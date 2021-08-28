В Уэльсе на берег выбросило тушу неизвестного существа длиной семь метров

Идентифицировать останки пока не получается, потому что отсутствуют голова и конечности.

Тушу длиной семь метров и весом не менее четырех тонн обнаружили на Южном пляже Брод-Хейвен в Пембрукшире (Уэльс, Великобритания), пишет The Mirror.

Идентифицировать существо не получилось, поскольку у него отсутствует голова и конечности, а степень разложения была крайне высокой. Чтобы определить, кто это, образцы тканей отправили на экспертизу специалистам Музея естественной истории и Лондонского зоопарка.

Как рассказал журналистам Мэтью Уэстфилд из британской программы изучения китообразных, выбросившихся на берег (CSIP), животное погибло в море, после чего его вынесло приливом на берег уже в полуразложившемся виде.

Пока эксперты изучают останки, появились предположения, что выброшенное на берег существо – гигантская акула.

"Судя по фотографиям, мы изначально так не думали из-за его размера и из-за того, что гигантские акулы редко встречаются на пляжах вокруг Уэльса", – пояснил сомнения Уэстфилд. Он добавил, что сначала они думали, что это кит, однако, приехав на место, поняли, что ошиблись, поскольку запах кита отличается от того, какой шел от находки. Это был запах тухлой рыбы. К этой версии ученых склоняет и структура костей существа, которая больше характерна для рыбы.

Гигантская акула, о которой говорит Уэстфилд, – это второй по величине вид акул, который уступает по параметрам только китовым акулам. Существуют особи до девяти метров в длину. Они едят планктон и в целом не опасны для человека.

Источник: focus.ua

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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