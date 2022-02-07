«Он не хочет детей, как быть?»

Казалось бы, проблема неразрешима. На самом деле даже категоричный отказ можно превратить в «может быть». Как это сделать и как понять, что в вашем случае решение партнера не окончательное?

«Когда я первый раз сказала мужу, что хочу ребенка, он притворился, что не слышал меня. Во второй раз он отрезал: «Хватит говорить глупости, это не смешно!» После десятка попыток понял, что это была не прихоть и не шутка, но все равно продолжал отказываться. Каждый раз, когда мы видели на улице беременную женщину или детскую коляску, его лицо выражало смесь отвращения и чувства вины. И все-таки я пыталась его понять. Я была уверена, что, погрузившись в мир его страхов, смогла бы все-таки убедить его согласиться».

30-летняя Мария оказалась права, доверившись интуиции. Причин, по которым мужчина не хочет становиться отцом, множество, и, если постараться их понять, можно заставить партнера изменить точку зрения.

Слова ободрения

Плохая экология, маленькая квартира, проблемы с карьерой... Со всеми этими аргументами можно справиться. Часто достаточно объяснить партнеру, даже самому непреклонному, что для ребенка самое важное — быть любимым.

Следующий шаг — воздействовать на ожидание будущего отца, уверяя его, что уж если вы выбрали именно его, значит, вы уверены в том, что он способен сделать ребенка счастливым.

«Как только появляется ребенок, прощайте романтические ужины и импровизированные уикэнды. Вместо этого надо вставать по ночам, когда малыш болеет, каждое утро вести в его школу, короче — домашняя жизнь в тапочках. Нет уж, спасибо!» Если партнер боится потерять свободу, объясните ему, что появление малыша не превратит повседневную жизнь в тюремную, если ее правильно организовать.

Так 29-летняя София убедила своего мужа Федора: «Я нашла няню еще до зачатия Яна. А когда разговор касался денег, повторяла, что мы оба работаем, а значит, нам не придется отказываться от большинства своих привычек… Не говоря уже о превосходной и бесплатной няне — моей маме в нашем полном распоряжении».

Мужчин пугает груз ответственности. Они боятся оказаться не на высоте и тревожатся от мысли «провалить» экзамен отцовством

И все же: что пугает многих мужчин? Груз ответственности. Они боятся оказаться не на высоте и тревожатся от мысли «провалить» экзамен отцовством. Как можно преодолеть этот страх? Перестать драматизировать. Тревога рано или поздно пройдет, как многие мифы юношества, которые блекнут с возрастом.

Другая частая причина — страх постареть. 34-летний Марк всячески отгораживается от мысли о переменах в их семейной паре: «Для меня стать родителем — значит превратиться из Марка в Марка Григорьевича. Когда Ира мне сказала, что хочет ребенка, меня накрыла паника. Это ребячество, я понимаю, но первое, что пришло в голову, это то, что теперь я должен буду отказаться от моего любимого Volkswagen Karmann и ездить на малолитражке!»

Азарт — наш метод

Каково должно быть решение? Показать тому, кто в этом сомневается, что стать отцом и не перестать при этом быть молодым и любимым возможно. Перечислите ему друзей, сделавших этот важный шаг и сумевших остаться собой. А еще можно подстегнуть его нарциссизм, утверждая, что отцовство сделает его только привлекательнее: ведь перед мужчиной с ребенком женщины тают и млеют.

Сыграйте на его азарте. «Я не хотела ни к чему его принуждать. Просто предложила, чтобы все решилось естественным путем. Перестала принимать противозачаточные, и мы ждали ребенка, не меняя семейной жизни. Забеременела я через два года, и муж обрадовался, узнав, что я в положении», — говорит 27-летняя Марианна.

