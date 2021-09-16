Топ-10: Странные и необычные достопримечательности в Армении

Гигантские буквы, вытесанные из туфа, посвящены создателю армянского алфавита, лингвисту и просветителю Месропу Маштоцу.



В 2005 году армянский алфавит отметил свой 1600-й день рождения. В ознаменование этой даты было высечено 39 букв, установленных недалеко от места последнего упокоения человека, создавшего алфавит — Месропа Маштоца.



Работая над созданием алфавита, Маштоц находился под давлением ответственности и осознавал, что выполняет важнейшую миссию, ведь с помощью алфавита появилась бы возможность укоренить христианство (как известно, Армения первой приняла христианство в 301 году в качестве государственной религии) и его можно было бы использовать для создания библии для нового христианского царства.



Маштоц разработал структуру алфавита, делая отсылки к религии. Так, например, первая буква алфавита "А" является первой в слове "Аствац" ("Бог"). Он создал 36 букв, и его алфавит, который вправе называться совершенным (поскольку он соответствовал языку той эпохи и практически не претерпел серьёзных изменений спустя шестнадцать веков), используется до сих пор с 3-мя добавленными буквами.



В честь этой великой работы, высеченные из камня буквы армянского алфавита были установлены на фоне горы Арагац вместе со статуей просветителя Месропа Маштоца, как дань уважения сложному, уникальному и древнему языку, являющемуся национальной гордостью Армении.



7. Монастырь Хор Вирап (Khor Virap Monastery), подножье Арарата





Армянский монастырь находится недалеко от границы с Турцией, у подножья горы Арарат, на которой, по преданию, оказался Ноев ковчег после Всемирного потопа.



Монастырь Хор Вирап располагается над подземной тюрьмой, являвшейся, согласно преданиям, местом 15-летнего заточения Святого Григория Просветителя, который оказался там по приказу армянского царя Трдата III.



Когда-то на холме, на котором находится монастырь, была расположена древняя столица Армении — город Арташат, построенный примерно в 180 году до н.э. царём Арташесом I.



Сегодня монастырь Хор Вирап является одним из известнейших мест паломничества христиан со всего мира. В церкви Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы), построенной в центральной части, проводится регулярное богослужение.



6. "Пещерный город" Старый Хндзореск (Old Khndzoresk Cave Village), Хндзореск





Эта впечатляющая система рукотворных пещер когда-то представляла собой целое село, которое раскинулось на 3 километра вдоль склона глубокого ущелья и было одним из самых больших и многолюдных в Восточной Армении.



Историческая пещерная деревня состоит из естественных и искусственных пещер, в которых, по некоторым оценкам, проживало до 15 тысяч человек. В деревне были даже две церкви и три школы.



5. Монастырь Гегард (Geghard Monastery), Гохт (Goght)





Более полное название этого армянского монастыря, вытесанного в скалах — Гегардаванк ("монастырь копья") — происходит от копья Лонгина, которым было пронзено тело Иисуса Христа на кресте (сейчас это копьё находится в музее Эчмиадзина).



На рубеже IV века Армения стала первой страной, принявшей христианство в качестве официальной религии. Во главе с Григорием Просветителем, крестившим армянскую царскую семью в 301 году, страна погрузилась в религию, собирая артефакты и строя впечатляющие монастыри на всём протяжении истории.



Основанный Святым Григорием Просветителем, монастырь ведёт свою историю с IV века. Изначально он представлял собой небольшую пещерную часовню, построенную на месте священного источника. Со временем комплекс разрастался, становясь всё более богато украшенным и массивным. В 1215 году была построена главная и наиболее выдающаяся часовня.



Наряду с религиозной важностью этого места, монастырь Гегард предлагает потрясающий вид на ущелье правого притока реки Азат, окружающей комплекс.



4. Пещерный комплекс Арени (Areni Cave Complex), село Арени





Это не только изумительная система пещер, но также и место, где хранятся удивительные артефакты Медного века.



