял участие на стороне большевиков. В 1918 году он – член Оренбургского мусульманского военно-революционного комитета, командир 2-го батальона интернационального полка, а затем и начальник политотдела Отдельной Приволжской татарской стрелковой бригады. К 1921 году Хакимов занимает пост замначальника политуправления всего Туркестанского фронта. Карим Хакимов сыграл огромную роль в присоединении к СССР республик Средней Азии.

Он возглавлял ЦК Бухарской коммунистической партии и был полномочным представителем РСФСР в Бухарской народной республике. Восток, как известно, дело тонкое, и советскому правительству в этом регионе был очень нужен именно такой человек, как Хакимов – знающий местную специфику и исламское вероучение, и, в то же время, являющийся сторонником социалистического пути развития, настоящим марксистом.

Успехи Хакимова в Бухаре были столь заметны, что В. В. Куйбышев рекомендовал его для работы в народный комиссариат иностранных дел. Направили Хакимова, разумеется, в Азию – генеральным консулом в Персию, где Хакимов работал с 1921 по 1923 год. Хакимов поразительно быстро изучил персидский, турецкий и арабский языки, в силу своего природного обаяния стал своим среди элиты этого региона, и, что не менее важно, научился работать в контакте с советской разведкой. Без этого, как известно, дипломатия никогда не обходилась.

В 1924 году было принято решение о переводе Хакимова в Хиджаз. Так называлась в то время часть Аравийского полуострова, где расположены важнейшие святыни ислама – города Мекка и Медина. Государства Саудовская Аравия тогда еще не было. 9 августа 1924 года Хакимов вручил верительные грамоты королю Хиджаза Хусейну аль-Хашими. Очень скоро после этого события на Аравийском полуострове началась война: амбициозный Абдель Азиз ас-Сауд решил объединить под своей рукой всю Аравию и Хиджаз в том числе. Когда победа Абдель Азиза стала очевидной, Карим Хакимов, который был авантюристом не в меньшей степени чем Лоуренс Аравийский, сумел на автомобиле прорваться через пустыню, где шли боевые действия, и явиться к Абдель Азизу с нотой о признании его государства Советским Союзом. Таким образом, наша страна стала первым государством, признавшим Саудовскую Аравию. Надо ли говорить, как недовольны были этим сближением англичане?

Тем не менее, несмотря на противодействие английской дипломатии и разведки, Карим Хакимов стал не просто хорошо принимаемым при королевском дворе дипломатом, он сумел стать личным другом правителя вновь возникшего государства саудитов.

Карим Хакимов был участником и организатором киноэкспедиции в Йемен Шнейдерова – впоследствии первого ведущего передачи «Клуб кинопутешественников». Он же устроил электрификацию дворца йеменского правителя. Под руководством Хакимова были организованы поставки в Саудовскую Аравию товаров первой необходимости: муки, сахара, и, как ни забавно это сегодня прозвучит – керосина. В те времена нефть на Аравийском полуострове еще не добывали. Хорошую, качественную муку жители Аравии и по сей день называют «москоби» — «московская». Арабы очень уважали Хакимова, среди приближенных короля он получил прозвище «красный паша».

В 1932 году Хакимов занимался организацией визита в СССР принца Фейсала. Визит получился не слишком удачным: Фейсалу, несмотря на пышный прием, отказали во встрече со Сталиным, а советское правительство было разочаровано, увидев в госте вопреки надеждам не борца с империализмом, а восточного монарха, глубоко религиозного, заинтересованного лишь в независимости своей страны и готового ради этого лавировать между СССР и Англией.

Тем не менее, отношение лично к Хакимову не изменилось. Когда его в 1937 году срочно отозвали в Москву, было ясно, что он может пасть жертвой репрессий. Король предлагал своему другу политическое убежище, однако. Хакимов предпочел вернуться на Родину.

Казнь «красного паши»

Почему именно был казнен Карим Хакимов – вопрос неясный и по сей день. Понятно, что этот блестящий дипломат пал жертвой сталинской репрессивной машины, под каток которой попали многие выдающиеся люди эпохи. В чем же конкретно обвиняли Хакимова? Формальным поводом для ареста и расстрела стало обвинение в шпионаже. Видимо, сыграло свою роль и сокрытие Хакимовым материального благополучия его родителей. Но, возможно, дело в другом. К 30-м годам СССР окончательно отошел от идей «мировой революции» и «братства народов», тех самых, которыми так горел Хакимов. Насаждение социализма в сочетании с исламскими постулатами в Саудовской Аравии было неинтересно правительству СССР. Поэтому Хакимова и убрали, сочтя его миссию выполненной и опасаясь слишком возросшего влияния «красного паши». Он был расстрелян на полигоне Коммунарка в октябре 1937 года. В 1956 году Хакимов был посмертно реабилитирован.

Результатом действий в отношении Хакимова стал разрыв Саудовской Аравией дипломатических отношений с СССР. На долгие десятилетия это государство оказалось полностью вовлеченным в орбиту политики США, и его роль серьезно возросла, когда были обнаружены аравийские нефтяные месторождения. Дипломатические отношения с Саудовской Аравией наша страна восстановила лишь после распада СССР.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению, из-за недальновидности и маниакальной паранойи палача народов и неуча Сталина были разорваны отношения с Саудовской Аравией – богатейшей нефтяными залежами арабской страной. А произошло это после того, как он расстрелял двух выдающихся дипломатов того времени Карима Хакимова и Назира Тюракулова , которые сумели не только наладить дипломатческие связи с Саудовской Аравией, но и стали близкими друзьями короля Абдель Азиз ибн Сауда.

Действительно, именно после этого Саудиты прервали дипломатические отношения с СССР и стали верными союзниками США, до сих готовые на экономические жертвы ради политических интересов «Большого Брата». А ведь если бы не тогдашняя бездарная и тупая дипломатия Сталина , то все могло бы быть совсем наоборот и СССР в девяностых не распался бы как карточный домик !

Именно об этом писал Егор Гайдар в книге «Гибель Империи», когда Саудовская Аравия по поручению США устроила нефтяной демпинг, приведший в 1985 году к резкому падению цен на нефть, в результате чего и потерпел крах Советский Союз!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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