Два символичных случая

Мужчины, подобно 40-летнему Дмитрию, не доверяют женщинам, для которых материнство становится навязчивой идеей. «София сказала, что хочет ребенка, всего через три месяца после того, как мы начали встречаться. Мне показалось, что это слишком! В свои 35 она уже слышала «тикание» своих биологических часов, а я чувствовал себя в ловушке. И попросил ее подождать». Действительно, часто женщины, занимающиеся карьерой, вкладывают все свое время в работу, чтобы годам к 40 «пробудиться» и запаниковать, терроризируя не только себя, но и мужа.

Мужчин, у которых уже есть дети от первого брака, гложет чувство вины из-за мысли, что они могут «родить» другого ребенка

А вот другая типичная ситуация: мужчин, у которых уже есть дети от первого брака, гложет чувство вины из-за мысли, что они могут «родить» другого ребенка. Они не могут планировать нового отпрыска, в то время как его первенец подрастает вдали. Они приравнивают развод к отказу от детей. В подобных случаях не следует торопиться. Дайте ему время до конца пережить «траур» по предыдущему браку и осознать, что он оставил лишь жену, но не детей.

Когда мужчина идентифицирует себя с ребенком

«Проделайте следующий тест: спросите мать, кого она спасет в первую очередь, если случится потоп: мужа или ребенка. Она инстинктивно ответит: «Ребенка, потому что он больше во мне нуждается». Вот это меня бесит больше всего. Я хочу жить с женщиной, которая спасла бы меня! Мысль о том, что я должен буду делить жену с ребенком, хоть он и мой тоже, выводит меня из себя, — признается 38-летний Тимур. — Вот почему я не хочу детей: меня совершенно не устраивает роль второго плана».

Эти слова комментирует психоаналитик Мауро Манча: «Все усложняется, если муж начинает символически занимать место сына. Воспринимая свои отношения с женщиной по типу «мать—сын», он не потерпит, чтобы между ними встал другой ребенок. Также в таких патологических отношениях вновь возникает проблема отказа от ответственности. Вернувшись эмоционально к состоянию ребенка, мужчина не сможет принять на себя ответственность, присущую взрослому человеку».

На этом же невротическом уровне находятся и те, кто с рождением ребенка вновь проживает древнюю «братскую вражду» — соперничество с младшим братом за родительское внимание. С появлением ребенка такие мужчины чувствуют себя отвергнутыми и брошенными, как в детстве, и не могут вынести даже мысли о том, что придется пережить этот опыт заново.

Неразрешенный эдипов комплекс — тоже причина нежелания стать отцом. Доходит до того, что мужчина становится импотентом из-за возможного материнства супруги. Он не может заниматься любовью с женщиной, которую волнуют только памперсы и грудное кормление. Потому что его мать — его первая любовь, однако эта любовь табуирована и считается инцестом. Если же собственная женщина станет матерью, отношения с ней вернутся в рамки инцеста, чего-то запрещенного, чего мужчина перестанет желать.

Воспринимая свои отношения с женщиной по типу «мать—сын», он не потерпит, чтобы между ними встал другой ребенок

Другой вариант эдиповой проблематики: фаллическая одержимость женщиной, всемогущей матерью. Таким образом, завести ребенка означает передать ей символический эквивалент фаллоса, то есть силы и власти. Отказаться это сделать — значит «кастрировать» ее.

Очевидно, что описанные два типа отказа — самые сложные в разрешении, проблема, от которой они исходят, слишком серьезна и глубока. Можно попробовать временно разойтись, чтобы расставить все по местам. Иногда такой перерыв может позволить вновь поднять вопрос об изначальных причинах отказа, однако есть риск, что в итоге мужчина переживет рождение ребенка негативно, если с ним предварительно не проделать глубокий психологический анализ ситуации.

Пожалуй, единственный эффективный способ обойти это «нет отцовству» — убедить партнера в необходимости терапии.

Когда прошлое закрывает дверь отцовству

Отказ 37-летнего Бориса весьма решительный: «Единственное, что я помню об отце, это побои, жестокость и ненависть. По вечерам я засыпал, мечтая, чтобы он исчез из моей жизни. В 16 я ушел из дома и больше его не видел. Для меня немыслимо привести в мир ребенка, я бы страшился подвергнуть его тому, от чего страдал я сам».