Расположенная над армянским городом Арени в Вайоцдзорской области, пещера Арени является настоящей сокровищницей артефактов медного века, включая самый старый башмак, мозг и винный завод в мире!



В результате археологических раскопок, которые ведутся с 2007 года, установлено, что пещера состоит не менее чем из 5-6 слоёв энеолитической эпохи (4300-3500 г.г. до н.э.). Археологи обнаружили серию глиняных горшочков, в каждом из которых находилось по черепу, предположительно, подростка. Примечательно, что в одном из этих черепов была найдена высохшая, но хорошо сохранившаяся ткань мозга с сохранившимися на поверхности кровеносными сосудами, что делает это самым древним образцом мозга первобытного человека из когда-либо обнаруженных.



Ещё более удивительная находка была обнаружена в 2010 году, когда археологи раскопали сшитый кожаный ботинок. Обувь вместе со шнурками хорошо сохранилась благодаря особому климату пещер. Согласно проведённым анализам, учёные выяснили, что находка принадлежит временному промежутку 3627-3377 года до н.э., то есть ботинок был сшит почти на 1000 лет раньше, чем были построены пирамиды Гизы, и на 400 лет раньше, чем был построен Стоунхендж. И это лишь две уникальные находки из множества, обнаруженных в пещерном комплексе Арени. Впрочем, раскопки продолжаются, поэтому вполне возможно, что мир услышит о ещё более древних артефактах.



3. Волшебная пещера Левона (Levon’s Divine Underground), Ереван





Когда жена попросила его построить погреб, он немного увлёкся и за 23 года построил потрясающую систему пещер.



Левону Аракеляну, строителю по профессии, было уже 44 года, когда его жена Тося попросила его построить погреб для хранения картофеля под домом в Ариндже. К моменту своей смерти в возрасте 67 лет он вырыл потрясающую систему пещер, не используя ничего, кроме ручных инструментов, вдохновения и неутомимого трудолюбия.



Углубившись на 21 метр, мастер выкопал почти 150 метров коридоров. Пересекающиеся проходы образуют кресты, в середине которых находятся святые места, оформленные в виде небольших храмов с художественной резьбой.



Всё это он сделал без каких-либо чертежей и специальной техники — будто кто-то сверху направлял его советами, куда рыть, как оформлять помещение, в какую сторону должен повернуть коридор. Это поистине волшебная пещера, в которой должен побывать каждый человек!



2. Ущелье Гарни (Garni Gorge), Джрашен (Jrashen)





На нашей планете существует много ущелий, но лишь единицы из них столь красивы, как это!



В выступающей части ущелья можно увидеть старый храм, известный как храм Гарни. Возведённый в I веке н.э., он прекрасно сохранился. Считается, что он был основан римским императором Нероном, и является самым восточным греческим храмом в мире.



Изначально храм строился для поклонения греческим богам, хотя всё изменилось с тех пор, как Армения приняла христианство. Вдоль ущелья находится мост XI века, некогда пересекавший реку, которая сегодня стала ручьём. Недалеко от ущелья расположен древний монастырь Гегард, о котором мы рассказывали выше.



1. Эчмиадзинский кафедральный собор (Holy Etchimiadzin), Вагаршапат (Vagharshapat)





Это первая в мире государственная церковь, построенная ещё в начале IV века, и до сих пор одно из самых посещаемых мест паломничества в мире. Эчмиадзинский кафедральный собор является главным храмом Армянской апостольской церкви.



Возведение собора связывают с именем Григория Просветителя, которому сам Иисус Христос указал место для строительства.



Собор является одним из древнейших христианских соборов в мире, и с 2000 года входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2280753812339690360/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Поразительные вещи, совершенные во сне лунатиками https://otari.mirtesen.ru/blog/43056109204/

Метеорит под ногами: американец подпирал дверь камнем ценой $100 тысячhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43203684903/

Как спутник СССР с ядерным реактором упал в Канаде https://otari.mirtesen.ru/blog/43562151080/