36-летний Павел, напротив, в детстве страдал от отсутствия отца в своей жизни: «Меня вырастили мама, тетушки и бабушки. Отец ушел от нас, когда мне было три года. Мне его очень не хватало. Я не верю в семейную жизнь до гроба. Почему же я должен завести ребенка с женщиной, с которой потом теоретически могу развестись и никогда ее больше не увидеть?»

Идея стать отцом заставляет их опять пережить свои чудовищные отношения с собственными отцами

А вот для 34-летнего Дениса отказ и вовсе категоричный: «Я родился случайно, от родителей, которые так меня и не узнали. Так зачем мне, с таким-то опытом, заводить ребенка?»

Этим мужчинам сложно вписаться в ряды отцов. Идея стать отцом заставляет их опять пережить свои чудовищные отношения с собственными отцами. В случае подобного прошлого настаивать опасно. Отважится ли партнер пройти терапию и проанализировать ситуацию, чтобы углубиться в свои нерешенные проблемы и найти ключ, который мог бы открыть ему дверь в безмятежное отцовство, зависит только от него.

Начните с себя

Никогда не добивайтесь цели обманным путем

Мысль о том, чтобы прекратить принимать противозачаточные, не спрашивая мнения партнера, и таким образом сымитировать «случайное» зачатие, многим женщинам не кажется такой уж безумной. И все же: имеет ли женщина право в одиночку принимать подобное решение? «Это призрак партогенеза: не хотеть участия мужчины в вопросах продолжения рода, — уверяет психотерапевт Коррадина Бонафеде. — Подобные женщины олицетворяют материнское всемогущество».

Вы уверены, что именно муж не хочет детей, а не вы сами? И случайно ли вы каждый раз натыкаетесь именно на такой тип мужчин?

Проигнорировать таким образом желание мужчины — значит обмануть его и проявить неуважение. После такого поступка риск того, что мужчина покинет семью после рождения навязанного ему ребенка, сильно возрастает. Что же в таком случае сказать ребенку в ближайшем будущем? «Отец тебя не хотел, это я его заставила тебя зачать»? Точно нет, ведь ребенок — результат любви двух людей, а не одного.

Действительно ли отказывается именно мужчина?

Вы уверены, что именно муж не хочет детей, а не вы сами? И случайно ли вы каждый раз натыкаетесь именно на такой тип мужчин? Часто такие партнеры — отражение двойственного отношения к материнству самой женщины. «Я требовала от мужа ребенка, зная, что он откажется. В глубине души это я не хотела детей, на меня давило общественное мнение и друзья во главе с мамой. И вместо того, чтобы признать свои чувства, я спряталась за мужниным отказом», — признается 30-летняя Сабина.

Подобная реакция была и у 30-летней Анны, пока они проходили курс семейной терапии. «Одно из заданий состояло в анализе разных фотографий из журналов. Мы с мужем должны были выбирать те фото, которые в нашем понимании наиболее связаны с детьми, семьей и т.д. Я неожиданно обнаружила, что выбирала тревожные картинки: ребенка-инвалида, заплаканное лицо пожилой женщины, больничную койку... Я поняла, что была одержима образами смерти. Я наконец смогла говорить о своем страхе рожать, об ужасе от идеи, что я могу привести в мир ребенка с серьезными физическими отклонениями или болезнью. На самом же деле я спроецировала на мужа собственное нежелание становиться матерью».

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть:

Социализм - кто, зачем и когда выдумал (https://otari.mirtesen.ru/blog/43975905398/)

Ханна Райч: судьба лётчицы, которая пыталась спасти Гитлера в 1945 году(https://otari.mirtesen.ru/blog/43727232453/)

«Неизвестный» лендлиз (https://otari.mirtesen.ru/blog/43591467555/)